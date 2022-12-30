Предновогодний Новый базар: золотые яйца, дешевая экзотика

Вот за что люблю Новый базар (он же рынок), так это за его «вечную» неторопливость. Весь военный год (и до него, в ковидные времена) наблюдала, как народ неспешно дефилирует между рядами, словно погулять пришел. Еще и собачку любимую с собой прихватит, и на велосипеде проедется.

Новый рынок: яйца, фрукты, овощи

Исход года… Очередные прилеты и затяжная воздушная тревога. Света нет, воды тоже. А придешь на Новый — и может показаться, что народ сюда пришел не за продуктами, а просто поделиться впечатлениями.

Впрочем, на носу — Новый год и его никто не отменял, и, значит, пора прицениться, что же почем на рынке. Опять же, как реагируют на цены вроде как прогуливающиеся хозяйки?

— Не, ну как это — яйца по 70 гривен?! Ну золотые они, что ли?!

— Тоже мне новость. Вон есть и дешевле.

— Ага, вот эти, что ли? Так они ж, кажется, голубиные… Дожились: яйца дороже экзотики.

Дама кивает в сторону помидоров (50 грн) и слив (тоже 50 грн).

— С каких пор помидоры и сливы стали для тебя экзотикой?

— Потому что зима… Впрочем, они и летом, кажется в той же цене были!.. Не, ну а мандарины по 80 — это как понять?!.

— А то, что у нас война — это как понять?..

Тема дороговизны в диалоге сразу исчезает…

Итак, что почем?

Начали с «золотых» яиц? Продолжим: цены на них в диапазоне от 50 до 75 гривен.

Шагаем (гуляем) дальше:

картофель — 15-25 грн. Кстати, реклама картофеля греет сердце. Он именуется (рядом с названием сорта) — «дуже смачна», «люкс», «дуже добра».

лук — 32-35 грн;

морковь — 30-35 грн;

свекла — 20-25 грн;

капуста — 18-40 грн;

капуста цветная — 35 (плохонькая) — 60 грн;

мандарины — 60 — 80 грн;

хурма — 70-80 грн;

яблоки — 20-35 грн;

Что почем в мясо-молочном корпусе одесского Нового?

Ах, этот корпус, он же еще во всех смыслах немножко выставочный зал …

Мясные копчености — 340-380 грн;

домашние колбасы «стартуют» от 350 грн;

говядина — 180-200 грн (в зависимости от «части» и «возраста»);

свинина — цена та же (как, впрочем, и сало, которое, впрочем, есть и гораздо «задороже»).

Ну а как же курочка?

курица домашняя (суповая) — 90-130 грн за килограмм;

бройлерная — 75-80 грн за килограмм;

— курочка «по частям» — смотрите на фото, все не перечислишь, филе, к примеру, в среднем по 130 грн за килограмм.

Теперь — «молочка»:

творог — 130-150 грн.

масло домашнее — 340-350 грн;

брынза — 140-170 грн;

сметана — 110-120 грн.

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