Право на самооборону: как защититься от нападения и не нарушить закон

Каждый человек имеет право на необходимую самооборону. Когда на вас нападают, можно дать агрессору отпор, не дожидаясь приезда полиции. Но это право не абсолютное. Если нападающий получит тяжкие телесные повреждения или умрет, то вы можете оказаться за решеткой.

Давайте посмотрим, где проходит грань между допустимой обороной и ее превышением.

Что такое необходимая оборона?

Это действия, совершенные для защиты себя или другого человека от опасного посягательства. Вы можете причинить нападающему необходимый вред, который остановит его или предотвратит агрессию. В Уголовном кодексе сказано, что можно обороняться, когда посягают на интересы общества и государства, а не только на ваши права.

Если вы защищаете от посягательства общественный и государственный порядок, свою собственность, права и свободы граждан — то ваши действия не будут административным правонарушением. Вред, причиненный нападающему, будет считаться необходимой обороной. Главное, чтобы не были превышены допустимые пределы.

Что значит превышение необходимой обороны?

Это значит, что нападающий получил от своей жертвы тяжкий вред, который явно не соответствовал обстановке или опасности. Уголовная ответственность наступит, если агрессор умрет или получит тяжкие телесные повреждения.

Какого-то определенного алгоритма, чтобы понять где проходят границы необходимой обороны, не существует. В каждом конкретном случае суд учитывает обстоятельства дела. Поэтому по схожим делам могут быть абсолютно разные решения.

Статья по теме: Сам себе защитник. Десять вопросов о самозащите

Например, в одном деле о домашнем насилии, женщина выхватила у своего пьяного мужа нож и ударила его в грудь. Суд признал ее невиновной. В другом деле, со схожими обстоятельствами — женщине назначили наказание, несмотря на то, что были доказательства систематического насилия со стороны мужа. Юристы называют это «лотереей от украинских судов».

За убийство при превышении границ обороны предусмотрены исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

В каких случаях превышение допустимой обороны не считается преступлением?

Вы можете использовать любые подручные средства и даже оружие для защиты своей жизни в следующих случаях:

для отражения нападения группы лиц

когда нападающий проник в ваше жилье

на вас напал вооруженный человек

Если вы превысили пределы необходимой обороны, то в этих трех случаях закон не должен вас преследовать. Вы освобождаетесь от уголовной ответственности.

По словам адвоката Романа Родина, если ночью к вам в окно залезет неизвестный человек, то можно использовать все доступные способы для защиты. Но самозащита считается оправданной, если угроза была для вашей жизни, а не для вашего имущества. Защищать имущество закон не запрещает, но если причините неоправданный вред нежданному посетителю, то понесете ответственность.

Если во время необходимой обороны вы испытывали сильное душевное волнение и не могли оценить ущерб, который причиняли нападавшему, то вас тоже должны освободить от уголовной ответственности.

Что можно использовать для обороны?

Без специального разрешения можно пользоваться газовыми баллончиками и пневматическим оружием, если калибр меньше 4,5 мм, а скорость пули не выше 100 м/с. Юристы не рекомендуют носить с собой электрошокер, потому что он относится к спецсредствам и запрещен для обычных граждан.

Охотничьи ружья и винтовки можно использовать только после получения специального разрешения. Это же относится к газовым пистолетам, холодному оружию и арбалетам. Хранение и применение такого оружия без разрешения наказывают штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

В случае причинения вреда нападающему, нужно вызвать по возможности скорую медицинскую помощь и полицию. До приезда врачей необходимо оказать первую помощь пострадавшему.

Читайте также: Арсенал самозащиты — кто и как может приобрести оружие?

Фото: FreeImages