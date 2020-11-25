Правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы пенсионного обеспечения. Это значит, что граждане смогут самостоятельно откладывать себе на старость – с помощью своих работодателей. Но это коснется не всех. Кому будет доступна накопительная пенсия?

– Профессиональ­ную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так, люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии, – рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о тех гражданах, кто получает льготные досрочные пенсии. Их сейчас фактически оплачивает государство, а не предприятия, как того требует закон.

В правительстве говорят, что самим работникам делать ничего не придется. Для них не поменяются ни правила, ни налого­обложение досрочной пенсии. Изменится только механизм финансирования, а именно повысится ставка единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий:

по «списку 1» (занятые на подземных работах и работах с особо вредными условиями труда) – на 15%;

по «списку 2» (вредные и тяжелые условия труда) – на 7%.

Фактически эти же средства предприятия должны были платить в виде возмещения пенсий.

Законопроектом также предлагается ввести три профессиональные программы по предоставлению права на пенсию и возможность выбрать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд.

Фото: ru.slovoidilo.ua

Читайте также: Пенсионный возраст и требования к стажу в Украине повысят: когда и кого коснутся изменения