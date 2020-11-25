Новости Одессы и Одесской области

Пенсионный возраст и требования к стажу в Украине повысят: когда и кого коснутся изменения

Пенсионный возраст и требования к стажу в Украине повысят: когда и кого коснутся изменения

С 2021 года, согласно закону «Об общегосударственном пенсионном страховании», в Украине изменятся требования к стажу, и увеличится пенсионный возраст для женщин.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сейчас гражданки Украины выходят на пенсию в возрасте 59,6 лет. А уже с апреля 2021 года пенсионный возраст для них увеличат до 60 лет – таким образом, уравняв в правах с мужчинами. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011 году. Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых раньше всех в Европе. Еще несколько лет назад правительство под давлением МВФ рассматривало варианты пересмотра этого показателя. В результате разработали систему гибкого пенсионного возраста: зависимо от стажа, на пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа.

От 18 до 28 лет стажа необходимо иметь, чтобы выйти на пенсию в 63 года. В 65 можно стать пенсионером, если стаж составляет от 15 до 18 лет.

Недостающие годы стажа можно докупить. На сегодняшний день за год требуется заплатить 24 937 грн. А в следующем уже придется выложить 31 680 грн.

Читайте также: Накопительная пенсия: «за» и «против» нового законопроекта 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Пенсии вырастут: кому и сколько добавят в декабре?
    Пенсии вырастут: кому и сколько добавят в декабре?

    С 1 декабря ожидается повышение пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится с 1712 до 1769 гривен, то есть всего на 57 гривен. От этого показателя зависят размеры надбавок и повышений к пенсии. Будет пересчитана и минимальная пенсия.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Накопительная пенсия: «за» и «против» нового законопроекта
    Накопительная пенсия: «за» и «против» нового законопроекта

    С правительственной трибуны сейчас все чаще можно услышать заявления о том, что солидарная пенсионная система изжила себя. В качестве решения проблемы предлагается создать систему накопительного пенсионного страхования. В декабре прошлого года в Верховную Раду был внесен проект закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» № 2683. Он все еще находится в стадии обсуждения, а кроме того, вызвал много нареканий и критики. Тем не менее премьер-министр выразил надежду, что накопительные пенсии могут внедрить уже с 1 января 2021 года. Чего же ожидать будущим пенсионерам в случае принятия этого закона?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Лишат ли украинцев пенсии через 15 лет? – консультант о накопительной системе
    Лишат ли украинцев пенсии через 15 лет? – консультант о накопительной системе

    Не так давно украинцев шокировало заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет правительство не сможет выплачивать пенсии. Так ли все плохо на самом деле?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Календарь повышения пенсий: кому и сколько выплатят в 2021 году?
    Календарь повышения пенсий: кому и сколько выплатят в 2021 году?

    Министерство социальной политики Украины составило информационный календарь повышения пенсий на следующий год. В случае если Правительство будет следовать графику и принимать соответствующие решения, украинцам увеличат пенсию несколько раз за 2021-й.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что нужно для назначения пенсии: пошаговые рекомендации
    Что нужно для назначения пенсии: пошаговые рекомендации

    Перед сотнями тысяч украинцев ежегодно встает вопрос: что делать, когда пришла пора выходить на заслуженный отдых? Куда обращаться, какие специалисты подскажут, как действовать. Специалисты управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области рассказали, как действовать в такой ситуации.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить