Пенсионный возраст и требования к стажу в Украине повысят: когда и кого коснутся изменения

С 2021 года, согласно закону «Об общегосударственном пенсионном страховании», в Украине изменятся требования к стажу, и увеличится пенсионный возраст для женщин.

Сейчас гражданки Украины выходят на пенсию в возрасте 59,6 лет. А уже с апреля 2021 года пенсионный возраст для них увеличат до 60 лет – таким образом, уравняв в правах с мужчинами. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011 году. Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых раньше всех в Европе. Еще несколько лет назад правительство под давлением МВФ рассматривало варианты пересмотра этого показателя. В результате разработали систему гибкого пенсионного возраста: зависимо от стажа, на пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа.

От 18 до 28 лет стажа необходимо иметь, чтобы выйти на пенсию в 63 года. В 65 можно стать пенсионером, если стаж составляет от 15 до 18 лет.

Недостающие годы стажа можно докупить. На сегодняшний день за год требуется заплатить 24 937 грн. А в следующем уже придется выложить 31 680 грн.

Читайте также: Накопительная пенсия: «за» и «против» нового законопроекта