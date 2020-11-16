С правительственной трибуны сейчас все чаще можно услышать заявления о том, что солидарная пенсионная система изжила себя. В качестве решения проблемы предлагается создать систему накопительного пенсионного страхования. В декабре прошлого года в Верховную Раду был внесен проект закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» № 2683. Он все еще находится в стадии обсуждения, а кроме того, вызвал много нареканий и критики. Тем не менее премьер-министр выразил надежду, что накопительные пенсии могут внедрить уже с 1 января 2021 года. Чего же ожидать будущим пенсионерам в случае принятия этого закона?

Новая реформа спасет пенсионную систему страны?

Украинская экономика не в состоянии содержать существующую солидарную пенсионную систему, которая даже с учетом очень низкого уровня пенсионных выплат обеспечивает примерно 60% бюджета Пенсионного фонда. Поэтому сообщение о том, что правительство собирается вводить накопительную пенсионную систему, вызвало не только интерес, но и беспокойство среди потенциальных пенсионеров. Ведь все предыдущие правительственные реформы в этом направлении не прибавляли оптимизма: например, повышение пенсионного возраста и увеличение требований к страховому стажу.

Однако авторы законопроекта презентуют свою реформу как магическое средство, которое чуть ли не реанимирует пенсионную систему страны. Необходимость реформы они объясняют, ссылаясь на данные демографического прогноза ООН по Украине. Коротко, не вдаваясь в подробности, его можно озвучить так: доля трудоспособных людей в стране будет неуклонно снижаться, а доля пенсионеров – расти.

Деньги пенсионеров будут приносить прибыль?

Основой предлагаемой накопительной системы будет введение негосударственного пенсионного обеспечения на принципах добровольного участия будущих пенсионеров. Суть системы состоит в том, что на персональный пенсионный счет работающего украинца будет поступать из зарплаты 1% (или больше, если он изъявит такое желание). На тот же счет работодатель должен будет перечислять 2% от зарплаты своего работника. Со временем, как планируют авторы проекта, процент отчислений на пенсионный счет будет повышаться, и будущие пенсионеры смогут накопить неплохой капитал.

Все пенсионные отчисления будут собираться в Пенсионном казначействе, которое планируют создать авторы проекта. Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а «работали», в том числе и на своих вкладчиков, компании и частные фонды будут инвестировать их в бизнес и другие прибыльные проекты. Причем доступ к пенсионным деньгам получат только те фонды, у которых будут специальные лицензии.

Мнение экспертов о накопительной пенсионной системе

Законопроект был тщательно изучен Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады, специалисты которого раскритиковали некоторые положения проекта. Самым главным «подводным камнем» при внедрении новой системы, по мнению специалистов, может стать нестабильная экономика страны. Начинания, подобные введению накопительной пенсии, могут быть успешными только тогда, когда экономика Украины будет расти. Только в этом случае средства пенсионеров можно будет размещать и использовать эффективно – так, чтобы они приносили прибыль. При нынешнем состоянии экономики деньги просто некуда будет вкладывать.

Кроме того, эксперты считают, что участие в накопительной системе нецелесообразно для тех, кому осталось меньше 10 лет до пенсии, так как накопить необходимую сумму они все равно не успеют, поэтому будут вынуждены получать пенсию по солидарной системе.

Что же касается фондов и частных компаний, которым украинцы должны будут доверять свои пенсионные сбережения, то здесь проблема выглядит еще более мрачно. Дело в том, что в стране нет экономической базы для создания неправительственных фондов, которые могли бы заниматься размещением пенсионных средств. Не помогут даже призывы премьер-министра Дениса Шмыгаля создать фондовый рынок, если в стране нет основы для его функционирования.

Другими словами, даже если в Украине будут созданы фондовые биржи, безопасно инвестировать деньги все равно будет некуда. Как вариант, в украинской накопительной пенсионной системе могут принять участие западные финансовые компании, однако в этом случае пенсии украинцев будут зависеть исключительно от кредитных международных организаций и банков.

А как с накопительными пенсиями в Европе?

Рассматривая проект нового пенсионного закона, эксперты привели примеры из опыта стран Восточной Европы в части создания накопительной пенсионной системы. Попытки эти были не слишком удачными, и многим пришлось вернуться к солидарной системе.

В некоторых странах даже возникли проблемы при возврате денег вкладчикам. В Венгрии накопления из частных фондов были национализированы, в Чехии второй уровень накопления просуществовал всего три года, а в Польше «пенсионный эксперимент» с треском провалился. Негативный опыт получили и страны Балтии.

Оценивая опыт соседних стран, директор украинского Института развития территорий Юрий Ганущак сказал: «Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет – глобальный кризис, и обесцениваются прежде всего долгосрочные вложения». Теперь во всем мире люди переходят на условно-накопительную систему, в которую входят и накопительные, и солидарные средства.

Какой же путь изберут украинцы?

Негосударственные пенсионные фонды уже есть. Но где они?