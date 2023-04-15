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Правда про штраф 34000 гривен в ПриватБанке за переводы между картами 

Правда про штраф 34000 гривен в ПриватБанке за переводы между картами 

На разных информационных ресурсах появилась информация, что за активные переводы с карту на карту в Приватбанке могут оштрафовать на 34000 гривен. Разберемся правда или нет.

Украинцев пугают штрафом в 34000 гривен за переводы в Привате

Новость с заголовками об огромных штрафах просто за то, что вы используете банковские услуги, ошарашила многих украинцев. Правда, если читать новость дальше, все становится более понятным. 

В тексте идет речь о том, что если сотрудник банка, занимающийся финансовым мониторингом, видит, что на карту клиента-физического лица поступает много переводов из разных банков и от разных лиц, то это позволяет предположить, что человека занят незаконной предпринимательской деятельность. Например, продает товары через интернет и при этом не регистрируется как физическое лицо-предприниматель. 

В таком случае и штрафует банка незадачливого бизнесмена, да еще и счет с оставшимися средствами может заблокировать. 

По крайней мере так пишут на разных интернет сайтах, правда, не подкрепляя такие заявления никакими ссылками на официальных лиц, экспертов, или само финансовое учреждение.

Что говорят о штрафах за перевод денег между картами в ПриватБанке 

Ситуацию, которая так обеспокоила украинцев, взялся разъяснить прессе спикер Приватбанка Олег Серга. И он сразу заявил, что новости про штрафы от банка в 34000 — это фейк.

«Это фейковая история, которая появляется в СМИ с периодичностью раз в полгода. Приватбанк не имеет права взимать никакие штрафы на 34 тыс. грн за нелегальную предпринимательскую деятельность и уклонение от налогов, у нас нет таких полномочий, потому мы этого и не делаем”, — рассказал пресс-секретарь.

Это может делать только Государственная налоговая служба при наличии оснований и постановления суда.

Но если налоговая обращается в банк с постановлением суда о взыскание штрафа за нарушение налогового законодательства, то банк, по словам Олега Серги, выполнит это постановление и спишет штраф в пользу государства. 

Сам же ПриватБанк таких штрафов не накладывает и отношения к ним не имеет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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