Снять деньги с карты теперь можно на Новой почте

Средства можно снять только в гривне и только с карт украинских банков

Компания экспресс-доставки «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.

Об этом говорится в сообщении компании.

Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.

Как это сделать:

уведомить оператора о желании снять наличные деньги;

показать паспорт – оригинал или в приложении «Дия»;

оплатить услугу картой и получить наличные.

Средства можно снять исключительно в гривнах и только с карт украинских банков.

Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Также в отделениях «Новой почты» можно:

отправить денежный перевод родным;

пополнить мобильный счет;

внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в Фонд Сергея Притулы и «Вернись живым», которые поддерживают наших защитников и защитниц.

Напомним, что в некоторых украинских магазинах и АЗС есть возможность снять от 500 гривен до 6 тыс. грн.

Так, сотрудникам «Одесской Жизни» удавалось снять деньги с карты в сети АТБ (1000 грн), на АЗС WOG (3000 грн.)

Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности.

В пресс-службе Нацбанка объяснили: держателю карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. В то же время предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время.