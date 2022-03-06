Снять деньги с карты теперь можно на Новой почте

Средства можно снять только в гривне и только с карт украинских банков
Компания экспресс-доставки «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.
Об этом говорится в сообщении компании.
Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.
Как это сделать:
- уведомить оператора о желании снять наличные деньги;
- показать паспорт – оригинал или в приложении «Дия»;
- оплатить услугу картой и получить наличные.
Средства можно снять исключительно в гривнах и только с карт украинских банков.
Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.
Также в отделениях «Новой почты» можно:
- отправить денежный перевод родным;
- пополнить мобильный счет;
- внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в Фонд Сергея Притулы и «Вернись живым», которые поддерживают наших защитников и защитниц.
Напомним, что в некоторых украинских магазинах и АЗС есть возможность снять от 500 гривен до 6 тыс. грн.
Так, сотрудникам «Одесской Жизни» удавалось снять деньги с карты в сети АТБ (1000 грн), на АЗС WOG (3000 грн.)
Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности.
В пресс-службе Нацбанка объяснили: держателю карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. В то же время предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время.