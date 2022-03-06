Новости Одессы и Одесской области

Снять деньги с карты теперь можно на Новой почте

Снять деньги с карты теперь можно на Новой почте

Средства можно снять только в гривне и только с карт украинских банков

Рецепты

Компания экспресс-доставки «Новая почта» позволила обналичивать деньги с банковской карты в любом работающем отделении.

Об этом говорится в сообщении компании.

Украинцы могут обналичить деньги с банковской карты в любом работающем отделении Новой почты при наличии необходимой суммы в кассе.

Как это сделать:

  • уведомить оператора о желании снять наличные деньги;
  • показать паспорт – оригинал или в приложении «Дия»;
  • оплатить услугу картой и получить наличные.

Средства можно снять исключительно в гривнах и только с карт украинских банков.

Ограничения на выдачу наличных денег могут быть только со стороны банка, выдавшего карточку.

Также в отделениях «Новой почты» можно:

  • отправить денежный перевод родным;
  • пополнить мобильный счет;
  • внести благотворительный взнос на спецсчет Вооруженных сил Украины, который открыл Национальный банк, а также в Фонд Сергея Притулы и «Вернись живым», которые поддерживают наших защитников и защитниц.

Напомним, что в некоторых украинских магазинах и АЗС есть возможность снять от 500 гривен до 6 тыс. грн.

Так, сотрудникам «Одесской Жизни» удавалось снять деньги с карты в сети АТБ (1000 грн), на АЗС WOG (3000 грн.)

Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности.

В пресс-службе Нацбанка объяснили: держателю карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. В то же время предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить