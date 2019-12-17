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Новости Одессы и Одесской области

Первые итоги расследования пожара на Троицкой: погибших опознали, а начальник ГСЧС назвал предварительную причину пожара

Первые итоги расследования пожара на Троицкой: погибших опознали, а начальник ГСЧС назвал предварительную причину пожара

Для полного расследования пожара на Троицкой, 25 назначено 64 экспертизы. Причем были подключены эксперты из Киева. Пока что, по предварительной версии, причиной пожара называют замыкание электроприборов.

Об этом сегодня шла речь на заседании в Одесской областной государственной администрации по первым итогам расследовании пожара в одесском колледже.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, к анализу первопричин возгорания подключены эксперты из Киева. Назначено 64 экспертизы.

В настоящее время родственникам погибших еще не выдали 11 тел. Они опознаны, однако для достоверности проведут ещё ДНК-экспертизу и молекулярный анализ. Начальник ГУНП заявил, что тела для погребения будут отдавать со следующей недели. Также, ссылаясь на спасателей, он утверждает, что возгорание началось в кабинете № 9.

В свою очередь начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Вадим Шулюк добавил, что предварительная причина возгорания – замыкание электроприборов.

До Нового года главы ведомств пообещали дать больше информации по мере её поступления.

Фото: Мария Котова

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Артем Виноградов
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