Газете «На пенсии» — 16 лет: поздравляем

4 октября газета «На пенсии» отмечает свой 16-й день рождения. Издание пользуется заслуженной популярностью и любовью читателей по всей стране, ведь газета выходит на двух языках, что делает ее доступной для жителей всех регионов Украины.

На страницах газеты «На пенсии»можно найти полезные публикации на любую тему: актуальные и свежие новости, официальную информацию, а также исторические материалы, биографии звезд, практические советы садоводам, рецепты недорогих и вкусных блюд.

Несмотря на то, что материалы в газете «На пенсии» затрагивают самые разные темы, объединяет их одно — все они ориентированы на интересы людей пожилого возраста. Издание пользуется заслуженным доверием читателей, которые обращаются в газету со своими проблемами и предложениями, а сотрудники редакции, в свою очередь, стараются найти исчерпывающие ответы на вопросы любой сложности.

Мы поздравляем газету «На пенсии» с днем рождения и желаем ей новых и острых тем, коллективу редакции — вдохновения, а читателям — оставаться верными любимому изданию еще долгие годы.

Редакция газеты «Одесская жизнь»

Напомним, что посетить сайт газеты «На пенсии» будет полезно не только людям преклонного возраста, но и всем нашим читателям — тут много полезной информации по самым разнообразным темам.