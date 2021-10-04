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Газете «На пенсии» — 16 лет: поздравляем

Газете «На пенсии» — 16 лет: поздравляем

4 октября газета «На пенсии» отмечает свой 16-й день рождения. Издание пользуется заслуженной популярностью и любовью читателей по всей стране, ведь газета выходит на двух языках, что делает ее доступной для жителей всех регионов Украины.

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На страницах газеты «На пенсии»можно найти полезные публикации на любую тему: актуальные и свежие новости, официальную информацию, а также исторические материалы, биографии звезд, практические советы садоводам, рецепты недорогих и вкусных блюд.

Несмотря на то, что материалы в газете «На пенсии» затрагивают самые разные темы, объединяет их одно — все они ориентированы на интересы людей пожилого возраста. Издание пользуется заслуженным доверием читателей, которые обращаются в газету со своими проблемами и предложениями, а сотрудники редакции, в свою очередь, стараются найти исчерпывающие ответы на вопросы любой сложности.

Мы поздравляем газету «На пенсии» с днем рождения и желаем ей новых и острых тем, коллективу редакции — вдохновения, а читателям — оставаться верными любимому изданию еще долгие годы.

Редакция газеты «Одесская жизнь»

Напомним, что посетить сайт газеты «На пенсии» будет полезно не только людям преклонного возраста, но и всем нашим читателям — тут много полезной информации по самым разнообразным темам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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