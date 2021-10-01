Правительство утвердило проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». В Кабмине детально расписали, как и на что будет жить страна в новом году.

Конечно, в документ еще обязательно будет внесен ряд изменений. Но уже сейчас можно понять, кому власть готова увеличить финансирование, а кому придется «затянуть пояса». Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине в 2022 году?

Зарплата вырастет вместе с инфляцией

Минималка вырастет в конце этого года до 6500 гривен. А в октябре 2022-го ее повысят до 6700 гривен.

В целом же средняя зарплата в Украине в 2022 году, согласно законопроекту, должна составить порядка 15500 гривен. Впрочем, экономисты утверждают, что такое существенное повышение без роста экономики приведет лишь к высокой инфляции.

Кроме того, отмечают эксперты, этот показатель в Украине завышен за счет зарплат айтишников, финансистов и госслужащих. Поэтому правильней ориентироваться на, так называемые, медианные зарплаты. Такой считаются доходы, когда в исследуемой группе половина людей получает меньшую зарплату, другая половина — большую. То есть, это зарплата человека, среднего в ряду. И она, примерно, на 30%-40% ниже, чем официальные показатели. К тому же, не стоит забывать о ценах, которые тоже не стоят на месте. Так что, на самом деле увеличатся не зарплаты, а количество купюр в кошельках граждан. Да и то — не у всех.

В приоритете по зарплате будут медики

Медиков в прошлом году с повышением зарплаты «прокатили». Но с нового года, обещают власти, врачам сделают перерасчеты окладов. Ведь указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников президент подписал еще летом. И в Госбюджет-2022 заложена минимальная зарплата врачей в 20000 гривен, среднего медперсонала — 13500 гривен.

Зарплаты учителей в декабре увеличатся на 8,4%, а под конец 2022 года их рост достигнет аж 10%.

Стипендии учащихся профтехучилищ вырастут до 1250 гривен, а «минималки» студентам вузов обещают увеличить до 2000 гривен — даже больше минимальной пенсии.

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Пенсии подрастут. У кого и на сколько?

Прожиточный минимум, к которому привязаны многие социальные выплаты, вырастет на 8,1%. В 2022 году его планируют повышать дважды: для трудоспособных лиц с 1 июля— до 2600 гривен, с 1 декабря — до 2684 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, он составит с 1 июля — 2027 гривен, с 1 декабря — 2093 гривни.

Всего на 2022 год запланировано пять этапов повышения пенсий:

С 1 января обещают повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы.

С 1 марта пройдет индексация страховых пенсий для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет.

С 1 июля — перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

С 1 октября — перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

С 1 декабря — еще один перерасчет пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

«Подводные камни» государственной сметы

Валютный курс в Госбюджет заложили на уровне 28,6-28,7 гривны за доллар. Нынешний курс — меньше 27 гривен. А значит, правительство закладывает на следующий год, практически, 10% девальвации национальной валюты.

Есть в проекте бюджета и «подводные камни»: в документе заложены доходы от налогов, которые еще не введены. Получить необходимые средства власти рассчитывают после принятия изменений в Налоговый кодекс (законопроекта №5600). Документ предполагает повышение налогов и для бизнеса, и для рядовых граждан.

К тому же, какого-либо общемирового финансового кризиса или новой волны локдаунов, которая остановит жизнь в стране, правительство не предполагает. Эксперты же утверждают, что мировая экономика может преподнести сюрпризы.

В общем, «сбалансированный и реальный» бюджет на сегодняшний день больше напоминает полуфабрикат, подлежащий дальнейшей обработке. Так что — изменений не избежать. Окончательно бюджет парламент должен принять

до 1 декабря.

«Говорящие цифры»

В 2022 году нам предстоит также отдавать государственные долги. На их погашение Украина потратит 560 миллиардов гривен. Итого, каждый гражданин заплатит по 12600 гривен.

На медицину в новом году заложили 193 миллиарда гривен. В 2021-м это был 161 миллиард.

190 миллиардов гривень заложено на образование — на 21 миллиард больше, чем в текущем году.

В бюджет Пенсионного фонда государство собирается выделить 531 миллиард гривен — на 31 миллиард больше, чем в 2021-м.

На сектор безопасности и обороны в 2022 году выделят порядка 319 миллиардов гривен. Денежное обеспечение военных увеличится на 7,7 миллиарда. 5,5 миллиарда гривень предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО.

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