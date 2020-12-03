На кого можно выучиться  бесплатно в Одессе?

Поучиться можно совершенно бесплатно. Для этого необходимо стать на учет в центр занятости. При этом новую работу можно будет получить даже в процессе учёбы.

Так, в декабре одесситам предлагают освоить такие профессии: бармен, токарь, администратор, повар на судне, электрогазосварщик и электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Также сейчас идёт запись на двухнедельные курсы «Современные технологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности».

Группы набирают от 15 до 20 человек. Само обучение длится от трёх до пяти с половиной месяцев.

Всего в Одесском центре профессионально-технического образования обучают 32 профессиям. Сейчас формируют график занятий на 2021 год.

За более подробной информацией обращайтесь в учебную часть Центра по тел. (048) 705 44 11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел. (048) 705 50 33.

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала, как получить пособие по безработице.