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На кого можно выучиться  бесплатно в Одессе?

На кого можно выучиться  бесплатно в Одессе?

В Одесском городском центре занятости приглашают всех желающих получить новую профессию на базе Одесского центра профессионально-технического образования (ЦПТО).

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Поучиться можно совершенно бесплатно. Для этого необходимо стать на учет в центр занятости. При этом новую работу можно будет получить даже в процессе учёбы.

Так, в декабре одесситам предлагают освоить такие профессии: бармен, токарь, администратор, повар на судне, электрогазосварщик и электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Также сейчас идёт запись на двухнедельные курсы «Современные технологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности».

Группы набирают от 15 до 20 человек. Само обучение длится от трёх до пяти с половиной месяцев.
Всего в Одесском центре профессионально-технического образования обучают 32 профессиям. Сейчас формируют график занятий на 2021 год.

За более подробной информацией обращайтесь в учебную часть Центра по тел. (048) 705 44 11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел. (048) 705 50 33.

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала, как получить пособие по безработице.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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