Наш буревестник: о малоизвестном барельефе, чудом сохранившемся на одесских склонах

Вероятно, мало найдется одесситов, которые ни разу не побывали на обновленных склонах Приморского бульвара. В данном случае я имею в виду Греческий парк (бывший Пионерский, позже — Лунный). Более того, открывшись в прошлом году, в нынешнем он обогатился еще и мега-детской площадкой.

Привет из 1957-го

Так вот, сидя у этой площадки, обратите внимание на стенку склонов Приморского бульвара. Просто поднимите голову. Нет, вам не показалось: вы разглядели чей-то барельеф из далеких времен…

Барельеф «буревестника революции» Максима Горького, чудом сохранившийся с давних времен, и в самом деле волей судьбы стал теперь «достопримечательностью» Греческого парка. Правда, пребывает он в состоянии, скажем так, «не очень». Что касается пояснительной таблички под ним, то буковки на ней удается разобрать с трудом.

Надо же, все-таки сохранился… У этого барельефа своя история. Он и в самом деле малоизвестен. Текст на табличке какой-то странный. Он гласит: «В память пребывания писателя в Одессе. Работа 8 (может, другая цифра, разглядеть уже сложно) пионеров со скульптором. 1957 г.».

Странность текста очевидна. О каком писателе идет речь? Вероятно, в том далеком 1957-м полагали, что каждый уважающий себя человек должен «опознать» товарища Пешкова, он же Горький, в лицо, даже на барельефе. «Поголовье» пионеров, работающих над памятником, указано. Их фамилии — нет. И ладно, пионеров-скульпторов было много. Но почему же не указана фамилия скульптора, под чьим руководством юные одесситы ваяли барельеф?

Кто создавал?

Задаваться вопросами можно сколько угодно. И если бы не интернет-издание одесского журналиста Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», вопросов было бы еще больше. Но именно там помещена заметка из «Знамени коммунизма» того же 1957 года. В ней рассказывается, что к 40-летию Октября в Детском парке Дворца пионеров, под Приморским бульваром, скульптор Н. Блажков и его ученики на 10-метровой стене установили барельеф буревестника революции — Максима Горького».

Ага, фамилию скульптора мы теперь знаем. Николай Блажков. Кстати, автор тоже немного «таинственного» памятника Заменгофу, сохранившегося в старом дворе на Дерибасовской.

Барельеф Максима Горького не так уж и мал, его высота — 2 м 15 см. И произошло увековечивание нашего буревестника революции во времена, когда Пионерский парк являлся, по сути, летним филиалом Дворца пионеров. Мне удалось даже разыскать информацию, что тут в пятидесятые годы прошлого века располагались павильоны, кружки, игротека.

А еще был домик…

Но и это еще не все. Если барельеф, пусть и попорченный временем, но все же «жив», то с другой удивительной достопримечательностью в честь того же Горького вы уже не полюбуетесь.

Восемь лет назад, когда склоны Приморского бульвара представляли из себя дикое место, куда страшновато было «соваться», совсем рядом с тем же барельефом встретился мне какое-то строение, превращенное одновременно в нужник и мусорник. Как я позже выяснила, оказывается, одесские пионеры в том же 1957 году создали здесь же… домик Горького. Такой вот, символический. Зачем? На этот вопрос я вряд ли отвечу.

Но именно этот домик и привлекал уже гораздо позже местных маргиналов по вечерам и ночам и отпугивал своим «видом» редких «любителей одесской старины» в светлое время суток…

Домика уже нет, фото его сохранилось у меня в архиве, а вот барельеф остался, и в нем и в самом деле можно разглядеть черты молодого Горького.

Кстати, серьезно пострадал сам барельеф не так уж и давно. В 2012 году здесь сложилась аварийная ситуация: прорвало водопроводную трубу, проложенную к заброшенным времянкам, в которых несколько лет назад жили рабочие, которые занимались укреплением склона. Вода серьезно размыла подпорную стенку бульвара как раз в том месте, где и находится малоизвестный барельеф с изображением нашего буревестника. Кстати, как сложится его судьба в будущем, остается только догадываться…

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