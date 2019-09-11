Первые «письма счастья» полетели: инспекторы по парковке начали выписывать штрафы

Работники «Инспекциии по парковке» перешли от предупреждений к действиям. Одесситы-нарушители стали получать первые штрафы. Только за час работы были оштрафованы около 10 автомобилистов. Рейд на центральных улицах города показал, что не все водители готовы к штрафным санкциям, многие сетуют, что нарушают правила из-за отсутствия парковок.

Начали с проблемных улиц

В конце августа в центре Одессе начали работать муниципальные инспекторы по паркованию. Они выписывали предупреждение водителям за нарушение правил парковки. Но уже с 10 сентября выписывают реальные штрафы.

Инспекторы начали свою работу с улицы Троицкой угол Александровского проспекта. На этом участке почти все водители паркуются не по правилам. Один из нарушителей оставил машину прямо на повороте, другие — мешали проезду троллейбусов.

Заместитель директора Департамента транспорта Одесского горсовета Сергей Щербань отметил, что сейчас рейды проводят в местах, где наиболее часто фиксируются нарушения, а также по заявкам горожан.

Кроме того, в дальнейшем планируется эвакуировать машины злостных нарушителей.

Какой нынче штраф?

Водители по-разному реагировали на инспекторов — в основном, задавали встречный вопрос: «А где парковаться без нарушений в центре города?». Были и другие, которые забирали выписанный протокол и спокойно уезжали.

– Размер штрафа составляет 255 гривен за парковку в неположенном месте и 510 гривен, если машина мешает дорожному движению или ее оставили в зелёной зоне, – поясняет инспектор по паркованию Владимир Бондарь.

При оплате штрафа в первые 10 дней нарушитель получит скидку 50%. Но в случае задержки оплаты более чем на 30 дней сумма штрафа увеличится в два раза. Если водитель совсем откажется платить штраф, то в будущем исполнительная служба может изъять у владельца авто.

Оплатить на месте не удастся

В департаменте транспорта Одесского горсовета подчеркивают, брать оплату за неправильную парковку инспекторы не имеют права.

– Инспектор по паркованию — это не тот человек, который паркует машины или как-то связан с деньгами. Это человек, который наделён государством полномочиями только накладывать административные взыскания, — отметил замглавы департамента Сергей Щербань.

Оплата осуществляется только по безналичному расчету.

Протокол по месту проживания

Инспектор Владимир Бондарь рассказывает, что избежать ответственности за нарушения парковки никому не удастся:

– Мы делаем фотофиксацию машины нарушителя. Далее по базе данных полиции идентифицируем владельца автотранспорта и выписываем на него протокол. Если машина уехала до того, как инспектор успел выписать протокол и положить его на лобовое стекло, это не беда, его копию направят по адресу регистрация штрафника.

«Евробляхи» на крючке

Что касается штрафных санкций для машин с иностранными номерами, для них действуют особые правила.

– Поскольку установить собственника такого авто невозможно, данные о таких нарушителях отправляют в пограничную службу. При пересечении границы водителям будут вручать «письма счастья», а возможно и сразу конфисковать авто. Это зависит от срока давности выписанного штрафа, – уточнил инспектор по паркованию.

О новой инспекции

Сейчас в штате новой службы числится всего три человека, еще четверо проходят стажировку. В следующем году планируется увеличить количество парковочных инспекторов.

Служба работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Сообщить о нарушениях правил парковки можно по номеру телефона: (048) 705-98-00.

Фото: Артем Виноградов