Первые «письма счастья» полетели: инспекторы по парковке начали выписывать штрафы

Работники «Инспекциии по парковке» перешли от предупреждений к действиям. Одесситы-нарушители стали получать первые штрафы. Только за час работы были оштрафованы около 10 автомобилистов. Рейд на центральных улицах города показал, что не все водители готовы к штрафным санкциям, многие сетуют, что нарушают правила из-за отсутствия парковок.
Начали с проблемных улиц
В конце августа в центре Одессе начали работать муниципальные инспекторы по паркованию. Они выписывали предупреждение водителям за нарушение правил парковки. Но уже с 10 сентября выписывают реальные штрафы.
Инспекторы начали свою работу с улицы Троицкой угол Александровского проспекта. На этом участке почти все водители паркуются не по правилам. Один из нарушителей оставил машину прямо на повороте, другие — мешали проезду троллейбусов.
Заместитель директора Департамента транспорта Одесского горсовета Сергей Щербань отметил, что сейчас рейды проводят в местах, где наиболее часто фиксируются нарушения, а также по заявкам горожан.
Кроме того, в дальнейшем планируется эвакуировать машины злостных нарушителей.
Какой нынче штраф?
Водители по-разному реагировали на инспекторов — в основном, задавали встречный вопрос: «А где парковаться без нарушений в центре города?». Были и другие, которые забирали выписанный протокол и спокойно уезжали.
– Размер штрафа составляет 255 гривен за парковку в неположенном месте и 510 гривен, если машина мешает дорожному движению или ее оставили в зелёной зоне, – поясняет инспектор по паркованию Владимир Бондарь.
При оплате штрафа в первые 10 дней нарушитель получит скидку 50%. Но в случае задержки оплаты более чем на 30 дней сумма штрафа увеличится в два раза. Если водитель совсем откажется платить штраф, то в будущем исполнительная служба может изъять у владельца авто.
Оплатить на месте не удастся
В департаменте транспорта Одесского горсовета подчеркивают, брать оплату за неправильную парковку инспекторы не имеют права.
– Инспектор по паркованию — это не тот человек, который паркует машины или как-то связан с деньгами. Это человек, который наделён государством полномочиями только накладывать административные взыскания, — отметил замглавы департамента Сергей Щербань.
Оплата осуществляется только по безналичному расчету.
Протокол по месту проживания
Инспектор Владимир Бондарь рассказывает, что избежать ответственности за нарушения парковки никому не удастся:
– Мы делаем фотофиксацию машины нарушителя. Далее по базе данных полиции идентифицируем владельца автотранспорта и выписываем на него протокол. Если машина уехала до того, как инспектор успел выписать протокол и положить его на лобовое стекло, это не беда, его копию направят по адресу регистрация штрафника.
«Евробляхи» на крючке
Что касается штрафных санкций для машин с иностранными номерами, для них действуют особые правила.
– Поскольку установить собственника такого авто невозможно, данные о таких нарушителях отправляют в пограничную службу. При пересечении границы водителям будут вручать «письма счастья», а возможно и сразу конфисковать авто. Это зависит от срока давности выписанного штрафа, – уточнил инспектор по паркованию.
О новой инспекции
Сейчас в штате новой службы числится всего три человека, еще четверо проходят стажировку. В следующем году планируется увеличить количество парковочных инспекторов.
Служба работает в будние дни с 9.00 до 18.00.
Сообщить о нарушениях правил парковки можно по номеру телефона: (048) 705-98-00.
Фото: Артем Виноградов
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