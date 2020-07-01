Шпаргалка для автомобилистов: как переоформить автомобиль?

При покупке автомобиля желательно сразу его переоформить на себя. С 2019 года перерегистрацию транспортного средства проводят в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации машины. Разберемся, какие документы необходимы для переоформления авто, каковы алгоритм действий и стоимость процедуры.

Как оформить документы на себя?

Для этого продавцу и покупателю необходимо прийти в любой сервисный центр МВД. Там получить номер электронной очереди, после чего — провести осмотр автомобиля с помощью эксперта. Затем администратор принимает все документы, а продавец и покупатель — оплачивают услуги в банке, который находится на территории сервисного центра. С машины снимают государственные номерные знаки.

За это время администратор подготовит заявление и договор купли-продажи автомобиля. Покупатель и продавец рассчитываются друг с другом, проверяют правильность данных и подписывают документы. Новый владелец получает свидетельство (техпаспорт) на свой автомобиль и новые номерные знаки.

Важно: с момента получения номеров и техпаспорта машину считают переданной новому хозяину.

Какие документы подготовить?

Для перерегистрации транспортного средства подготовьте следующие документы:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации);

сертификат о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безо-

пасности дорожного движения (только для первой регистрации);

пасности дорожного движения (только для первой регистрации); платежные документы (квитанции), которые подтверждают оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.

Если же машина ввезена из-за границы, пакет документов будет другим:

письменное заявление;

паспорт + ИНН;

иностранные регистрационные документы на авто (зависит от страны, откуда ввезено авто);

заверенную копию таможенной декларации;

сертификат соответствия (ЕВРО-5) на авто.

Сколько это стоит?

Стоимость перерегистрации подержанного авто:

бланк техпаспорта ТС — 201 грн.;

услуги за постановку на учет авто отечественных производителей — 153 грн., иномарки — 190 грн.;

транспортные средства всех категорий (с выдачей номерного знака) — 525,47 грн. (в том числе услуга — 152,63 грн., государственный номерной знак — 171,84 грн., бланк свидетельства — 201 гривня);

транспортные средства всех категорий иностранного производства (с выдачей номерного знака) — 562,99 грн. (в том числе услуга — 190,15 грн., государственный номерной знак — 171,84 грн., бланк свидетельства — 201 грн.);

экспертиза ТС экспертом-криминалистом — 270 грн. — проводится по желанию автовладельца и не является обязательной процедурой.

Нововведения в порядке переоформления ТС не предусматривают каких-либо налогов, если частное лицо в течение отчетного года реализует не более одного легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла.

В ситуации, когда один и тот же продавец реализует перечисленные виды транспортных средств более одного раза за отчетный год, он обязан заплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 5%+1,5% военного сбора.

Полезные адреса и телефоны:

Сервисные центры МВД в г. Одессе

Адрес: ул. Академика Королева, 5;

телефон: (048) 753-11-50. Адрес: Киевское шоссе, 27а;

телефон: (048) 753-11-58.

На время карантина перерегистрация авто была временно прекращена, поэтому информацию о работе сервисных центров уточняйте у специалистов по указанным номерам телефонов.

Фото: Auto24