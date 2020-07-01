Шпаргалка для автомобилистов: как переоформить автомобиль?

При покупке автомобиля желательно сразу его переоформить на себя. С 2019 года перерегистрацию транспортного средства проводят в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации машины. Разберемся, какие документы необходимы для переоформления авто, каковы алгоритм действий и стоимость процедуры.
Как оформить документы на себя?
Для этого продавцу и покупателю необходимо прийти в любой сервисный центр МВД. Там получить номер электронной очереди, после чего — провести осмотр автомобиля с помощью эксперта. Затем администратор принимает все документы, а продавец и покупатель — оплачивают услуги в банке, который находится на территории сервисного центра. С машины снимают государственные номерные знаки.
За это время администратор подготовит заявление и договор купли-продажи автомобиля. Покупатель и продавец рассчитываются друг с другом, проверяют правильность данных и подписывают документы. Новый владелец получает свидетельство (техпаспорт) на свой автомобиль и новые номерные знаки.
Важно: с момента получения номеров и техпаспорта машину считают переданной новому хозяину.
Какие документы подготовить?
Для перерегистрации транспортного средства подготовьте следующие документы:
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
- документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации);
- сертификат о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безо-
пасности дорожного движения (только для первой регистрации);
- платежные документы (квитанции), которые подтверждают оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.
Если же машина ввезена из-за границы, пакет документов будет другим:
- письменное заявление;
- паспорт + ИНН;
- иностранные регистрационные документы на авто (зависит от страны, откуда ввезено авто);
- заверенную копию таможенной декларации;
- сертификат соответствия (ЕВРО-5) на авто.
Сколько это стоит?
Стоимость перерегистрации подержанного авто:
- бланк техпаспорта ТС — 201 грн.;
- услуги за постановку на учет авто отечественных производителей — 153 грн., иномарки — 190 грн.;
- транспортные средства всех категорий (с выдачей номерного знака) — 525,47 грн. (в том числе услуга — 152,63 грн., государственный номерной знак — 171,84 грн., бланк свидетельства — 201 гривня);
- транспортные средства всех категорий иностранного производства (с выдачей номерного знака) — 562,99 грн. (в том числе услуга — 190,15 грн., государственный номерной знак — 171,84 грн., бланк свидетельства — 201 грн.);
- экспертиза ТС экспертом-криминалистом — 270 грн. — проводится по желанию автовладельца и не является обязательной процедурой.
Нововведения в порядке переоформления ТС не предусматривают каких-либо налогов, если частное лицо в течение отчетного года реализует не более одного легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла.
В ситуации, когда один и тот же продавец реализует перечисленные виды транспортных средств более одного раза за отчетный год, он обязан заплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 5%+1,5% военного сбора.
Полезные адреса и телефоны:
Сервисные центры МВД в г. Одессе
- Адрес: ул. Академика Королева, 5;
телефон: (048) 753-11-50.
- Адрес: Киевское шоссе, 27а;
телефон: (048) 753-11-58.
На время карантина перерегистрация авто была временно прекращена, поэтому информацию о работе сервисных центров уточняйте у специалистов по указанным номерам телефонов.
Фото: Auto24