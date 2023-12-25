В Одессе уничтожены F-16: как выглядят фантазии россиян после потери бомбардировщиков

Информацию об «удачных обстрелах целей» распространяют российские паблики и их военныекоры.

Обстрел Одесщины вчера вечером был громким, но без чрезмерно причиненного вреда и человеческих жертв, о чем свидетельствует официальная информация Сил обороны юга Украины. От обломков сбитого дрона пострадали законсервированные складские помещения и неработающее админздание в Раздельнянском районе.

Но Силам ПВО далось вчера поразить два бомбардировщика. Первый из них – СУ-30 СМ, был уничтожен в пределах Одесщины над акваторией Черного моря. Впоследствии появилась новость о сбитом СУ-34 на Донецком направлении.

Поэтому, чтобы отвлечь внимание от собственных потерь дорогостоящей техники, россияне начали «кормить» свою аудиторию победами на «Школьном» аэродроме Одессы. Громко «Z-паблики» заявили о «уничтожении» комплекса Patriot в районе порта в Одессе.

А затем начали друг перед другом заявлять об уничтожении американских истребителей F-16. Россиян даже не остановило, что этих самолетов в Украине пока нет. А есть только обещание, что до конца этого года Нидерланды планируют поставить в Украину эти самолеты.

Россияне так спешили рассказать о победах, что не договорились о количестве «уничтоженных» американских истребителей.

На одном из российских каналов пишут о трех уничтоженных истребителях F-16. И все они находились в Одессе.

Но два уничтоженных российских самолета на три американских — этого оказалось маловато для российского читателя, поэтому ставки повысили и заявили о четырех уничтоженных истребителях. Мол, российский Су-34 был сбит самолетом F-16, а Су-30 «отомстил».

Но позже появилась информация об уничтожении уже пяти F-16 на аэродроме «Школьный». По утверждению россиян, американские самолеты поразили «российские герани» — именно так россияне называют привычные нам «шахеды».

Впрочем, как оказалось, фантазию россиян уже было не остановить, и в своих пабликах они подвели уже 6 самолетов F-16.

Впрочем, такие заявки россиян об уничтожении высокотехнологичной и дорогостоящей иностранной техники в Украине, когда ее еще нет на нашей территории, делаются не впервые.

Равно как и в первые дни полномасштабного вторжения россияне заявляли об уничтожении всей ПВО и авиации ВСУ.

В январе 2023 года Шойгу заявлял об уничтожении четырех БМП Bradley. Но первые Bradley в Украине появились только в апреле.

В мае 2023 года в Минобороны РФ заявили, что во время атаки по Киеву «Кинжалом» якобы были уничтожены пять пусковых установок комплекса Patriot.