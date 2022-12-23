Зеленский в Америке: что об этом писала мировая пресса

Предлагаем статьи и первые полосы СМИ со всего мира о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским Соединенных Штатов Америки.

15 первых страниц газет США – о визите Зеленского в США и выступлении в конгрессе и встрече с Байденом

1 .США, «The Wall Street Journal » – «Зеленский просит дополнительной помощи »

В своей речи в Конгрессе Президент Украины заявил, что нация никогда не сдастся России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Конгресс во время бурной поездки в Вашингтон в среду. Его речь была встречена взрывами аплодисментов, в том числе со стороны вице-президента Камалы Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вашингтон. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не сдастся в борьбе против России, и призвал Вашингтон в страстной речи перед Конгрессом увеличить военную помощь, разворачивающуюся на 11 месяце войны.

Выступая в переполненном зале Палаты представителей, дерзкий господин Зеленский расхвалил успехи Украины на поле боя и сказал, что Запад единственный в своем противостоянии вторжению России. Он завершил бурный, примерно восьмичасовой визит в Вашингтон, включавший встречу в Овальном кабинете с президентом Байденом и совместную пресс-конференцию в Белом доме.

«Несмотря на все печальные сценарии, Украина не упала. Украина жива и здорова», — сказал он. Он настойчиво заметил, что помощь, оказываемая США, была «не благотворительностью», а «инвестированием в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся наиболее ответственно».

Президент Зеленский говорил по-английски. Его речь включала ссылки на переломные моменты в прошлых войнах, таких как битва под Саратогой во время войны за независимость и битва при Балдже во время Второй мировой войны. Выступление прерывалось взрывами аплодисментов, присутствовавшие приветствовали его овациями, стоя.

Надев обычную военную одежду (штаны карго и оливково-зеленый свитшот), господин Зеленский подарил подписанный украинский флаг с фронта и принял флаг США в обмен.

Украинский лидер поблагодарил политиков Вашингтона за одобрение десятков миллиардов долларов помощи Киеву. «Ваша поддержка имеет решающее значение», — сказал он. Но он добавил: «Это достаточно? Честно говоря, не очень».

Украинские чиновники настаивают на том, чтобы США предоставили стране американские самолеты, американские танки и тактическую ракетную систему армии США большой дальности. Но господин Байден пока колебался по поводу одобрения передачи этого оборудования, опасаясь, что такой шаг приведет к эскалации кризиса. «Уверяю вас, что украинские воины сами прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами», – сказал Зеленский.

Он сказал, что обсудил с господином Байденом «формулу мира» из 10 пунктов и что президент США поддерживает мирную инициативу, включая потенциальный саммит. Но он не стал уточнять, что предполагает подобная инициатива. Представитель Белого дома сообщил, что господин Байден сказал г-ну Зеленскому, что он с нетерпением ожидает услышать больше об их предложении по проведению саммита.

«Слава Украине», — кричали присутствующие в зале в конце его примерно 25-минутной речи, которая переводится как «Слава Украине».

Ранее господин Байден пообещал продолжать присылать военную помощь Киеву, и оба лидера спрогнозировали единство, умалчивая обеспокоенность в Украине тем, что поток помощи в страну может замедлиться из-за сопротивления некоторых республиканцев в Палате представителей.

«Американский народ был с вами на каждом шагу, и мы будем оставаться с вами столько, сколько нужно», — сказал Байден.

В комментариях в Восточной комнате Белого дома господин Зеленский отметил потерю, которую нанесла война украинскому народу, и четко дал понять, что он не согласится с результатом, который приведет к потере украинской территории.

«Я, как отец, хотел бы подчеркнуть, сколько родителей потеряли своих сыновей и дочерей на передовой. Что для них просто мир?», — спросил он.

Господин Байден осудил президента России Владимира Путина за «попытку использовать зиму как оружие» и предупредил, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться в обозримом будущем.

Путин «не намерен — ни намерения — останавливать эту жестокую войну, и Соединенные Штаты преданы тому, чтобы храбрый украинский народ мог продолжать защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько потребуется», — сказал Байден.

Предрождественский визит, первая поездка господина Зеленского за пределы страны после вторжения России в феврале этого года, состоялся накануне, как ожидается, тяжелой зимой в Украине, выдержавшей месяцы российской бомбардировки и атак на инфраструктуру страны, оставив многих мирных жителей без тепла и электроэнергии.

В ходе встречи администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью около 1,8 миллиарда долларов. Он впервые включает противоракетную батарею Patriot, а также оборудование, превращающее неуправляемые боеприпасы в высокоточные ракеты. Электросеть и другая инфраструктура Украины были поражены баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками, которые Россия приобрела у Ирана.

Хотя два лидера пытались не выражать разногласий публично, краткий обмен подчеркнул напряженность между Киевом и Вашингтоном по поводу темпов и масштабов военной помощи.

Во время пресс-конференции в среду украинский репортер спросил господина Байдена, должны ли США предоставить Киеву все, что ему нужно, сразу. «Его ответ «да», – иронизировал мистер Байден. «Согласен», — пошутил господин Зеленский.

Но Байден предупредил, что это может привести к эскалации конфликта и риску распространения войны в Европе.

Господин Байден сказал, что поставки США ракетных систем Patriot не должны рассматриваться Россией как эскалация, поскольку они являются оборонительным оружием. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет атаковать любые батареи Patriot, которые будут поставляться Украине.

Члены Конгресса планируют выделить дополнительные 44,9 миллиарда долларов для Украины и союзников из Организации Североатлантического договора через законопроект о расходах на 2023 финансовый год. Украина получила несколько раундов финансирования от США, по состоянию на май утверждено почти 54 миллиарда долларов.

Республиканцы Палаты представителей собираются получить большинство в январе и предположительно будут противостоять увеличению расходов на Украину. Конгрессмен Кевин Маккарти (Калифорния), баллотирующийся на должность спикера Палаты представителей, заявил, что республиканцы не выпишут «бланковый чек» для Украины.

Другие высокопоставленные республиканцы выступают за предоставление дополнительной помощи Украине. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Р., Кентукки) заявил в среду, что поддержка Киева отвечает стратегическим интересам США.

После встречи с Байденом украинский лидер встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (Д., Калифорния), а затем отдельно встретился с четырьмя лидерами Конгресса — миссис. Пелоси, паны Маккарти и Макконнелл, а также лидером большинства в Сенате Чак Шумер (Д., Нью-Йорк).

Визит господина Зеленского вызвал сравнение с историческим военным визитом Уинстона Черчилля, британского премьер-министра, выступившего в зале Сената 26 декабря 1941 во время Второй мировой войны.

«Там, где Уинстон Черчилль стоял несколько поколений назад, Президент Зеленский также будет стоять здесь сегодня, не только как президент, но как посол самой свободы», — сказал Шумер.

Он добавил, что помощь США является «инвестированием в глобальную безопасность и демократию».

Новости

Зеленский заявил, что его страна никогда не сдастся в борьбе с Россией, и призвал Вашингтон увеличить военную помощь в страстной речи перед Конгрессом, разворачивавшейся на 11 месяце войны

Администрация Байдена объявила о пакете оружия для Украины стоимостью почти 2 миллиарда долларов, который впервые включает в себя системы противовоздушной обороны Patriot.

«The Washington Post » — «Зеленский и Байден стремятся сплотить поддержку «

Для двух президентов – демонстрация силы и общих целей

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом в среду вечером, призвал продолжать финансовую поддержку обороны своей страны от России. Ранее в тот же день он встретился с президентом Байденом в Белом доме.

Завершая год, в котором каждый столкнулся с большим трудом, и бросив вызов мрачным прогнозам, двое мужчин стояли бок о бок в Белом доме в среду — президент Байден в синем костюме, Президент Украины Владимир Зеленский в оливково-зеленой военной рубашке и тяжелых ботинках. .

Резкий швейный контраст был одним из немногих отличий, которые демонстрировались, когда Байден и Зеленский хвалили друг друга и выступали единым фронтом во время визита украинского лидера в Вашингтон, его первое появление за границей после вторжения России. Визит подчеркнул, как отношения между двумя мужчинами — 44-летним, родившимся в тогдашнем СССР, и восьмидесятилетним, родившимся в Скрентоне, штат Пенсильвания, — неожиданно стали одним из важнейших партнерств по глобальным делам.

«Я стою здесь, в Соединенных Штатах, с президентом Байденом на одной трибуне, потому что я уважаю его как человека, как президента, как человека», — сказал Зеленский в среду во время совместной пресс-конференции. Байден ответил взаимностью: «Этот парень в своей душе есть тот, за кого себя выдает. Понятно, кто он. Он готов отдать жизнь за свою страну».

Визит был значим для обоих мужчин.

Это дало Зеленскому, ненадолго покинувшему страну, охваченную войной, возможность прорекламировать достижения своего правительства в противостоянии российской агрессии. Это дало Байдену шанс повторить свое послание «Америка вернулась» и защиту демократии, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, а также сыграть роль сообразительного глобального лидера, которую он всегда приписывал себе.

«Американский народ был с вами на каждом шагу, и мы останемся с вами. Мы останемся с вами столько, сколько потребуется», – сказал Байден. «Что ты делаешь, то и достичь — это имеет значение не только для Украины, но и для всего мира».

Встреча состоялась в тот момент, когда оба президента сталкиваются с новыми вызовами, которые могут оказаться еще сложнее испытаний, с которыми они столкнулись в 2022 году.

Зеленский, чьи вызовы явно более экзистенциальны, сталкивается с пасмурной зимой войны, которая становится еще коварнее из-за жестокого наступления России на гражданскую инфраструктуру и украинскую электросеть. Байден готов захватить Палату представителей республиканцами, которые намерены нанести ему политический ущерб и расследовать его сына.

Смена власти в Конгрессе также может повлиять на цели Зеленского, поскольку некоторые республиканцы выразили заинтересованность в сдерживании расходов США на войну в Украине. Задумкой или нет, визит Зеленского создал мощный момент, который, как надеются его поклонники, развеет любые сомнения.

Во время каждой из своих остановок в среду Зеленский прилагал все усилия, чтобы выразить благодарность американской общественности за ее постоянную поддержку Украины. «Спасибо от наших простых людей вашим простым людям, американцам», – сказал Зеленский Байдену во время встречи в Овальном кабинете. «Я действительно ценю.»

Визит в Белый дом стал символической победой для Зеленского, который мало кто ожидал, что он будет продолжаться, когда президент России Владимир Путин начал посылать тысячи войск и шквал ракет на украинскую территорию 300 дней назад. Поскольку украинские военные дают отпор, в некоторых случаях вытесняя русских боевиков с оккупированной территории, Зеленский, бывший комик, неожиданно стал мировой иконой. Журнал Time выбрал его Человеком 2022 года, о чем Байден вспомнил во время встречи в Овальном кабинете.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) поздравила Зеленского в письме, в котором пригласила его выступить перед Конгрессом, а лидер большинства в Сенате Чарльз Э. Шумер (штат Нью-Йорк) сравнил его с Уинстоном Черчиллем, премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны.

«Это всегда большая честь приветствовать главу иностранного государства в Конгрессе», – сказал Шумер в среду, его синий костюм и желтый галстук совпадали с цветами украинского флага. Но почти неслыханно услышать от лидера, который борется за свою жизнь, борется за выживание своей страны и борется за сохранение самой идеи демократии.

В то время как Зеленский практически общался с иностранными лидерами и руководящими органами по всему миру, включая обращение в Конгресс в марте, его решение приехать в Вашингтон перед визитом в Европу подчеркнуло «непревзойденную важность Соединенных Штатов для украинской демократии», – сказал Макс Бергманн. директор по Европе в Центре стратегических и международных исследований.

«Это сигнализирует о том, что Америка вернулась — и это был термин Байдена, — но в этом есть нечто реальное», — сказал Бергманн. «Соединенные Штаты продемонстрировали, что они незаменимы для европейской безопасности».

Зеленский прибыл в Белый дом в том же снаряжении, которое он носит, посещая украинские войска, и его густые темные волосы контрастируют с белыми пучками Байдена. Байден в сине-желтом галстуке пригласил Зеленского в Овальный кабинет, и они были замечены, как они вместе прогуливались вдоль колоннады Белого дома, что является мощным образом для Зеленского дома.

Обеим президентам было что выиграть от подчеркивания взаимной поддержки. И они максимально использовали это.

Зеленский вручил Байдену медаль от украинского военного. «Он очень храбрый, – сказал Зеленский о бойце. – «И он сказал: «Отдай это очень храброму президенту». И я хочу отдать это [тебе]».

Байден принял это, сказав, что это «незаслуженно, но ценится».

Что касается Байдена, то он сослался на еврейское происхождение Зеленского и отметил, что они встречались во время Хануки, празднующей победу маленькой нации над могущественным поработителем. «У меня шутят, когда я говорю, что вся политика личная», — сказал Байден. «Все в том, чтобы смотреть кому-то в глаза, и я действительно это имею в виду. Я не думаю, что есть какая-либо замена тому, чтобы сидеть лицом к лицу с другом или врагом».

Помимо символизма визит Зеленского включал конкретные результаты, важные для обоих лидеров. За несколько часов до прибытия Зеленского Белый дом объявил, что Байден одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности на 1,85 млрд долларов, включая ракетную систему Patriot. И когда украинский Президент прибыл в Вашингтон, законодатели работали над принятием пакета расходов, включая 44,9 миллиарда долларов на экстренную помощь Киеву.

Поскольку захват Палаты представителей Республиканской партии, вероятно, ограничит законодательную программу Байдена, ожидается, что он будет сосредоточен на внешней политике, сфере, где президенты имеют широкие полномочия. После промежуточных сроков Байден посетил Азию, провел государственный визит во Францию, одобрил обмен заключенными в Россию и провел саммит африканских лидеров. Но судьба Украины, вероятно, будет важнейшей составляющей внешнеполитического наследия Байдена.

«Американский народ знает, что если мы будем стоять в стороне от таких откровенных нападений на свободу и демократию и основные принципы суверенитета и территориальной целостности, мир, несомненно, столкнется с худшими последствиями», — сказал Байден в среду.

В то же время, американская политика, которая основывалась на этом визите, была важной, хотя и негласной.

В 2020 году президенту Дональду Трампу был объявлен импичмент за то, что он отказал Украине в военной помощи и встрече в Белом доме, пытаясь заставить Зеленского начать расследование в отношении Гантера Байдена. Теперь, когда Трамп формально бросает вызов своему преемнику, визит Зеленского предоставил действующему президенту еще одну возможность противопоставить свой подход к стране, которая переживает конфликт.

В то время как Трамп часто критиковал европейских союзников Америки и называл НАТО устаревшим, Байден восхвалял трансатлантическое партнерство и пытался представить Соединенные Штаты как незаменимого лидера мира. Война в Украине является ключевым испытанием подхода Байдена, и Зеленский использовал свой визит в Вашингтон, чтобы поблагодарить президента США.

«Мы действительно боремся за нашу общую победу над этой тиранией, – сказал Зеленский. – Мы победим, и я очень хочу [победить] вместе».

Он сделал паузу, прежде чем исправиться.

«Не хочу». Простите, – сказал он. — Я уверен.»

«New York Times » — « Помощь – не благотворительность, – заявляет Зеленский перед конгрессом

Он ищет дополнительную поддержку и обещает победу — Байден предлагает ракетную систему

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к совместному заседанию Конгресса в среду вечером с эмоциональным обращением в военное время, сказав американцам, что «ваши деньги – это не благотворительность», и пообещал, что его народ в конечном счете обеспечит невероятную победу над Россией от имени всех свободных наций.

«Несмотря ни на что Украина не упала», — сказал господин Зеленский на английском языке с трибуны в зале Палаты представителей, где его приветствовали продолжительными аплодисментами законодатели.

«Украина жива и здорова, – сказал он. – И это дает мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой: мы победили Россию в битве за умы мира».

Прямо говоря, господин Зеленский умолял законодателей увеличить военную помощь, готовую утвердить дополнительную помощь на 45 миллиардов долларов до конца недели, доведя общую сумму за год до почти 100 миллиардов долларов. Его послание: Ваша поддержка не предоставила президенту России Владимиру В. Путину захватить нашу страну. А теперь продолжайте.

«У нас есть артиллерия, да, спасибо, – сказал он. – У нас есть. Достаточно ли? Честно говоря, не очень».

Визит господина Зеленского в Вашингтон, который держался в тайне до самого приезда из соображений безопасности, был драматичной демонстрацией доверия со стороны украинского лидера, не покидавшего свою страну с тех пор, как Путин начал свое нападение 300 дней назад.

За 24 часа, всего за несколько дней до Рождества, господин Зеленский прилетел с разбитой линии фронта страны, погруженной в темноту из-за российских воздушных атак, в облицованные мрамором комнаты Белого дома и Капитолия, где он неоднократно благодарил американцев. за то, что были партнерами по борьбе Украины за выживание.

«Путин признает неудачи в боях, но борется дальше »

После нескольких месяцев бурных оценок со стороны России и извне о том, что у его военных усилий в Украине не было даже базового приближения к победе, президент Владимир В. Путин в среду вынес свой вердикт этой критике: она справедлива.

В необычном признании недостатков России в своей речи в Министерстве обороны в Москве российский лидер обозначил список сфер, в которых его армия должна усовершенствоваться. Он заявил, что дроны должны иметь возможность передавать информацию о таргетинге через зашифрованные каналы «в режиме реального времени». По его словам, военным необходимо «усовершенствовать систему командования и управления» и ее способность наносить ответные удары артиллерии противника.

И он кивнул на распространенные сообщения о том, что солдат отправляют на фронт без основного снаряжения, приказав офицерам обратить внимание на аптечки, продукты питания, сухие пайки, форму, обувь, защитные каски и бронежилеты.

Но упоминание Путина о бедах его армии не является признанием поражения, а отражает его дерзкое сообщение в день, когда президент Украины демонстрировал единство с Соединенными Штатами: Россия будет продолжать воевать.

«У нас нет ограничений по финансированию», — сказал Путин, настаивая на том, что Россия в конце концов победит в Украине. «Страна и правительство обеспечивают все, что просит армия, – все».

«США прогнозируют тупик, поскольку война в Украине продолжается »

Россия усваивает уроки, которые могут изменить ход конфликта

Поскольку война в Украине скоро вступит в свой второй год, украинским войскам будет гораздо сложнее вернуть территорию, захваченную россиянами, которые сосредоточены на защите оставшихся в них земель, а не на более глубоком продвижении в страну, говорят американские чиновники.

В первые 10 месяцев войны украинская армия — при значительной американской поддержке — переиграла некомпетентную российскую армию, сбила ее до тупика, а затем вернула себе сотни квадратных миль и единственную региональную столицу, которую захватила Россия.

Несмотря на непрекращающиеся атаки России на гражданские источники электроэнергии, Украина все еще сохраняет импульс на линии фронта с сентября. Но ход войны, скорее всего, изменится в ближайшие месяцы, поскольку Россия улучшает свою оборону и выдвигает больше солдат на линию фронта, что затрудняет для Украины возвращение огромных территорий, которые она потеряла в этом году, считают правительственные оценки США.

Все эти факторы делают наиболее вероятным сценарий, переходящий ко второму году войны в тупик, в котором ни одна армия не может занять много земли, несмотря на интенсивные бои.

«Я действительно считаю, что Украине гораздо легче защищать территорию, чем идти в наступление, чтобы отвоевать территорию, — сказала Эвелин Фаркас, бывшая высокопоставленная чиновник Пентагона и эксперт из России. – Мы должны предоставить украинцам необходимое оборудование и обучение для этого».

Президент Украины Владимир Зеленский попросил такую помощь во время встречи с президентом Байденом и выступления перед Конгрессом в среду вечером, это был его первый визит за пределы страны с начала войны.

«USA Today » — «Байден сказал украинскому лидеру: «Ты никогда не останешься наедине»

Зеленский встретился с депутатами во время исторического визита

Президент Джо Байден поздравляет Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в среду. Зеленский частно встретился с Байденом, а затем выступил на совместном заседании Конгресса.

Вашингтон – Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме в среду перед запланированной речью в прайм-тайм во время совместного заседания Конгресса. Драматический визит в Вашингтон пришелся на 300-й день нападения России на союзника США.

«Ты никогда не останешься один на один», — сказал Байден Зеленскому, когда оба стояли рядом друг с другом во время чрезвычайной пресс-конференции в переполненной Восточной комнате Белого дома.

Байден сказал, что американцы знают, что мир столкнется с худшими последствиями, если США не противостоят хулиганам и не будут выступать за свободу.

«Мы глубоко понимаем, что борьба Украины является частью чего-то гораздо большего», — сказал он.

Зеленский аплодировал поддержке Байдена и сказал, что следующие несколько месяцев, когда суровая погода испытает украинское мужество и ресурсы, будут решающими в решении исхода войны.

«Нам нужно пережить эту зиму, – сказал Зеленский журналистам. – Это вопрос выживания».

Приблизительно за два часа до этого он прибыл в Белый дом для выполнения своей исторической миссии и солнечного, но зимнего дня его тепло встретили президент и первая леди Джилл Байден.

Визит Зеленского состоялся, когда Байден и Конгресс подтвердили свою приверженность Украине, отправив миллиарды гуманитарной и военной помощи в опустошенную войной страну, включая почти 2 миллиарда долларов для стратегически важной системы противовоздушной обороны Patriot. Но это не пришло без толчка.

«Мы глубоко понимаем, что борьба Украины является частью чего-то гораздо большего». – Президент Джо Байден.

Некоторые республиканцы требуют большей ответственности от Байдена и высокопоставленных должностных лиц Минобороны по поводу того, как были потрачены почти 50 миллиардов долларов уже оказанной помощи.

Конгресс собирается одобрить еще 44 миллиарда долларов помощи Украине из-за полного законопроекта о расходах, который, как ожидается, будет принят на этой неделе.

Визит Зеленского – его первый вне родной страны с начала войны в конце февраля – имеет ощущение срочности. Это бурная поездка во время войны, которая рассматривается как серьезная угроза безопасности украинского президента, и это возможность лично обратиться в Вашингтон, поскольку он пытается укрепить общественную поддержку и поддержку Конгресса для борьбы с Россией.

Зеленский выразил уверенность, что двухпартийная поддержка помощи Украине будет продолжаться, несмотря на переход контроля над Палатой представителей республиканцев в январе.

Он высоко оценил почти 45 миллиардов долларов в ожидаемом пакете помощи и сказал, что каждый доллар укрепит глобальную безопасность.

В то время как демократы и многие республиканцы восхваляют Зеленского как героя, борющегося за демократию, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, баллотирующийся следующим спикером, когда Республиканская партия вернет Палату представителей 3 января, заявил, что не поддержит написание «банковый чек» в Украине.

Ультраправые консерваторы были менее готовы, чем другие законодатели на Капитолийском холме, поддерживать неоднократные призывы Байдена увеличить военную и гуманитарную помощь. И Маккарти, штат Калифорния, внимательно прислушивался к их озабоченностям в эти дни, пытаясь сократить количество голосов, необходимых ему, чтобы выиграть должность спикера 3 января.

Во время встречи Байдена и Зеленского представитель Республиканской партии из штата Монтана Мэтт Розендейл опубликовал в Twitter фотографию Байдена в Овальном кабинете, который вручает украинскому президенту огромный чек на 47 миллиардов долларов налогоплательщиков.

«Как мы можем послать Украине дополнительные 47 миллиардов долларов на безопасность, пока террористы, наркотики и преступники заполоняют нашу южную границу?».

Розендейл написал в Twitter, неправильно указав сумму помощи в размере 47 миллиардов долларов вместо почти 45 миллиардов долларов.

Во время пресс-конференции в среду Зеленский похвалил США за отправку в Украину своей самой современной системы противовоздушной обороны наземного базирования, но позже предупредил Байдена, что он все еще не приложил внимания.

Зеленский заявил, что даст сигнал Байдену, что Украина хочет больше ракет Patriot.

Это вызвало смех Байдена.

«Это система оборонительного оружия. Это не эскалация. Это защита, – сказал Байден о Патриотах. – Мы хотели бы, чтобы они не использовали его. Просто прекратите приступы».

Стремление к «справедливому миру»

Как Байден и Зеленский начали свою двустороннюю встречу в 14.15. м. EST в Овальном кабинете Байден заявил, что США будут поддерживать стремление Украины к «справедливому миру».

Зеленский сказал, что трудно определить, как выглядел бы «справедливый мир» для прекращения войны.

Для него, по его словам, это значит не нарушать суверенитет, свободу или территориальную целостность Украины. Украина также нуждается в возмездии за нанесенный ущерб, сказал он.

Но для тех, кто потерял сына или дочь компенсации нет, добавил Зеленский.

«Итак, в войне, которую нам навязали, не может быть справедливого мира», — сказал он через переводчика.

Байден сказал, что он и Зеленский разделяют «совершенно одинаковое видение» свободной, независимой, преуспевающей и безопасной Украины.

«Так что будет дальше? – спросил он. — Мы будем продолжать помогать Украине добиваться успеха на поле боя. Она может добиться успеха на поле боя с нашей помощью и с помощью наших европейских союзников и других, поэтому если и когда Президент Зеленский будет готов говорить с россиянами, он также сможет добиться успеха, потому что у него будут победы на поле боя».

Ранее днем Зеленский подарил Байдену военную медаль, которую заслужил украинский капитан передовой войны. Зеленский сказал президенту, что капитан – «настоящий герой» – хочет, чтобы это было у Байдена.

«Он сказал: «Отдайте очень храброму президенту», – сказал Зеленский.

Байден сказал, что медаль «незаслуженная, но очень ценится».

Капитан отвечает за батарею высокомобильной артиллерийской ракетной системы США или HIMARS. По словам Зеленского, ракетные системы спасли многих украинцев.

Байден сказал, что позаботится о том, чтобы капитан получил президентскую «командную монету», традиционно даваемую военнослужащим за особые достижения.

Сенат утвердил нового посла в России

За несколько часов до того, как Зеленский должен был выступить перед Конгрессом, Сенат утвердил нового посла в России.

Линн Трейси, ветеран дипломатической службы с большим опытом работы по российским делам, была утверждена 93-2. Предыдущий посол покинул пост в сентябре.

«Посол Трейси не будет уклоняться от противостояния злоупотреблениям Путина, — заявил перед голосованием сенатор Боб Менендес, штат Нью-Джерси, глава Комитета Сената по международным отношениям. – Она нужна Америке на этом посту. Она нужна Европе в своей должности. Она нужна Украине в должности».

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, штат Нью-Йорк, отметил, что Зеленский обращался в Конгресс в день голосования за подтверждение и в то время, когда Сенат рассматривал новую помощь.

«Президент Зеленский не мог прибыть в более решающий момент для Сената», — сказал Шумер.

Байден и Зеленский общались «десятки» раз

В то время как Байден и Зеленский встретились впервые после вторжения России в Украину в феврале, в среду, они сжигали телефонные линии.

По данным Белого дома, лидеры провели десятки звонков, в последний раз 11 декабря. Именно в этот разговор впервые заговорили о поездке Зеленского.

За несколько дней до российского вторжения Зеленский встретился с вице-президентом Камалой Гаррис в Германии.

Он впервые встретился с Байденом во время визита в Овальный кабинет в сентябре 2021 года, во время которого Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и безопасности Украины.

Обращение Зеленского к Конгрессу дольше обращения в марте

Ожидалось, что обращение Зеленского к Конгрессу будет длиться 20 минут, что немного дольше его виртуального обращения к законодателям в марте.

За этой речью члены Конгресса наблюдали аудиторию в Капитолийском комплексе США, а Зеленский выступал из Киева через три недели после вторжения России в Украину, что демонстрировалось на большом видеоэкране.

Зеленский ссылался на Перл-Харбор и 11 сентября, чтобы умолять США помочь Украине. Свое 16-минутное обращение он закончил прямым обращением в Байден.

«Президент Байден, вы лидер Вашей великой нации, — сказал он. – Я желаю тебе быть лидером мира. Быть лидером мира значит быть лидером мира».

Комиссия 6 января откладывает публикацию окончательного отчета

Среди причин назван визит Президента Украины

ВАШИНГТОН – Комитет Конгресса отложил публикацию своего окончательного отчета в среду, ссылаясь на последний визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и некоторые другие неуточненные логистические осложнения.

Сотрудники комитета подтвердили в среду утром, что они планируют обнародовать его позже в этот день. Но после обеда комитет передумал.

Отчет является кульминацией 18-месячного расследования того, что привело к худшему нападению на Капитолий и произошедшему в тот день. Учитывая, что в январе контроль над Палатой представителей будет принадлежать республиканцам, назвавшим комиссию партийной и нелегитимной, отчет станет последней возможностью комиссии подытожить свои выводы и предоставить рекомендации, направленные на предотвращение последующих атак.

В понедельник комитет обнародовал 160-страничное резюме отчета. Это мало чего нового, но дало 17 выводов о том, что бывший президент Дональд Трамп был в центре заговора об отмене результатов выборов 2020 года и подтолкнул разъяренную толпу в Капитолий 6 января 2021 года.

5 «Los Angeles Times » – «Зеленский в Конгрессе: Помощь «это не благотворительность»

6 «The Washington Times » – «Украина получит долгожданный ракетный комплекс »

Ракетная батарея Patriot, которую администрация Байдена посылает в Киев, является символом обязательств Вашингтона защитить Украину от давления российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также является фактическим усилением возможностей противовоздушной обороны страны, считают аналитики.

Patriot является основной частью пакета помощи стоимостью 1,8 миллиарда долларов, о котором было объявлено в среду, когда Президента Украины Владимира Зеленского поздравляли как героя во время встречи в Белом доме с президентом Байденом и главными помощниками, а также при дальнейшем обращении к совместному заседанию. Конгресса. Это самая современная система противовоздушной обороны армии США, способная сбивать как высокоэффективные самолеты, так и баллистические ракетные ракеты.

Это также то, о чем киевское правительство давно мечтало как о щите от вражеских ракет и о знаке непоколебимой приверженности со стороны правительства США, которое предоставило значительно большую часть военной помощи Киеву с начала войны 24 февраля. передача уже вызвала гнев в России, где кремлевские чиновники осудили неукоснительное расширение поставок оружия

«Arkansas Democrat-Gazette» — «Зеленский просит поддержки в Вашингтоне»

Подпись под фото: Законодатели аплодируют в среду в Капитолии, когда Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не проиграет, и предупредил, что демократия во всем мире проходит испытания.

«Визит Зеленского имеет исторические эхо»

Украинский лидер вызывает сравнение с Черчиллем во Второй мировой войне

«Arizona Daily Star» — «Зеленский посещает США и обещает «никаких компромиссов» в войне»

«Boston Globe» – «В США Зеленский просит дополнительной помощи»

Байден обещает солидарность «столько, сколько нужно»

«Chicago Tribune» – «Зеленский поблагодарил в обращении к Конгрессу»

«El Nuevo Herald» — «Честь быть рядом с вами»

Украинский Президент посещает неожиданно Белый дом

Выступает в Конгрессе

«Miami Herald» – «ПРОЯВЛЕНИЕ благодарности и решительности»

Вице-президент Камала Гаррис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси держат украинский флаг, подписанный украинскими военными, воюющими против российского вторжения. Его представил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме в среду.

«Tampa Bay Times» – «Зеленский Байден: «Никаких компромиссов»

В Вашингтоне украинский лидер заявил, что не будет вести переговоры с Россией.

Подпись под фото: Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздравляют Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в среду в Вашингтоне. Визит Зеленского имел целью усилить поддержку Украины в войне с Россией.

«Dallas Morning News» — «Зеленский выступил перед Конгрессом»

В ходе внезапного визита он также встретился с Байденом, чтобы обсудить дальнейшую помощь

Совершая в среду драматический и рискованный визит в Вашингтон во время войны, украинский Президент Владимир Зеленский частно обсудил стратегию с президентом Джо Байденом в Белом доме, выступил на переполненном совместном заседании Конгресса со страстным призывом к длительной военной помощи США. для своей страны.

Зеленский назвал поддержку США жизненно важной для отпора России и поблагодарил законодателей и обычных граждан за десятки миллиардов долларов военной и экономической помощи за последний год.

Украинский лидер считает, что следующий год станет «переломным» в конфликте, «когда украинское мужество и американская решительность должны гарантировать будущее нашей общей свободы — свободы людей, отстаивающих свои ценности».

«Houston Chronicle» — «Зеленский совершил историческую поездку в США»

Лидер благодарит за одобрение дополнительной помощи

Великобритания

«The Times» — «США расстилают перед Зеленским красную дорожку»

Подпись под фото: Владимир Зеленский и Джо Байден. Украинский лидер поблагодарил своего союзника США «от всего сердца» всего своего народа

«The Independent» — «Байден поздравляет Зеленского в Белом доме «

«Ты человек года», — сказал Байден Президенту Украины, когда начался его визит в Вашингтон.

«The Guardian»- «Демонстрация единства: Президент Украины прибывает в США»

«Daily Mail» также опубликовала на первой полосе фотографию Президента Украины Владимира Зеленского, встречающегося с президентом США Джо Байденом в Белом доме. «Исторический визит в Вашингтон». Подпись описывает его как «Ты человек года».

«The Daily Telegraph» — «Зеленский идет в наступление с Байденом»

Это был момент Черчилля украинского Президента — его речь перед Конгрессом повторяла рождественское обращение лидера военного времени 1941 года.

Подпись под фото: Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздравляют Владимира Зеленского, Президента Украины, вчера в Белом доме в Вашингтоне во время первого визита за пределы Украины с начала войны.

«Daily Express» — «ПРИВЕТ ГЕРОЯ И РАКЕТЫ ПАТРИОТ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО»

«Metro» — «В СТРАНУ СВОБОДНЫХ… ИЗ ДОМУ ХОРОБ РЫХ»

Визит Зеленского в США

«i» – «Зеленский в визите с высокими ставками в США перед весенним наступлением Путина»

«FT» – «В Вашингтоне заграничный выезд Зеленского»

Вчера Владимир Зеленский ходит вместе с Джо Байденом в Белом доме в Вашингтоне во время своей первой поездки за пределы Украины с тех пор, как Россия вторглась в его страну более 300 дней назад.

Вчера вечером после переговоров с президентом США Зеленский выступил на совместном заседании Конгресса.

Лидер Украины приземлился в США в критический момент борьбы в войне с Россией, поскольку официальные лица в Киеве предупредили, что Москва готовится к зимнему наступлению.

Зеленский написал в Telegram: «Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за их необходимую поддержку.

Незадолго до приезда администрация Байдена объявила о предоставлении Украине летальной помощи в размере 1,85 млрд. долларов. долларов, включая систему противоракетной обороны Patriot.

«The Scotsman» — «Зеленский с историческим визитом в США»

Подпись под фото: Президент США Джо Байден поздравляет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне во время его первой заграничной поездки после вторжения России в феврале

Также

26 . «The Herald » — «Общество доброжелательно поддерживает украинские семьи »

Они бежали из растерзанной войной Украины, не зная, что ждет их через 15 часов в Спартанбурге, Южная Каролина. Семья Нагаевских – отец, мать и пятеро детей до 11 лет – вышли из самолета. Их встретить с десяток людей, которые за несколько дней успели собрать все необходимое семье в новом доме: кроватка для 3-месячного ребенка, двухъярусные кровати, двуспальная кровать размера «king-size», удобный диван, даже банки супа Campbell’s chunky посреди кучи продуктов.

27 Испания, «El Pais » — «Байден поддерживает Зеленского в его «стремлениях к миру»

Украинский лидер был принят в Белом доме во время его первого отъезда из страны. США отправят в Киев ракеты большой дальности

Германия, « Deutsche Welle Russian Edition » — «Праздник на фоне войны: елки несокрушимости в городах Украины»

В Киеве после консультаций с военными елку высотой 12 метров по традиции установили на Софийской площади. Дерево украсили трезубцем, шариками и флагами государств, поддерживающих Украину, голубями мира и энергосберегающими гирляндами, к которым электроток подается от генератора. Вместо ярмарки у елки оборудовали пункты для подзарядки телефонов и гаджетов.

Франция, «Le Figaro » — «Валерий Залужный, стратег украинского сопротивления »

«Ouest France » – «Гибридная война», в самом деле?

Франсуа Гейсбур, советник Фонда стратегических исследований.

Термин «гибридная война» имеет хорошую карьеру. Его успех связан с простотой использования, каждый может поместить в него то, что он хочет. Киберконфликт? Гибридная война! Спецназ действует без знаков разрешения? Гибридная война! Россия отключает газ? Спутники уничтожены? Фейковые новости? Блокировка пищи? Снова и снова гибридная война, как только доходит до того, что не является ни джихадистским терроризмом, ни открытой войной между государствами.

Концепция впервые родилась в работе американских аналитиков после войны между Израилем и Хезболлой в 2006 году. Именно аннексия Крыма Россией в 2014 году сделает ее богатство на рынке легко разместимых слов, но они разумны. . Кроме того, статья о военной доктрине начальника Генштаба России Валерия Герасимова, опубликованная в 2013 году, кажется, дала этому содержанию. Политики, журналисты и реальные или мнимые эксперты восприняли это с энтузиазмом. Таким образом, в 2017 году в Хельсинки Европейский Союз создал свой центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

Формула модна, но имеет некоторые проблемы. Во-первых, и это наименее серьезно, его стратегический всеобъемлющий характер означает, что он мало что объясняет, таким разрозненным и случайным является его содержание: мы находимся в стратегии «кто обнимает слишком много, тот плохо обнимает».

Тогда поскольку предполагается, что гибридная война охватывает то, что не является «настоящей» войной, любой конфликт, квалифицированный как гибридный, не требует военного ответа. Как только захват Крыма или боевые действия на Донбассе считались «гибридными», западники не желали противостоять им как таковые. Последствия: аншлюс Крыма и 14 тысяч погибших во время разгорающейся Кремлем войны на Донбассе с 2014 года.

Семантический артефакт

Есть еще хуже, чем подстрекательство к умиротворению в мюнхенском понимании этого слова. Агрессор, прибегающий к гибридной войне, скорее всего, чрезмерно поверит в обезоруживающий эффект такой формы действий. Если кибератаки, перерезание газопроводов и подводных кабелей, выведение спутников из эксплуатации… является лишь гибридной войной, не требующей решительного ответа со стороны целевых стран, почему воздерживаться от этого?

Ведь для агрессора было бы только стратегическое счастье в виде существенных убытков и снижения доверия к жертве. Когда мы имеем взысканные войска в Украине, должен быть большой соблазн для Президента таким образом расширить поле борьбы.

Однако на самом деле люди Запада, вероятно, отреагировали бы в соответствии с тяжестью понесенного удара, то есть энергично. Просчет России приведет к дальнейшей эскалации войны. Истории российской войны в Украине достаточно, чтобы показать, что этот риск незначителен.

Наш ответ на приступы должен быть связан с характером и уровнем агрессии, а не зависеть от семантического артефакта.

Израиль The Jerusalem Post — Может ли визит изменить ситуацию в Украине? »

Президент Украины Владимир Зеленский в среду совершил важный и неожиданный визит в Вашингтон.

Есть признаки того, что эта встреча с президентом США Джо Байденом усугубит позицию в войне, поскольку Украина продолжает демонстрировать, что имеет глубокую и четкую поддержку со стороны Вашингтона. В прошлом Россия полагалась на угрозы ядерной войны и зависшие «мирные» соглашения, используя разные стратегии, чтобы попытаться сбить с толку поддержку Украины со стороны Запада.

Зеленский пока не уезжал за границу во время войны, и его решимость остаться в столице, а также побывать на передовой стали одним из ярких моментов войны Украины.

«Путин: российская армия должна учиться на ошибках, сделанных в Украине »

32. «Haaretz » – «Путин – это безоговорочный неудачник года »

Италия, «Corriere della Sera » – «Америка едина с Киевом»

Первое сообщение, с которым Владимир Зеленский обратился в Белый дом и Конгресс США, касается всего мира, особенно нас, европейцев. Столкновение с Россией всегда свирепое, и украинский лидер ожидает, что в ближайшие месяцы война разгорится еще более жестоко, еще тотальнее. Вашингтонский блиц Зеленского был очень важным событием: первый выезд из страны после 300 дней в бункере или на полях боев. Это было исполнено тепла, даже эмоционального. Но, к сожалению, это не придало надежды, что переговоры не за горами. Условий для простого перемирия, для временного «прекращения огня» вроде бы нет. Концепция «справедливого мира», которую исповедуют украинцы, поддерживаемая американцами и европейцами, несовместима с разрушительными планами Владимира Путина. Тогда конфликт будет продолжаться, несмотря на то, что администрация Байдена держит открытыми четыре канала связи с Москвой: Совет национальной безопасности, Госдепартамент, Пентагон и ЦРУ. Мы это знаем: именно американское оружие позволило Зеленскому организовывать сопротивление и уже несколько месяцев планировать отвоевание нарушенной россиянами территории. В том числе, пожалуй, и Крым. Следовательно, второй сигнал происходит от Байдена; адресован Путину и относится к эпохальной категории «Что угодно».

Пусть Кремль не питает иллюзий: США продолжат поддерживать Зеленского и в 2023 году. Президент США отправляет ракеты Patriot; Конгресс снова собирает средства, выделяя еще 45 миллиардов долларов в дополнение к 40-миллиардному пакету, запущенному 19 мая.

В последние недели в Вашингтоне распространилась идея (или опасения, в зависимости от вашей точки зрения), что республиканцы, получив большинство в Палате представителей, сократят помощь, назначенную Киеву. Новый законодательный орган начинается 3 января, но общая позиция парламента осталась неизменной, по крайней мере, по поводу оружия: давайте украинцам все, что им нужно, потому что Путин не должен выиграть эту войну. Лишь доля Трамповских республиканцев и демократических левых (Александра Окасио Кортес и частично Берни Сандерс) настаивают на сокращении военных усилий, но у них нет достаточного количества, чтобы изменить решение Конгресса.

В любом случае, Байден будет все равно регулировать потоки, как это произошло с 24 февраля 2022 года, дня российской атаки. Президент США всегда отказывался от просьб Зеленского с целью не выходить за периметр, определенный Уставом ООН: да «справедливой войне» для защиты суверенитета и территориальной целостности. Пока Байден гарантировал стабильность украинской армии со всех точек зрения: количество и качество поставленных бомб; разведывательная информация; технология обучения. Однако вчера он объяснил Зеленскому, что американская военная промышленность с трудом выполняет приказы Пентагона. Задержки могут продолжаться даже месяцами из-за ряда проблем с закупкой сырья или поставкой полуфабрикатов. Это явление, которое касается каждого, как подтвердил Том Белл, вице-президент по глобальным продажам и маркетингу в оборонном секторе Boeing, компании, занимающейся, среди прочего, производством некоторых компонентов Патриотов.

Так что Владимир Путин не прав во всех пунктах, кроме одного: Зеленский держит руки на руле украинской военной машины, но Байден контролирует тормоз и газ. Именно американский президент диктует время, а точнее дыхание битвы, как любит повторять его министр обороны генерал Ллойд Остин. Это не теория сговора, это не желание: это факт. Просто посмотрите на учет конфликтов. Возьмем цифры, приведенные авторитетным источником, таким как Ifw, Институт мировой экономики, исследовательский центр в Киле, на севере Германии. К концу ноября 2022 года США выделили 22,86 млрд евро на отправку оружия Украине против 3,1 для Евросоюза, 4,1 для Великобритании, 2,4 млрд для Германии, 470 млн для Франции, 310 млн для Италии. .

Правда: если учитывать еще и гуманитарную помощь, финансово-экономическую поддержку, то ЕС в новую партию, принятую Конгрессом США, опередил Америку: 51,8 млрд евро против 47,8.

Албания, «Panorama » – «Закат в штормовую погоду: Вторжение России в Украину создало новую панораму безопасности в Европе ».

Румыния, «Romania Libera » — «Румыния получила заказ на поставку вооружения в Украину »

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил во вторник, что западные партнеры работают над поставкой его страны вооружений и уже заключены многочисленные контракты на поставку оружия и боеприпасов до 2023 года, назвав среди получивших такие заказы стран и Румынию, сообщает украинская пресса.

Швейцария, «Neue Zürcher Zeitung» — ракеты Patriot: система защиты не разворачивается быстро. страница

Комментарий: США спасают Зеленского, а с ним и Европу.

Нидерланды, «De Standaard » – «После 300 дней войны в Украине гонка вооружений только усиливается »

Когда Владимир Путин объявил, что российские военные получат чистый чек, Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у Джо Байдена «оружие, оружие и еще раз оружие».

Триста дней идет война в Украине, конца ей не видно. Напротив, президент России Владимир Путин не оставляет сомнений в том, что он хочет бороться до конца. Он снова четко заявил об этом в среду, выступая перед своим советом защиты.

Сейчас он готов признать, что вторжение в Украину прошло не по плану, но это не повод выводить свои войска. Из того, что ушло не так, нужно извлечь уроки. По словам Путина, война показала, что армия недостаточно оборудована. Это должно измениться, и это может чего-то стоить. «Никаких ограничений по финансированию военных нет», — сказал он. – Все, о чем просят военные, они получат».

Дополнительные инвестиции необходимо сделать, в частности, в беспилотник, искусственный интеллект и современное оружие. Снова обсуждался и арсенал ядерного оружия: его нужно еще больше готовить, в том числе межконтинентальную ядерную ракету «Сармат». Намерение также расширить армию. В настоящее время под оружием находятся около 1,15 миллиона россиян. Министр обороны Сергей Шойгу хочет увеличить его до 1,5 миллиона солдат. По крайней мере, 695 тысяч из них должны быть профессиональными военными. Увеличение армии должно предотвратить повторное возникновение проблем с мобилизацией резервистов.

Речь Путина перед военным руководством не единична. Во вторник он разговаривал со своими высшими офицерами. Они также получили сообщение о том, что война идет не по плану и что ситуация в Украине «чрезвычайно сложная». «Но граждане России, живущие в четырех областях, полагаются на вас. Ваша обязанность защищать их права и свободы», — по его словам ясно видно, что он готов заплатить высокую цену за достижение своей цели — полный демонтаж украинского государства.

Тот факт, что Путин не намерен отступать, также означает, что Украина будет еще долго оставаться зависимой от западного оружия. Но они только усугубят и сделают более кровавым конфликт, предупредил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кремль. Однако поставки западного оружия не прекратятся. Европа остается единственной в своей поддержке, но Украина еще больше рассчитывает на американцев. Пока они выделили чуть менее 50 миллиардов долларов, почти половина из которых была военной помощью. Еще 45 миллиардов будут заложены в новом бюджете. Для сравнения, все европейские институты и страны-члены вместе пообещали выделить 51 миллиард евро. Эта поддержка была в основном финансовой, менее военной.

Тот факт, что Президент Зеленский неожиданно прилетел в Вашингтон в среду, чтобы обсудить украинское дело с президентом Джо Байденом и Конгрессом США, показывает, насколько велика потребность. «Я хочу оружия, оружия и еще больше оружия», — сказал он, выходя. Зеленский не покидал страну с начала войны. Этим он хотел сообщить своему народу и своим солдатам, что он не хочет покидать их сторону. Его соратники также постоянно повторяли, что он не покинет страну, пока Россия не потерпит поражение.

Как Черчилль

После десяти месяцев войны он все же уехал в США. Это свидетельствует о том, что он уверен, что страна достаточно сильна, чтобы некоторое время обходиться без него. Путешествие также очень важно символично. В американских СМИ этот визит сравнивают с визитом британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Он приземлился в Вашингтоне 22 декабря 1941, через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор. Вместе с президентом США Рузвельтом он разрабатывал планы, заложившие основы победы над нацистской Германией и Японией. Зеленский уже сравнил борьбу Украины с Россией с борьбой Великобритании с нацистской Германией.

Но, конечно, Зеленский хочет, прежде всего, убедить Конгресс США, что поддержка не должна ослабевать. Республиканцы примут власть в Палате представителей с начала января. Зеленский не уверен, что они будут такими же щедрыми, как демократы. В любом случае, Байден уже посылает новый пакет оружия стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Это включает в себя печально известные ракеты Patriot, одну из самых совершенных зенитных систем в арсенале США. В Кремле уже заявили, что они станут мишенью для Москвы.

Поскольку Джо Байден посылает новый пакет оружия, включая ракеты Patriot, ядерный арсенал России снова стоит на повестке дня.

Уругвай, «El País » — «Путин и его ядерная угроза »

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что продолжит развивать военный потенциал, включая «боеготовность» своих сил.