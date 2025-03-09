Працівниці відділення №2 Світлана Гордюк, Людмила Вальчековська і Тетяна Скакун разом зі своєю керівницею Валентиною Довганюк гарно впоралися з передплатною кампанією – на березень ще близько 20 читачів передплатили «Одеське життя».

Поштарки Оксана Любімова, Надія і Катерина Шаповалови оформлювали передплату газет навіть на дому – людям з інвалідністю або поважного віку часом важко дістатися до пошти.

Оформлює передплату Тетяна Скакун

На знак щирої вдячності за активність поштарів редакція видання презентувала колективу Любашівського відділення електрочайник, набір чаїв та солодощі.

Поштарі розповіли, що любашівчани полюбляють читати газети і журнали, й цьогоріч багато з них надали перевагу «Одеському життю», на сторінках якого друкується багато корисної та цікавої інформації.

Керівниця відділення Валентина Довганюк

Один із найстарших читачів з Любашівки – 89-річний Микола Бульченко – вже чимало літ передплачує кипу газет і журналів, й насамперед свої улюблені «ОЖ» і «На пенсії». Ми вже розповідали про цього невгамовного дідуся і його «циганський банк» – горіховий сад. Він каже, що зі сторінок його улюблених газет можна дізнатись про події, що відбуваються на Одещині й, зокрема, у Любашівській громаді, а ще – почерпнути корисні поради.

Микола Бульченко

У селі Бокове мешкає ще один наш допитливий читач – ветеран Микола Мішуренко, який передплатив на нинішній рік аж три газети. Щоб найпершим їх отримати, восьмидесятирічний дідусь самостійно добирається у селище на пошту і власноруч забирає улюблені видання.

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