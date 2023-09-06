Почему выгодно переселенцам арендовать государственное имущество для развития собственного бизнеса: ответили в Фонде госимущества

В Фонде госимущества провели прямую линию, на которой ответили на вопросы переселенцев по аренде государственного имущества. Почему это выгодно и в чем преимущества рассказал Андрей Шрамко, директор Департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ.
Во время войны аренда может стать выгодным инструментом для старта собственного бизнеса, особенно в условиях, когда многим украинцам пришлось сменить место жительства и начать все с нуля на новом месте, считают в Фонде и призывают, в первую очередь украинцев, получивших статус ВПЛ, подробнее разобраться во всех преимуществах сотрудничества с государством.
— Почему выгодно арендовать государственное имущество сегодня?
— Риски аренды по сравнению с рисками приобретения имущества в собственность минимальны, а также требуют стартового капитала в сотни раз меньше.
Кроме того, по инициативе Фонда во время войны было упрощено большинство процедур аренды и внедрены механизмы, позволяющие вдвое сократить стартовые расходы и максимально упростить почти все процедуры оформления аренды.
- сокращен срок на согласование с органом управления решения о передаче объекта в аренду с 40 до 7 дней;
- сроки проведения аукциона сокращены (минимальный срок для проведения аукциона составляет 5 дней);
- имущество государственных учреждений, а также запрещенных для приватизации объектов, по договорам, заключенным до введения военного положения, можно сдавать в субаренду;
- бюджетные учреждения, имеющие право на получение имущества без аукциона, не требуют проведения независимой оценки и уплаты обеспечительных депозитов;
- при определении стартовой арендной платы не производится переоценка при низкой балансовой стоимости;
- при отсутствии остаточной балансовой стоимости стартовая арендная плата составляет 1 грн. за 1 кв. м площади.
- Уменьшен размер обеспечительного депозита и авансового взноса.
Большинство этих упрощений стали особенно важны для ВПЛ и релокированного бизнеса.
— Сложно ли вообще арендовать площади под открытие собственного бизнеса и есть ли отдельные льготы для ВПЛ?
— Во время войны государство как арендодатель стало для бизнеса, независимо велик он или малый, надежным партнером. Имеющиеся плюсы: стабильный размер арендной платы, сроки договоров сейчас могут быть от 5 лет и больше, есть ряд льгот для арендаторов во время действия военного положения.
Для релоцированного бизнеса есть дополнительный бонус. Первые шесть месяцев можно платить за аренду всего 1 гривну за 1 квадратный метр. За это время можно перевезти и установить оборудование, нанять персонал, приспособиться к новым условиям, открыть новое дело. По истечении льготного срока арендатору придется платить полную сумму, определенную в результате арендного аукциона, на котором он предложил самую высокую цену и выиграл.
Чтобы арендовать госимущество достаточно сделать несколько простых шагов. Все остальное сделает Фонд и площадка, на которой проходят аукционные торги по аренде. Вот эти три шага:
зайти на сайт «Prozorro.Продажи» в раздел «Аукционы», выбрать направление работы — «Аренда государственного и коммунального имущества» — и получить список доступных помещений, с помощью дополнительных фильтров отсортировать варианты;
- выбрать объект потенциальной аренды, изучить информацию и ознакомиться с условиями;
- зарегистрироваться и подать заявку на участие в аукционе на одной из 40 аккредитованных онлайн-площадок.
— Какой бизнес можно открыть начинающим на базе арендованного госимущества? Что интересного сейчас может предложить Фонд?
— Среди доступной недвижимости, которую Фонд сдает в аренду: офисные помещения, складские здания и промышленные сооружения. Сдаются в аренду не только промышленные площадки. До 25% общего количества договоров – это аренда площадей до 10 квадратных метров, более 50% – до 50 квадратных метров.
Мы знаем примеры, когда в студенческих общежитиях малый бизнес размещал общественные прачечные. Это также может быть размещение вендинговых автоматов для продажи снеков или кофейных автоматов, автоматов по продаже фильтрованной воды, открытия мини-кафе и пунктов обмена валют, экспресс-парикмахерской и прочее. На самом деле палитра идей для собственного бизнеса может быть огромной.
— Можно ли найти для производственного бизнеса актив, например, с каким-то оборудованием?
— Фонд может предложить не только отдельные объекты недвижимости. Это могут быть единые имущественные комплексы с оборудованием. Но здесь есть нюансы. Изменить сферу производства или сферу предоставления услуг у таких объектов невозможно, они переходят арендодателю со всеми процессами и возможными проблемами, которые есть на момент аукциона.
— Как рассчитать стартовую арендную плату и гарантийный взнос для недвижимого имущества?
— Можно воспользоваться калькулятором ФГИУ.
В Фонде госимущества отмечают, что аренда государственного имущества – хорошая платформа и для начинающих бизнесменов.
Хотелось бы донести до людей мнение, что аренда сейчас – перспективно. Интересуйтесь на сайте Prozorro аукционами по аренде, которые проходят в вашем городе. Для этого достаточно раз в неделю заглянуть на 5-10 мин на сайт Prozorro.Продажи. Если вы начинаете бизнес, именно аренда государственного имущества сможет минимизировать ваши риски. Если проект не сработает, из него можно будет выйти с минимальными финансовыми потерями, —
объяснили в ФГИУ.
По всем вопросам аренды можно обратиться также на горячую линию ФГИУ:
- +38 (044) 254 29 76;
- 0 800 50 56 46.
Режим работы: Пн. – Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 16:45.
На прямой линии работали Сергей Чернявский и Виктория Ланецкая.
Прямая линия проведена при поддержке Института развития региональной печати (ИРРП).
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