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Молодая беженка из Харькова открыла в Одессе магазин парфюмерии

Молодая беженка из Харькова открыла в Одессе магазин парфюмерии

Эта история о молодой девушке Инессе, которой два раза пришлось бежать от войны: в 2014 году на Донбассе и в 2022 году в Харькове.

Сейчас Инесса живет в Одессе. Здесь она пытается не сидеть сложа руки и занимается самым любимым делом — парфюмерией — помогает людям вернуть вкус мирной жизни. Во время войны ей удалось с нуля открыть свой магазин парфюмерии на улице Бунина. 

Все, что пришлось пережить Инессе за время войны, она рассказала «Одесской жизни».

 — Расскажи о своей жизни до войны, я знаю, что ты из Харькова?

 — Меня зовут Инесса и мне 27 лет. Последние 10 лет я жила в Харькове, но вообще я родом из Донецка. В Харьков переехала в 2012 году, когда мне было 17 лет, поступать на юриста в университет Ярослава Мудрого. Думала, что буду работать по специальности, но попробовав себя в этой сфере, желание пропало. 

Я поняла, что для работы юристом я слишком творческий человек. Мне всегда очень нравились ароматы, еще с детства у меня была большая коллекция парфюмерии. И я даже не подозревала, что это хобби может перерасти в бизнес. Чем, в общем, я и занимаюсь последние четыре года. 

Так же у меня есть свое видение в плане эстетики и дизайна. Я хочу создавать разные пространства, в которых люди смогут насладиться не только продукцией, но и атмосферой. Мой шоурум в магазине парфюмерии стал первым таким пространством и я надеюсь, что не последним.

Девушка из Харькова открыла бизнес парфюмерии в Одессе

 — Как ты «встретила» войну?

 — Когда все началось, у меня были очень смешанные чувства… Как и все я проснулась в 4 утра от взрывов. Сразу кинула в чемодан пару вещей, а затем присела и долго смотрела на него, не понимая, что мне дальше делать. Интересно, что в 10 утра мне уже хотелось выйти за кофе, пройтись по улицам Харькова и отправиться на работу в магазин парфюмерии, словно ничего не произошло. 

Я уже пережила оккупацию Донецка в 2014 году и взрывы снарядов слышала не впервые, поэтому долгое время держала спокойствие. Было принято решение оставаться дома, но дальше все было хуже и хуже. 

Уже на  восьмой день войны мы с родными выехали из Харькова в Днепр. С собой взяла только самое необходимое. А о том, как вести бизнес парфюмерии дальше я даже и не думала. На тот момент было одно желание — остаться живыми. 

Хочу поблагодарить всех клиентов, которые все это время нас поддерживали. Люди предлагали помощь и даже временное жилье. Для меня это было бесценно, я очень благодарна каждому за поддержку. Но несмотря на войну, жизнь продолжалась, и когда ты отходишь от эмоций, понимаешь, что сидеть сложа руки нельзя и нужно учиться жить в новых реалиях. 

Тогда было принято решение вернуться в Харьков и забрать весь товар. Так мы возобновили свою работу, правда только онлайн. Вы не поверите, но к нам сразу начали поступать заказы. Оказалось, что для наших клиентов это была радость. Парфюмерия тешила и помогала вернуть «вкус мирной жизни».

 — Почему ты выбрала Одессу? 

 — В Одессу мы уже давно планировали переехать, еще до войны, но все никак не могли решиться на это. Первый город в который мы уехали после войны был Днепр. Мы думали, что это лишь на пару недель и сможем вернуться домой, но в итоге провели там 4 месяца. Я понимала, что раз мы в ближайшее время не сможем вернуться в Харьков, значит нужно ехать туда где всегда хотели жить. Мы даже не рассматривали другие варианты, только Одесса! Я обожаю море, всегда мечтала жить рядом с нм. Но и город сам очень нравится: архитектура, колорит, одесситы — добрые и отзывчивые люди.

 — Сложно вести здесь бизнес?

 — Сюда мы переехали в конце июня 2022 года. Один месяц был на адаптацию и на раздумья: а нужно ли сейчас открывать магазин и шоурум парфюмерии? Но я видела как одесситы открывают бизнес во время войны, и меня это очень вдохновило. Сразу начались поиски помещения, это, наверное, было самым сложным моментом в Одессе. Сейчас у нас все хорошо, наш шоурум находится в центре города, на улице Бунина, 12. Также продолжаем работу в онлайн-режиме. Среди местных жителей очень много клиентов, заходят в гости, конечно же, и переселенцы. В своем парфюм-баре парфюмерии я рада видеть всех!

 — Поделись своими планами на будущее?

 — В планах еще несколько проектов, но это не связано с парфюмерией. Когда закончится война первым делом я приглашу всех наших друзей в гости, чтобы отметить вместе победу. Потом, конечно же, поеду в любимые Харьков и Донецк! 

Всем остальным, я желаю не бояться рисковать, создавать бизнес, чтобы поддерживать страну и наших людей всеми возможными способами. Война — это страшно, но нужно продолжать жить и развиваться.

Девушка из Харькова открыла бизнес парфюмерии в Одессе

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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