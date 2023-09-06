Чому переселенцям вигідно орендувати державне майно для розвитку власного бізнесу: відповіли у Фонді держмайна

У Фонді держмайна провели пряму лінію, на якій відповіли на запитання переселенців щодо оренди державного майна. Чому це вигідно і в чому переваги розказав Андрій Шрамко, директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ.

Під час війни оренда може стати вигідним інструментом для старту власного бізнесу, особливо в умовах, коли багатьом українцям довелось змінити місце проживання і почати все з нуля на новому місці, — вважають у Фонді й закликають, в першу чергу українців, які отримали статус ВПО, детальніше розібратися в усіх перевагах співпраці з державою.

— Чому вигідно орендувати державне майно сьогодні?

— Ризики оренди, порівняно з ризиками придбання майна у власність, мінімальні, а також потребують стартового капіталу у сотні разів менше.

Крім того, за ініціативи Фонду під час війни було спрощено більшість процедур оренди та запроваджено механізми, які дозволили вдвічі скоротити стартові витрати та максимально спростити майже всі процедури оформлення оренди:

скорочено термін на узгодження з органом управління рішення про передачу об’єкта в оренду з 40 до 7 днів;

строки проведення аукціону скорочено (мінімальний строк для проведення аукціону становить 5 днів);

майно державних установ, а також заборонених для приватизації об’єктів, за договорами, укладеними до запровадження воєнного стану, можна здавати в суборенду;

бюджетні установи, які мають право на отримання майна без аукціону, не потребують проведення незалежної оцінки та сплати забезпечувальних депозитів;

при визначенні стартової орендної плати не проводиться переоцінка у разі низької балансової вартості;

за відсутності залишкової балансової вартості стартова орендна плата становить 1 грн за 1 кв. м площі.

Зменшено розмір забезпечувального депозиту та авансового внеску.

Більшість цих спрощень стали особливо важливими для ВПО та релокованого бізнесу.

— Чи складно взагалі орендувати площі під відкриття власного бізнесу і чи є окремі пільги для ВПО?

— Під час війни держава, як орендодавець, стала для бізнесу, незалежно великий він чи малий, надійним партнером. Наявні плюси: стабільний розмір орендної плати, строки договорів зараз можуть бути від 5 років і більше, є низка пільг для орендарів на час дії воєнного стану.

Для релокованого бізнесу є додатковий бонус. Перші шість місяців можна сплачувати за оренду лише 1 гривню за 1 квадратний метр. За цей час можна перевезти і встановити устаткування, найняти персонал, адаптуватись до нових умов, відкрити нову справу. По закінченню пільгового строку орендарю доведеться сплачувати повну суму, яка була визначена в результаті орендного аукціону, на якому він запропонував найвищу ціну і виграв.

Щоб узяти в оренду держмайно, достатньо зробити декілька простих кроків. Все інше зробить Фонд та майданчик, на якому проходять аукціонні торги щодо оренди. Ось ці три кроки:

зайти на сайт “ Prozorro. Продажі”до розділу “Аукціони”, обрати напрям роботи – “ Оренда державного та комунального майна ” – і отримати список доступних приміщень, за допомогою додаткових фільтрів відсортувати варіанти;

обрати об’єкт потенційної оренди, вивчити інформацію та ознайомитися з умовами;

зареєструватися і подати заявку на участь в аукціоні на одному із 40 акредитованих онлайн-майданчиків.

— Який бізнес можна відкрити початківцям на базі орендованого держмайна? Що цікавого зараз може запропонувати Фонд?

— Серед доступної нерухомості, яку Фонд здає в оренду: офісні приміщення, складські будівлі та промислові споруди. Здаються в оренду не лише промислові майданчики. До 25 % загальної кількості договорів – це оренда площ до 10 квадратних метрів, понад 50 % – до 50 квадратних метрів.

Ми знаємо приклади, коли в студентських гуртожитках малий бізнес розміщував громадські пральні. Це також може бути розміщення вендінгових автоматів для продажу снеків чи кавових автоматів, автоматів з продажу фільтрованої води, відкриття мінікав’ярень та пунктів обміну валют, експрес-перукарні та інше. Насправді, палітра ідей для власного бізнесу може бути величезною.

— Чи можна знайти для виробничого бізнесу актив, наприклад з якимось устаткуванням?

— Фонд може запропонувати не лише окремі об’єкти нерухомості. Це можуть бути також єдині майнові комплекси з обладнанням. Але тут є нюанси. Змінити сферу виробництва чи сферу надання послуг у таких об’єктів неможливо, вони переходять орендодавцю з усіма процесами та можливими проблемами, які є на момент аукціону.

— Як розрахувати стартову орендну плату та гарантійний внесок для нерухомого майна?

— Можна скористатись калькулятором ФДМУ.

У Фонді держмайна наголошують, що оренда державного майна – гарна платформа і для бізнесменів початківців.

Хотілось би донести до людей думку, що оренда зараз – це перспективно. Цікавтеся на сайті Prozorro аукціонами з оренди, які відбуваються у вашому місті. Для цього достатньо раз в тиждень заглянути на 5-10 хв на сайт “Prozorro.Продажі”. Якщо ви започатковуєте бізнес — саме оренда державного майна зможе мінімізувати ваші ризики. Якщо проєкт не спрацює, з нього можна буде вийти з мінімальними фінансовими втратами, –

пояснили в ФДМУ

З усіх питань щодо оренди можна звернутись також на гарячу лінію ФДМУ:

+38 (044) 254 29 76;

0 800 50 56 46.

Режим роботи: Пн. – Чт.: з 9:00 до 18:00, Пт.: з 9:00 до 16:45.

На прямій лінії працювали: Сергій Чернявський та Вікторія Ланецька.

Пряма лінія проведена за підтримки Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП).

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