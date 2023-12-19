Почему украинцы заплатят больше за «лишние» квадратные метры в 2024 году

Как исчисляется налог на жилье

Налог на жилье платят лица, владеющие квартирой площадью более 60 квадратных метров или домом площадью более 120 квадратных метров либо другой недвижимостью (гаражами, хозпостройками) площадью свыше 180 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.

Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить это взыскание нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.

При этом стоит отметить, что налог начисляется только за избыточные квадратные метры. Например, если человек владеет домом на 125 квадратных метров, то будет платить он всего за 5.

Узнать размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого нужно воспользоваться имеющимся там специальным калькулятором.

Сколько придется заплатить за «лишние» квадратные метры в 2024 году

В 2024 году налог за прошлый год будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты (на 1 января 2023 года – 6700 гривен). То есть за каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла 97,5 грн за каждый лишний кубометр (исходя от суммы минимальной зарплаты на 1 января 2022 года – 6500 грн).

Так, если ваша квартира имеет общую площадь 78 квадратных метров, то за 60 «квадратов» платить не нужно, а за 18 придется заплатить 1809 гривен. И чем больше «лишних» квадратных метров, тем выше сумма налога.

Например, владельцу квартиры площадью 105 квадратных метров придется заплатить уже за 45 «квадратов», то есть 4522,5 гривны.

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Кто должен платить налог на жилье

Оплата касается всех, кто является владельцем объектов, площадь которых превышает заданные лимиты. Так, касательно оплаты, следует отметить следующее:

оплату производит собственник лицевого счета;

возраст плательщика не играет роли, за несовершеннолетних собственников оплату должны внести родители или официальные опекуны;

налог на недвижимость для пенсионеров в Украине будет рассчитан на общих основаниях;

при долевой собственности и разделении лицевого счета, каждый платит свою часть.

Кто освобожден от уплаты налога на надвижимость

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

расположенную на временно оккупированной россией территории;

непригодную для дальнейшего проживания из-за военных действий.

Чтобы избежать штрафов, нужно всегда забирать квитанцию об уплате. Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит сумму налога на 10%, а более чем на месяц – на 20%.