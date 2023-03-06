Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить?

Ежегодно мы платим налог на недвижимость за прошедший налоговый период. Ставки налога устанавливают местные органы власти, но они не должны превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр (кв. м).
Минимальная зарплата на 1 января 2022 года составляла 6500 грн. Следовательно, предельный размер ставок налога за отчетный 2022 год не должен превышать 97,5 грн за кв. м.
Напомним, что налог должны платить владельцы:
- дома, если его площадь составляет более 120 кв. м;
- квартиры, если ее площадь более 60 кв. м;
- квартиры и дома, если их общая площадь превышает 180 кв. м.
В условиях военного положения от уплаты налога освобождаются собственники, чья недвижимость:
- расположена на территории, где были или до сих пор ведутся боевые действия;
- расположена на временно оккупированных территориях;
- была повреждена и стала непригодной для жизни из-за боевых действий.
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Фото minfin.com.ua