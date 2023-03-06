Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить?

Как украинцам компенсируют утрату жилья во время войны? Компенсация за разрушенное или поврежденное в результате военной агрессии жилье будет двух видов – в виде сертификатов и в виде денежной помощи. Над соответствующим законопроектом идет работа в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ

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