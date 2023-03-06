Новости Одессы и Одесской области

Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить?

Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить?

Ежегодно мы платим налог на недвижимость за прошедший налоговый период. Ставки налога устанавливают местные органы власти, но они не должны превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр (кв. м).

Минимальная зарплата на 1 января 2022 года составляла 6500 грн. Следовательно, предельный размер ставок налога за отчетный 2022 год не должен превышать 97,5 грн за кв. м.

Напомним, что налог должны платить владельцы:

  • дома, если его площадь составляет более 120 кв. м;
  • квартиры, если ее площадь более 60 кв. м;
  • квартиры и дома, если их общая площадь превышает 180 кв. м.

В условиях военного положения от уплаты налога освобождаются собственники, чья недвижимость:

  • расположена на территории, где были или до сих пор ведутся боевые действия;
  • расположена на временно оккупированных территориях;
  • была повреждена и стала непригодной для жизни из-за боевых действий.

Читайте также:

Фото minfin.com.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить