Вкусный и бесплатный хлеб: как кафе на одесской Соборке перестроило свою работу в дни войны

Кафе «Marie L’eclare» на одесской Соборной площади, 1… Одно название чего стоит – «Мари Эклер». Нежнейшие пирожные по французским рецептам. Сейчас не до эклеров. Да и кафе-рестораны в городе закрыты. А это кафе трудится. Только выпекают здесь сейчас не воздушные пирожные, не готовят другие вкусности. В кафе теперь пекут хлеб и булочки – для тех, кто в эти дни остро в них нуждается.

Трудимся над тем, что умеем лучше всего

У кафе стоят люди. Ожидают свежевыпеченного хлеба, а другие одесситы приходят сюда, чтобы внести свой посильный вклад: кто – пачку муки, кто – другие продукты для выпечки. Сюда же приезжают волонтеры за готовой продукцией.

Дверь, конечно, закрыта. Стучусь. Администратор Василий Шевчук проверяет мои документы, я спускаюсь по ступенькам, и вдыхаю неповторимый аромат свежайшей выпечки.

По ходу узнаю, что и администратор теперь тоже стал пекарем, как и те из сотрудников кафе, которые здесь трудятся.

А трудятся здесь над тем, что умеют лучше всего. Ребята совершенно бесплатно пекут хлеб и булочки для ребятишек детских домов, для теробороны, для малоимущих, для многодетных семей.

– Руководство нам разрешило использовать помещение и оборудование. Поначалу пекли из тех запасов, которые у нас оставались. Теперь нам и обычные одесситы помогают, и волонтеры. Есть ингредиенты – добавляем в булочки для детей корицу, ваниль, джем. Для детей мы еще и блинчики печем. А в хлеб, который мы выпекаем, добавляем другие ингредиенты – для вкуса и аромата, – рассказывает Василий.

С улыбкой и добром

Хлеб и булочки ребята из кафе пекут посменно, днем и ночью. Делают это на добровольной основе, конечно же, не получая никаких денег за свой труд.

Обстановка на кухне – самая оптимистичная. На смене я застала супругов Рудь – Евгения и Татьяну. Оба улыбаются:

– То, что мы сейчас делаем, очень нужно людям, всем теперь нелегко, а бесплатный свежий хлеб для тех, кто в нем нуждается, булочки для детей так сейчас необходимы! – говорят мастера-кондитеры, которые еще совсем недавно творили кулинарные чудеса, колдуя над изготовлением вкуснейших пирожных и других тонких блюд для своих посетителей.

Ребята говорят, что если вы в силах помочь с мукой, дрожжами, их с радостью примут, поскольку нуждающихся в их сегодняшней продукции достаточно много. В случае же, если вы знаете тех, кому нужна помощь, но они не могут самостоятельно прийти, они смогут передать ее вам. Для информации обращайтесь по номеру +380 (50) 625-70-49 (Василий).

…Покидая эту удивительную одесскую кафешную кухню на военном положении, от души пожелала ребятам:

– Пусть после нашей победы в вашем «Marie L’eclare» от посетителей отбоя не будет!

Фото автора