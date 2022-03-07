Одесский «Рынок еды» стал волонтерским центром – чем можно помочь?

(ОЖ) – Сегодня помогать бросились буквально все и тащат все. Так что давайте первым делом обозначим: что не нужно нести к вам на Ришельевскую?

– Мы не работаем с детскими домами и ветеринарными приютами. Не несите еду для животных и детскую одежду! Мы занимаемся помощью ребятам, которые пошли в территориальную оборону и будут защищать наш город и наш регион, это в первую очередь. Также к нам обращаются другие военизированные формирования, им мы тоже стараемся помогать по мере сил и возможностей.

Что нам нужно? Постоянная потребность во всем, из чего могут состоять сухпайки. Также фрукты, овощи, мука, яйца, крупы, потому что люди на посту и едят каждый день. Мы отдаем это все объединению одесских ресторанов, которые на своих мощностях готовят и кормят горячими обедами наших ребят.

Кроме продуктов нужны пауэрбанки, батарейки, вода в таре, лекарства (противоожоговые, кровоостанавливающие, обезболивающие), жгуты, бинты, гемостатические губки, которые сейчас в большом дефиците. Самым дефицитным товаром остаются бронежилеты, но это уже не к горожанам вопрос, это централизованно закупают бизнес и власть.

(ОЖ) – Помимо беженцев и воюющих, есть люди, у которых элементарно кончились продукты в доме. Могут они прийти к вам?

– Этим вопросом занимается сейчас «Корпорация монстров» и другие волонтеры. Они взяли на себя пожилых людей, инвалидов и малообеспеченных. Мы – крупный центр и работаем с большими заказами. Но, конечно, если сюда приходит голодный человек, то мы окажем помощь – бабушку накормим. Но целенаправленно мы работаем с большими подразделениями территориальной обороны: обуваем, одеваем, кормим. Обеспечение 122-й бригады терробороны – это мы.

(ОЖ) – Говорят, что сегодня не каждый может стать волонтером. Желающих слишком много. Так вам еще нужны руки в помощь – или уже нет?

– Волонтером может стать любой. На входе в центр есть стенд с формой, там QR-код. Зайдите и заполните форму-анкету для волонтера. Люди сейчас готовы помогать всем, и нам надо понимать, в чем есть потребность конкретно сегодня и какие рабочие руки нужны. Плюс мы растем в мощности, и завтра может понадобиться больше людей. Или часть людей, работающих сегодня, может уйти. Кто-то решается уехать, кто-то заболевает. Одной женщине, был случай, муж запретил к нам ходить, потому что очень за нее переживает.

Хотя я напоминаю, что мы – гуманитарная миссия и что мы работаем только в разрешенный период времени – до наступления комендантского часа. В общем, небольшая текучка есть. Так что регистрируйтесь в волонтеры! Вас могут отправить домой сегодня, но вы понадобитесь завтра.

В анкете укажите честно, чем вы можете помочь: «я готов быть водителем», «я – врач, могу оказать медпомощь», «я ничего не умею, но готов убирать и выполнять поручения». Когда возникнет потребность в помощи, волонтеры центра зайдут в базу, найдут нужного человека и свяжутся с ним.

(ОЖ) – Есть что-нибудь позитивное, что подбадривает в процессе работы?

– Нам люди часто пишут записки, которые они вкладывают в то, что приносят. Какие-то светлые пожелания для наших бойцов. Часть этих записок мы передаем бойцам вместе с сухпайками, но все передать не можем. В связи с этим делаем сейчас специальный чат-бот, где можно будет добавлять фото этих добрых пожеланий, и договариваемся с ВСУ, чтобы их пресс-служба потом собирала все пожелания одесситов и публиковала у себя на странице в Фейсбуке. Ребята на передовой должны это видеть, потому что у них прервана связь с внешним миром, но тут о них постоянно думают, о них заботятся, о них молятся, им очень признательны. Теплые слова от реальных людей сегодня не менее важны, чем все остальное!

(ОЖ) – Спасибо! Что-то от себя еще хотите добавить?

– Слава Україні! Ми переможемо!