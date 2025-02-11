Кто такие дети войны?

Такой статус приобретают граждане Украины, которым на 2 сентября 1945 года было меньше 18 лет. Он не распространяется на детей, пострадавших от нынешней российско-украинской войны.

А что с пострадавшими детьми нынешней войны?

Для них есть другой статус – «ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов». Его могут получить несовершеннолетние, которые:

получили ранения, контузии, увечья;

испытали физическое, сексуальное или психологическое насилие;

были похищены или незаконно вывезены за границу;

содержались в плену;

привлекались к военным действиям.

На данный момент не предусмотрены льготы или выплаты для детей, пострадавших от нынешней войны.

А дети Второй мировой формально имеют право на льготы, но они настолько незначительны, что пенсионеры их практически не чувствуют. Например, прибавка к пенсии составляет всего 66,43 гривен.

К СВЕДЕНИЮ. Недавно мошенники воспользовались неразберихой в статусах и запустили схему обмана. В соцсетях они утверждали, что детям войны полагается доплата 15000 гривен в месяц на три года, и заманивали людей на поддельный сайт, чтобы украсть данные.

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