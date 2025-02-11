Хто такі діти війни?

Такого статусу набувають громадяни України, яким на 2 вересня 1945 року було менше 18 років. Він не поширюється на дітей, які постраждали від сучасної російсько-української війни.

А що із постраждалими дітьми нинішньої війни?

Для них є інший статус – «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Його можуть отримати неповнолітні, які:

зазнали поранення, контузії, каліцтва;

зазнали фізичного, сексуального або психологічного насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за кордон;

утримувалися у полоні;

залучалися до воєнних дій.

На даний момент не передбачено пільг або виплат для дітей, які постраждали від сучасної війни.

А діти Другої світової формально мають право на пільги, але вони є настільки незначними, що пенсіонери їх практично не відчувають. Наприклад, надбавка до пенсії становить лише 66,43 гривні.

ДО ВІДОМА. Нещодавно шахраї скористалися плутаниною у статусах і запустили схему обману. У соцмережах вони стверджували, що дітям війни належиться доплата 15000 гривень на місяць на три роки, і заманювали людей на підроблений сайт, щоб вкрасти дані.

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