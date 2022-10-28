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Почему нужно следить за уровнем сахара в крови?

Почему нужно следить за уровнем сахара в крови?

«Контроль сахара в крови очень важный аспект сохранения здоровья в целом. Если человек допускает постоянное повышение уровня сахара, то это рано или поздно приведет к сахарному диабету.

А при нем снижается иммунитет, человек чаще болеет, раны и царапины медленно заживают, нарушается работа почек, падает зрение, разрушаются нервные окончания и многое другое. А чтобы уровень сахара не прыгал от минимума до максимума, стоит придерживаться некоторых простых правил:

Сократить употребление сладостей и хлебобулочных изделий — они дают быстрые скачки сахара до максимума, затем следует такое же быстрое падение.

Ежедневно нужно употреблять продукты, которые длительно перевариваются, например, вместо картофеля и макарон — каши длительного приготовления или овощи с грубой клетчаткой.

Не переедать и не есть через каждые час-два.

Если делаете перекусы, то это должны быть не конфеты и пирожные, а кисло-сладкие фрукты с жесткой кожурой.

Избегать длительных нервных напряжений и стрессов. Наладить полноценный сон и давать себе хотя бы минимальную физическую нагрузку. Тогда наш организм будет правильно расходовать сахар».

Наталья ХОДЕЕВА, нутрициолог, консультант по питанию

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Редакция ПРОФИЛЬ

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