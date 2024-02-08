Новости Одессы и Одесской области

Почему не стоит хранить сбережения на пенсионной карте

Почему не стоит хранить сбережения на пенсионной карте

Важное объявление сделали в Пенсионном фонде: пенсионерам напоминают, что не стоит хранить все свои сбережения на пенсионной карте.

Как заявила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марча, после 6 месяцев «тишины» на счету его блокируют, и для того, чтобы получить деньги, необходимо будет повторно обращаться в Пенсионный Фонд.

Как украинцы могут потерять пенсии

Замглавы Минсоцполитики напоминает: если карта не используется в течение длительного времени, то есть с нее не снимаются и не переводятся деньги, Пенсионный Фонд перестает начислять на нее выплаты. Кроме того, счет блокируют, и пенсионер не сможет пользоваться своими сбережениями.

Такое решение мотивируется тем, что пенсионеры, полгода не пользующиеся средствами, просто могли умереть и деньги им уже не нужны.

Также не стоит забывать и о том, что нередко счетами пожилых людей пользуются мошенники, и чтобы не подвергать себя опасности, лучше снимать начисленные средства. А для длительного хранения их на карте предпочтительнее открыть депозит.

Можно ли возобновить выплаты пенсии на карту

Да, выплаты можно возобновить и снять накопление. Для этого необходимо обратиться с необходимыми документами и заявлением в Пенсионный фонд и объяснить причину полугодового игнорирования выплат.

Также напомним, что украинцев предупредили о купюрах, которые не принимаются к оплате.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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