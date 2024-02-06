Украинцев предупредили о купюрах, которые не принимаются к оплате

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, с 1 октября 2023 года не принимаются к оплате купюры старых образцов, выпущенных в 1992-2001 годах, номиналом:

200 гривен;

100 гривен;

20 гривен;

10 гривен;

5 гривен;

2 гривны;

1 гривна.

Также с этой даты не принимаются к оплате монеты номиналом 25 копеек, выведенных из обращения вместе с монетами 1, 2 и 5 копеек в 2019 году.

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Украинцы, имеющие такие купюры или монеты, могут обменять их на действующие денежные знаки в банках или в НБУ.

Но в случае, если купюра или монета повреждена, банк имеет право отказать в обмене, если осталось менее 55% от ее площади. Но и в таком случае есть решение проблемы – можно обратиться в НБУ, где проведут бесплатное исследование и решат вопрос об обмене.

НБУ призывает граждан проверять свои кошельки и сейфы на наличие старых купюр и монет, чтобы в дальнейшем их обменять. Также граждан призывают не принимать такие деньги от других.

Также НБУ напоминает, что в Украине действуют гривневые купюры номиналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 гривна новых образцов, которые были введены в обращение с 2003 года, а также монеты номиналом 10, 5, 2, 1 гривна, 50 и 10 копеек.

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