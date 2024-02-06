Новости Одессы и Одесской области

Украинцев предупредили о купюрах, которые не принимаются к оплате

Украинцев предупредили о купюрах, которые не принимаются к оплате

Украинские банки не принимают к оплате некоторые гривневые купюры, выведенные из обращения Национальным банком Украины. А также в обращении, но сильно повреждены.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, с 1 октября 2023 года не принимаются к оплате купюры старых образцов, выпущенных в 1992-2001 годах, номиналом:

  • 200 гривен;
  • 100 гривен;
  • 20 гривен;
  • 10 гривен;
  • 5 гривен;
  • 2 гривны;
  • 1 гривна.

Также с этой даты не принимаются к оплате монеты номиналом 25 копеек, выведенных из обращения вместе с монетами 1, 2 и 5 копеек в 2019 году.

Читайте также: Что делать, если терминал не принимает купюры и как обменять поврежденные гривны

Украинцы, имеющие такие купюры или монеты, могут обменять их на действующие денежные знаки в банках или в НБУ.

Но в случае, если купюра или монета повреждена, банк имеет право отказать в обмене, если осталось менее 55% от ее площади. Но и в таком случае есть решение проблемы – можно обратиться в НБУ, где проведут бесплатное исследование и решат вопрос об обмене.

НБУ призывает граждан проверять свои кошельки и сейфы на наличие старых купюр и монет, чтобы в дальнейшем их обменять. Также граждан призывают не принимать такие деньги от других.

Также НБУ напоминает, что в Украине действуют гривневые купюры номиналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 гривна новых образцов, которые были введены в обращение с 2003 года, а также монеты номиналом 10, 5, 2, 1 гривна, 50 и 10 копеек.

Также мы рассказывали, как заработать, порывшись в старой копилке?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить