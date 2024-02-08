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Чому не варто зберігати заощадження на пенсійній карті

Чому не варто зберігати заощадження на пенсійній карті

Важливе оголошення зробили у Пенсійному фонді: пенсіонерам нагадують, що не варто зберігати всі свої заощадження на пенсійній картці.

Як заявила заступник голови Мінсоцполітики Дар’я Марча, після шести місяців «тиші» на рахунку його блокують, і для того, щоб отримати гроші, необхідно буде повторно звертатися до Пенсійного Фонду.

Як українці можуть втратити пенсії

Заступник голови Мінсоцполітики нагадує: якщо карта не використовується протягом тривалого часу, тобто з неї не знімаються і не переказуються гроші, Пенсійний Фонд перестає нараховувати на неї виплати. Крім того, рахунок блокують, і пенсіонер не зможе користуватися своїми заощадженнями.

Таке рішення мотивується тим, що пенсіонери, які півроку не користуються коштами, просто могли померти і гроші їм уже не потрібні.

Також не варто забувати і про те, що нерідко рахунками людей похилого віку користуються шахраї, і щоб не наражати себе на небезпеку, краще знімати нараховані кошти. А для тривалого зберігання їх на карті краще відкрити депозит.

Чи можна відновити виплату пенсії на картку

Так, виплати можна відновити та зняти накопичення. Для цього необхідно звернутися з необхідними документами та заявою до Пенсійного фонду та пояснити причину піврічного ігнорування виплат.

Також нагадаємо, що українців попередили про купюри, які не приймаються до оплати.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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