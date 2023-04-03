Когда доплатят к пенсии работающим пенсионерам?

В марте 2023 года в Украине прошла индексация пенсий, которая, по данным Пенсионного фонда, затронула более 10 миллионов человек. С 1 апреля был запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Его сделают для 600 тысяч человек – после поступления данных о стаже и зарплате в реестр застрахованных лиц. Такие данные теперь подаются не ежемесячно, а ежеквартально, поэтому повышенные пенсии выплачиваются в июне с доплатой за апрель и май.

Напомним, право на перерасчет имеют пенсионеры, которые на 1 марта текущего года после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Пенсии пересчитают автоматически и на выгодных условиях:

только с учетом стажа;

с учетом стажа и заработной платы, если это целесообразно.

В тоже время в Минсоцполитики напоминают: если пенсионер выехал за границу и получает там помощь, его не имеют права лишить украинской пенсии. Если пенсия выплачивается на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью человека. И человек имеет право использовать их по собственному усмотрению.

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Фото: Сегодня