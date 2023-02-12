Трамваи и троллейбусы возвращаются на одесские улицы

С понедельника, 13 февраля, одесский городской электротранспорт выйдет на свои маршруты после долгого простоя. Трамваи и троллейбусы не работали в Одессе в 26 января.

Информация о возобновлении работы электрического общественного транспорта в Одессе появилась на странице Facebook коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Электротранспорт возвращается на улицы города

«Уважаемые пассажиры! Есть хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами», — сказано в сообщении транспортников.

Также они напомнили, что на предприятии работает информационный центр, где можно узнать:

-официальную информацию о работе транспорта

-расписание транспорта

— где находится тот или иной вагон/машина

-оставить жалобу или пожелание

Телефоны Информационного центра КП «ОМЕТ» 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77

Работает информационный центр с 8:00 до 17:00 по будням. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Почему в Одессе не работали трамваи и троллейбусы

Напомним, что утром 26 января трамваи и троллейбусы в Одессе были вынуждены вернуться в депо из-за начавшегося российского ракетного обстрела. Тогда враг серьезно повредил объекты энергетики, отвечающие за снабжение города электроэнергией. Поэтому работа электротранспорта была невозможна – город, по сути, остался без света.

Затем ситуация усугубилась авариями на электросетях.

И только с 9 февраля электроэнергия стала подаваться в город. в это время энергетики работали в тестовом режиме, проверяя оборудование и возможности подачи в город разных объемов электрических мощностей.

И вот, после всех ремонтов и тестов, городской электротранспорт снова будет возить одесситов.

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