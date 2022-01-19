Почему доллар растет в цене и когда остановится?

В прошлом году гривна уверенно укреплялась по отношению к доллару. Но начиная с ноября, курс валют стал колебаться, а затем доллар стал стремительно дорожать, достигнув годового максимума — 28,43 гривны за доллар.

Давайте разберемся, что происходит с курсом доллара и чего стоит ожидать в 2022 году.

Почему доллар так быстро дорожает?

Большинство экспертов считают, что это связано с военной угрозой. Россияне уже несколько месяцев подряд стягивают войска к границам Украины. Практически каждый день появляются новости о передвижении военной техники, а также сообщения о возможных провокациях со стороны России. На валютном рынке происходят панические продажи, в результате чего инвесторы уходят из страны.

Когда есть опасность военного вторжения, никто не покупает недвижимость, никто не инвестирует в страну, подчеркивает президент Днепровского банковского союза Владимир Косюга. В случае Украины, эта ситуация рискованная — инвестиции из страны выводятся. И гривна дешевеет.

Украина — страна с долгами. Чтобы эти долги перекрывать, государство занимает деньги и выпускает облигации, поясняет экономист Олег Пендзин. Иностранные инвесторы скупают эти облигации, а Украина получает деньги для возврата прошлых долгов. Сейчас в мире активно обсуждают возможное вторжение россиян в Украину, поэтому иностранцы распродают свои облигации внутреннего государственного займа. Таким образом, долги государства влияют на курс валюты.

Что будет с курсом доллара?

Как только риск военных действий исчезнет — гривна стабилизируется, считают аналитики. Негативный новостной фон только усиливает панические настроение на рынке. По словам Евгении Ахтырко из Concorde Capital, в случае ослабления угрозы войны, курс может вернуться к отметке 27 гривен за доллар.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркивает, что валютные резервы Украины сейчас самые большие за последние 7-8 лет. Нацбанк постепенно продает валюту, чтобы уменьшить последствия колебания курса. Только на прошлой неделе было продано около 300 млн долларов из резервов. Запас прочности у валютно-денежной системы достаточный. Но если угрозы со стороны российских дипломатов продолжатся, то ничто не помешает гривне дойти до отметки в 30 за доллар, уверен эксперт.

Что может повлиять на гривну, кроме российской угрозы?

Украина будет закупать газ, чтобы пройти отопительный сезон, и это может вызвать дисбаланс на рынке. Сейчас цены в Европе очень высокие. Отток доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривны до 29,5 и выше, считает трейдер финансовой группы ICU Виталий Сивач.

Еще один фактор, который может повлиять на курс доллара — это импортеры. Они активно покупают валюту, поскольку за границей некоторые продукты и товары стоят дешевле, чем в Украине. У населения есть спрос, а значит на полках в магазинах будет больше импортных товаров. По мнению аналитика из Forex Club Андрея Шевчишиа, это может повлиять на курс доллара. Но главный фактор, который давит сейчас на рынок — это риск войны с Россией.

Читайте также: На улицах Одессы появится военная техника: объясняем для чего

Фото: Unsplash

Цей матеріал також доступний українською