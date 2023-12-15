Чому частина українців не зможе отримати пенсію?

Вже з 1 січня 2024 року в Україні для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 31 рік стажу. Наразі норма становить 30 років, а з наступного року для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 21 до 31 року стажу, у 65 років – від 15 до 21 року стажу.
Таким чином, щороку вимоги зростають на 12 місяців. Такі норми були введені для того, щоб уникнути загального підвищення пенсійного віку, а також з метою підштовхнути українців до офіційного працевлаштування.
Цю реформу ухвалили ще 2017 року. Однак через пандемію та повномасштабну війну частина українців з об’єктивних причин втратила можливість офіційно працювати.
Наразі українці виходять на пенсію, маючи в середньому 32 роки стажу. Тобто вже за два роки значна частина пенсіонерів не виконає норми для виходу на пенсію вчасно. Критичним моментом стане 2028 рік.
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Кожен українець може дізнатися про свій стаж в електронній системі Пенсійного фонду (для цього потрібно зайти на портал). Потім слід підрахувати, скільки стажу у вас буде на момент вашого 60-річчя та визначити, чи вистачить вам його.
Якщо стажу не вистачає, можна його докупити. Так, для тих, хто набуває стажу безпосередньо перед виходом на пенсію, це щомісяця коштуватиме 44% від мінімальної зарплати (зараз це 2948 грн).
Якщо ви не працюєте офіційно, вам не нараховується стаж і до 60-річчя є ще час, ви можете поступово купувати стаж (по одному місяцю на місяць) за 22% від мінімальної зарплати (зараз 1474 грн).
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Джерело: OBOZ.UA