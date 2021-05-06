Почем газ с 1 мая: изучаем тарифы и выбираем выгодный

В марте 2021 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила изменения, которые были внесены в Правила поставки газа и Типовой договор поставки природного газа бытовым потребителям.

В частности, новые нормы предусматривают введение с 1 мая 2021 года базового годового предложения поставщика (для всех) и коммерческих тарифов (по желанию).

Сколько будем платить за газ? Что изменится в отношениях поставщика и потребителя при наличии разных тарифов? На эти и другие актуальные вопросы мы постараемся ответить сегодня.

1 Что изменилось с 1 мая?

Всех потребителей с начала мая автоматически перевели на годовой газовый тариф, или так называемое базовое годовое предложение. Годовой тариф действует в период с 1 мая этого года до 30 апреля следующего года и не зависит от того, когда потребитель подключился к этому предложению. Базовое годовое предложение – это фиксированная сумма, которая не будет зависеть от времени года. То есть с мая по апрель (и зимой, и летом) потребитель будет платить по единой цене.

2 Надо ли платить за год вперед?

Оплачивать услугу поставки газа будем как обычно – каждый месяц за предыдущий, до 25 числа. Плюс к этому по-прежнему придется вносить абонплату облгазу – за услугу по распределению энергоносителя.

3 Будет ли меняться базовое предложение в течение года?

Возможно. Но изменения эти могут быть только в сторону уменьшения. Поставщик не вправе увеличивать цену природного газа, которая поставляется в рамках базового годового предложения.

4 Что такое коммерческий тариф?

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет право предлагать потребителям другие тарифы – коммерческие (к примеру, месячный тариф). Условия коммерческих тарифов могут отличаться от тарифа и обязательных условий годового предложения, что видно из нашей таблицы «Тарифы на газ с 1 мая». При необходимости найти действующие условия базового годового и других коммерческих предложений можно на сайте поставщика. Предоставят такую информацию и в абонотделах.

5 Как часто будут меняться коммерческие тарифы?

Судя по всему, установление коммерческих тарифов – целиком и полностью на совести поставщика газа. Но об изменении условий любого коммерческого предложения поставщик обязан сообщить потребителю за месяц, указав дату, с которой будут применяться изменения, и их суть. Кроме того, у поставщика есть право отменить любой коммерческий тариф, также сообщив об этом потребителю заранее.

Информация об изменениях условий коммерческого предложения должна размещаться не только на сайте поставщика, но и в личном кабинете (при наличии) и в платежном документе потребителя. Требования к таким сообщениям: использование шрифта такого же размера и формата, которым указывается сумма для оплаты за потребленный природный газ.

Важно знать

Оплата за поставку природного газа в рамках базового годового предложения должна быть осуществлена не позднее 25 числа месяца , следующего за расчетным.

Срок оплаты за поставку природного газа по коммерческому тарифу определяется коммерческим предложением поставщика.

6 Можно перейти на коммерческий тариф, если он окажется выгоднее?

Да, можно. Для этого надо выбрать подходящий тариф и подать поставщику заявление-присоединение и заявку на изменение тарифа. Сделать это можно, как правило, на сайте поставщика, в том числе через личный кабинет, либо позвонив в колл-центр и уточнив все детали по телефону. Повторное предоставление документов не требуется (кроме случаев, когда эти документы претерпели изменения с момента предоставления первого заявления-присоединения).

Сообщить о своем решении потребителю поставщик обязан в течение 15 дней со дня получения заявки. О дате, с которой оплата рассчитывается по новому тарифу, поставщик обязан сообщить в течение трех рабочих дней с даты такого перехода.

Если в предоставлении коммерческого тарифа отказано, поставщик должен письменно сообщить об этом потребителю в течение 10 рабочих дней со дня фиксации его согласия о переходе на другое коммерческое предложение.

7 Можно ли будет снова вернуться к годовому тарифу?

Если потребитель решит снова перейти на базовый годовой тариф, это может не получиться. В постановлении НКРЭКУ сказано, что при переходе на другое коммерческое предложение этого поставщика или при смене поставщика компания имеет право отказать повторно поставлять потребителю газ в рамках базового годового предложения в период с 1 мая по 30 апреля. То есть по годовому тарифу можно будет платить только в следующем периоде.

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Напомним, что потребитель вправе не только выбрать тариф, но и поставщика, у которого тариф окажется выгоднее. Для этого достаточно только заключить договор с новым поставщиком. Независимо от того, изменился тариф или вы поменяли поставщика, льготы и субсидии сохраняются за их получателями. Единственное условие – потребитель должен проинформировать управление социальной защиты населения об изменении поставщика или условий предоставления услуги по поставке газа.

Если поставщик уходит с рынка…

Если ваш поставщик обанкротился или остался без лицензии, вас подключат к поставщику последней надежды (ППН). Его роль сейчас выполняет «Нефтегаз Украины». У вас будет 60 дней, чтобы найти нового поставщика газа и заключить с ним договор на поставку газа.

Ранее мы рассказывали о том, сколько будут платить потребители газа в разных регионах Украины.