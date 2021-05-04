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Какие тарифы на газ действуют в разных регионах Украины?

Какие тарифы на газ действуют в разных регионах Украины?

Как и было заявлено Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, 25 апреля поставщики газа представили новые тарифы на газ.

Несложный анализ показал, что «Нефтегаз» и еще пять компаний ограничились только базовым годовым предложением. Остальные установили и годовой тариф на газ, и коммерческий, – на май. У 17 поставщиков годовой тариф оказался больше месячного. Более 30 компаний уравняли годовой и майский тарифы, так что и выбирать у них, по сути, не из чего.

Наименьшую цену на газ в рамках годового предложения озвучили:

  • «ДП «Евода Трейд» КП «Луцкводоканал» – 7,88 гривни за кубометр;
  • «Черкассыгаз сбыт» и «Уманьгаз сбыт» – 7,89 гривни за кубометр;
  • «Нефтегаз Украины» – 7,96 гривни за кубометр;
  • «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатьеэнергосбыт» – 7,98 гривни за кубометр.

Около 20 компаний увеличили тариф всего на одну гривню по сравнению с ранее действовавшим (6,99 гривни за кубометр).

Максимальный тариф на газ установили:

  • областные энергоснабжающие компании Житомира, Херсона, Черновцов – 13,50 гривни за кубометр;
  • «Азовгаз» – 12,90 гривни за кубометр;
  • «Маргаз» – 12,58 гривни за кубометр;
  • «Стрыйнафтогаз» – 11,99 гривни за кубометр.

При выборе тарифа стоит помнить о том, что коммерческое предложение может меняться ежемесячно или посезонно, то есть в зимнее время тариф, скорее всего, значительно увеличится.

Тарифы на газ с 1 мая

таблица

тариф газ Украина

тарифы

тариф газ Украина

Представленные тарифы – это стоимость потребленного газа без учета платы за доставку (абонплаты).

 Источник:gazpravda.com.ua

Ранее мы рассказывали о том, как мы будем платить за газ по годовому тарифу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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