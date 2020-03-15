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Новости Одессы и Одесской области

По вашим письмам: почему пенсия уменьшилась?

По вашим письмам: почему пенсия уменьшилась?

В нашу редакцию пришло письмо с вопросами о начислении пенсии.

«Я работающий пенсионер, у меня почти 52 года педагогического стажа. В октябре 2019-го обратилась за очередным перерасчетом пенсии за два отработанных года. Но вместо этого с моей пенсии сняли 571 грн. Сказали: по результатам инвентаризации пенсионных дел выяснилось, что мне неправильно сделали оптимизацию. Четкого ответа о причинах происшедшего я не могу добиться ни в районном, ни в областном Пенсионном фонде, поэтому и возникают вопросы. 

  1. Я вышла на пенсию в 2003 году. Коэффициент зарплаты был 2,07094, а сейчас 1,86975. Имеют ли право уменьшать коэффициент зарплаты?
  2. Еще не совсем понимаю, какой у меня сейчас сверхнормативный стаж. Если до перерасчета был 29 лет, то сейчас должен быть 31 год? 
  3. Кто имеет право перепроверять правильность расчета пенсии? Письма, которые я отправляю в Киев, возвращаются обратно, и ответ снова дает областной Пенсионный фонд.  
  4. Могу ли я рассчитывать на компенсацию морального ущерба?

Лидия Иванова, г. Одесса»

Отвечаем на ваши вопросы по порядку.

  1. Как видно из присланных вами документов, при очередном перерасчете пенсии было выявлено, что ваш заработок считали неверно. Если действительно была ошибка и заработок был завышен, то, естественно, работники Пенсионного фонда должны были эту ошибку исправить и коэффициент зарплаты урезать. Выглядит это вполне логичным. 
  2. Что касается размера доплаты за сверхнормативный стаж, то до 1 октября 2011 года ее размер для женщин считают за каждый год, отработанный свыше 20 лет. 

Из присланных документов видно, что в 2018 году у вас было 49 полных лет учтенного стажа. Сверхнормативный стаж составлял при этом 29 лет. То есть считался по старым нормам. Сейчас из письма областного Пенсионного фонда следует, что стажа у вас уже 51 год. При этом, как считают доплату за сверхнормативный стаж, не видно. Дело в том, что после 1 октября 2011 года сверхнормативный стаж для женщин начинают считать за каждый полный год, проработанный свыше 30 лет. Учитывая, что вы после 2011 года переходили с одного вида пенсии на другой, то в Пенсионном фонде могли применить уже новые нормы закона и урезать вам сверхнормативный стаж. 

  1. Если вы сомневаетесь в правильности расчета пенсии, то пенсионное дело могут перепроверить в областном управлении. Но, как мы понимаем, там тоже не смогли развеять все ваши сомнения. В таких случаях можно написать письмо в адрес Пенсионного фонда Украины: 01601, г. Киев, ул. Бастионная, 9.

Как правило, сначала они пересылают такие письма обратно на областной уровень. Но если вы напишете туда повторно и приложите к своему письму ответы Главного управления Пенсионного фонда в Одесской области, то вам уже будут обязаны ответить непосредственно из Киева. 

В особо сложных случаях к разбирательству может подключаться и Министерство социальной политики, которое координирует работу Пенсионного фонда. Адрес Министерства социальной политики: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10.

  1. Что касается возмещения морального ущерба, то с этим вопросом нужно обращаться к опытным адвокатам. 

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: Фокус

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