По вашим письмам: почему пенсия уменьшилась?

В нашу редакцию пришло письмо с вопросами о начислении пенсии.
«Я работающий пенсионер, у меня почти 52 года педагогического стажа. В октябре 2019-го обратилась за очередным перерасчетом пенсии за два отработанных года. Но вместо этого с моей пенсии сняли 571 грн. Сказали: по результатам инвентаризации пенсионных дел выяснилось, что мне неправильно сделали оптимизацию. Четкого ответа о причинах происшедшего я не могу добиться ни в районном, ни в областном Пенсионном фонде, поэтому и возникают вопросы.
- Я вышла на пенсию в 2003 году. Коэффициент зарплаты был 2,07094, а сейчас 1,86975. Имеют ли право уменьшать коэффициент зарплаты?
- Еще не совсем понимаю, какой у меня сейчас сверхнормативный стаж. Если до перерасчета был 29 лет, то сейчас должен быть 31 год?
- Кто имеет право перепроверять правильность расчета пенсии? Письма, которые я отправляю в Киев, возвращаются обратно, и ответ снова дает областной Пенсионный фонд.
- Могу ли я рассчитывать на компенсацию морального ущерба?
Лидия Иванова, г. Одесса»
Отвечаем на ваши вопросы по порядку.
- Как видно из присланных вами документов, при очередном перерасчете пенсии было выявлено, что ваш заработок считали неверно. Если действительно была ошибка и заработок был завышен, то, естественно, работники Пенсионного фонда должны были эту ошибку исправить и коэффициент зарплаты урезать. Выглядит это вполне логичным.
- Что касается размера доплаты за сверхнормативный стаж, то до 1 октября 2011 года ее размер для женщин считают за каждый год, отработанный свыше 20 лет.
Из присланных документов видно, что в 2018 году у вас было 49 полных лет учтенного стажа. Сверхнормативный стаж составлял при этом 29 лет. То есть считался по старым нормам. Сейчас из письма областного Пенсионного фонда следует, что стажа у вас уже 51 год. При этом, как считают доплату за сверхнормативный стаж, не видно. Дело в том, что после 1 октября 2011 года сверхнормативный стаж для женщин начинают считать за каждый полный год, проработанный свыше 30 лет. Учитывая, что вы после 2011 года переходили с одного вида пенсии на другой, то в Пенсионном фонде могли применить уже новые нормы закона и урезать вам сверхнормативный стаж.
- Если вы сомневаетесь в правильности расчета пенсии, то пенсионное дело могут перепроверить в областном управлении. Но, как мы понимаем, там тоже не смогли развеять все ваши сомнения. В таких случаях можно написать письмо в адрес Пенсионного фонда Украины: 01601, г. Киев, ул. Бастионная, 9.
Как правило, сначала они пересылают такие письма обратно на областной уровень. Но если вы напишете туда повторно и приложите к своему письму ответы Главного управления Пенсионного фонда в Одесской области, то вам уже будут обязаны ответить непосредственно из Киева.
В особо сложных случаях к разбирательству может подключаться и Министерство социальной политики, которое координирует работу Пенсионного фонда. Адрес Министерства социальной политики: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10.
- Что касается возмещения морального ущерба, то с этим вопросом нужно обращаться к опытным адвокатам.
Сергей Коробкин, независимый консультант
Фото: Фокус
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