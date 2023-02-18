Кого могут призвать в армию в возрасте 60 лет и старше?

В рамках объявленной общей мобилизации призывают мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть категории военнослужащих, которые могут быть призваны на службу и в 60 лет, и старше.

По Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе», граничный возраст для разных категорий военнослужащих составляет:

рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры – 45 лет ;

; старший офицерский состав: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), старший сержантский и старшинский состав, проходящий военную службу по контракту – 50 лет ;

; высший сержантский и старшинский состав по контракту, старший офицерский состав – полковники (капитаны 1 ранга) – 55 лет ;

; высший офицерский состав – генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство. Также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения – 60 лет ;

– ; высший офицерский состав во время особого и военного положения – 65 лет.

Опытных профессиональных военнослужащих, которые были призваны во время мобилизации и по медицинским показаниям признаны годными к продолжению службы, могут оставить (по их желанию) и дольше максимального возраста, но не более чем на 5 лет.

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