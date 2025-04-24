По плану, начало работ запланировано на май 2025 года, а завершение — на конец 2026-го. Подрядная организация должна будет осуществить демонтаж существующих сооружений, укладку бетонных блоков, обустройство набережной, ремонт бун и установку дренажных систем. В рамках проекта также предусмотрено выполнение подводных работ.

К участию в тендере допускаются компании с подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ, наличием квалифицированного персонала и современной строительной техники. Одним из условий является также предоставление гарантийного срока не менее 10 лет.

Предложения от участников принимаются до 8 мая 2025 года. Аукцион состоится в тот же день. Финансирование проекта запланировано из бюджета Одессы, однако на момент публикации средства еще не выделены.

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