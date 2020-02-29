Перерасчет пенсии: стоит ли его ждать в марте?

В течение февраля средства массовой информации активно распространяли информацию о том, что с 1 марта состоится индексация пенсий. Как и в прошлом году. На сегодняшний день мартовские пенсии уже начислены, но без индексации. Что это значит и когда ждать перерасчета?

Что происходит в кулуарах власти?

Ежегодная индексация пенсий предусмотрена статьей 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу 1 января 2004 года. Ранее в законе было указано, что такая индексация должна проводиться каждый год 1 марта. Но в октябре 2017 года в данную статью внесли изменения. Во-первых, поменялся сам порядок перерасчета пенсий, а во-вторых, из закона исчезла дата проведения индексации. Теперь там сказано, что размер, дата и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины. То есть индексацию должны по-прежнему проводить каждый год, но когда именно, в законе не указано. В любом случае для реализации указанной статьи Кабинет Министров каждый год должен принимать дополнительное решение.

В прошлом году индексация пенсий была традиционно произведена с 1 марта 2019 года. Это было сделано на основании Постановления Кабинета Министров «Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году» №124 от 20 февраля 2019 года. В этом году постановление об индексации пенсий правительством еще не принималось. И премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос пока не рассматривался. Соответственно, задание пересчитывать пенсии с 1 марта Пенсионный фонд не получил. На момент сдачи номера в печать Министерство социальной политики ситуацию не прояснило. В кулуарах говорят, что на повышение пенсий пока нет денег, что их просто не заложили в бюджет.

Ожидаемый перерасчет пенсий зависит от двух показателей: от роста потребительских цен в прошлом году и от темпа роста средней заработной платы по Украине в предыдущие годы. Оба показателя уже известны, и в Пенсионном фонде говорят, что уже все просчитали и дали свои предложения в Министерство социальной политики. Однако вопрос повис в воздухе. Без соответствующего постановления Кабмина перерасчет пенсий в любом случае не состоится.

Упразднят Пенсионный фонд и заставят работать дольше

Вместо этого Кабинет Министров на прошлой неделе утвердил законопроект, который будет стимулировать граждан уходить на пенсию позже. Чем позже потенциальный пенсионер пойдет на пенсию, тем больше он получит надбавку после ее назначения. Похожая норма существует и сегодня: если пенсионер отказывается от своевременного выхода на пенсию, то впоследствии ему должны будут к пенсии начислять проценты за каждый более поздний месяц выхода на заслуженный отдых. То есть в правительстве продолжают думать не о том, как повысить пенсию нынешним пенсионерам, а о том, как сократить количество пенсионеров в будущем.

Продолжают в Кабинете Министров искать и другие способы экономии. Так, премьер-министр неделю назад заявил о необходимости аудита Пенсионного фонда. Он хочет выяснить, правильно ли там расходуют средства и можно ли на чем-то сэкономить. В связи с этим глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова вообще допустила возможность ликвидации Пенсионного фонда. Чтобы сократить расходы на его обслуживание, предлагается передать функции назначения пенсий Министерству финансов или Госказначейству.

Есть также вариант объединения Пенсионного фонда, например, с фондом социального страхования. Предлагается назвать такой орган Национальным страховым агентством. Но все это даст мизерную экономию по сравнению с теми миллиардными средствами, которые требуются на выплату пенсий. Переименование Пенсионного фонда вряд ли можно назвать настоящей реформой, и это никак не решит проблему дефицита госбюджета.

Только факт

Более 10 млн. пенсионеров получили надбавку к пенсии при перерасчете с 1 марта 2019 года.

Сергей Коробкин

Фото: minfin.com.ua

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