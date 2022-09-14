Одесская Аллея звезд пополнилась тремя новыми именами (видео, фото)

Сегодня, 14 сентября 2022 года, Аллея Звезд в Одессе пополнилась тремя новыми именами выдающихся одесситов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Так, торжественно были открыты звезды в честь:

Леонида Осиповича Пастернака – одесского живописца, графика и педагога (1862-1945 гг. – 160 лет со дня рождения);

Георгия Андреевича Голубенко – одесского писателя, драматурга, сценариста (1947 – 2014 гг. – 75 лет со дня рождения);

Евгения Александровича Лапейко – композитора, организатора и руководителя Одесского рок-клуба, команды КВН «Одесские джентльмены» (1952 – 2007 гг. – 70 лет со дня рождения).

Кто эти люди?

Леонид Осипович Пастернак – одесский живописец и график; мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации; педагог. Отец писателя и поэта Бориса Пастернака и архитектора Александра Пастернака.

После революции 1917 года Леонид Пастернак вместе с семьей уехал в Германию. В эмиграции он создал ортреты Эйнштейна и Рильке, Скрябина и Рахманинова, Шаляпина и Мечникова.

Творчество Леонида Пастернака представлено во многих музейных собраниях Украины, Великобритании, Германии, Франции и Израиля. В Одесском художественном музее сохраняются графические работы мастера «Покинутые», «Казак» и «Женщина с Хитрова рынка». В 1999 году в Оксфорде, на улице Парк Таун, состоялось торжественное открытие музея Леонида Пастернака.

Его именем названа улица в Тель-Авиве.

Георгий Андреевич Голубенко – одесский писатель, драматург, сценарист, комедиограф, заслуженный деятель искусств Украины, член Союза театральных деятелей, член Союза журналистов, художественный руководитель одесских театров «Комедиум» и муниципального театра «Ришелье».

Автор пьес для театров музыкальной комедии, идущих в Украине и за рубежом: «Старые дома», «Путешествие на Луну», «Король скрипачей», «Хозяйка Рая», «Великая герцогиня Герольштейнская», «Кабаре Бени Крика», «Королева Молдаванки», «Таланты и полковники», «Одесский подкидыш».

Автор книги рассказов «Рыжий город», произведения из которой легли в основу написанного им сценария фильма «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», не раз завоевывавшего призы зрительских симпатий.

Георгий Голубенко – автор знаменитых одесских афоризмов: «Одесситы всех стран, соединяйтесь!» и «Одесса – это не просто город, это улыбка Бога».

Евгений Александрович Лапейко – организатор и руководитель Одесского рок-клуба, музыкальный руководитель команды КВН «Одесские джентльмены».

Композитор первой в Украине рок-оперы «Девушка и смерть», которая была поставлена в 1978 году в Одессе. Композитор рок-опер «Ромео и Джульетта», «Ариадна», «Сказка о мертвой царевне», музыкальных спектаклей «Вий», «Пеппи Длинныйчулок», балета «Валентина», которые были поставлены в Одессе, Киеве и других городах.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на Аллее звезд возле Оперного театра появится три новых имени.

Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1