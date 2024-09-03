Взрывы, убийства и казнь в Одессе: как в городе появилась улица Халтурина

Набрал в Гугле «Халтурин» – фу, блин, как в кучу вступил! Появился проворовавшийся сиделец Илья Халтурин – экс-гендиректор какого-то «Теплоэнерго» в Нижегородской области московии. Еще какой-то Халтурин – «херой СВОлочь» (не дочитал, надеюсь, что это был некролог). А надо было набрать «Халтурін», по-украински. О, вот и искомый Степан Халтурин. Как раньше уже сказал, тот еще душегуб. Так что ж это за «ком с бугра» такой был?

Не те книги в детстве читал

Родился он в 1856 году в деревне Вятской губернии в семье зажиточных крестьян. Учился, много читал ну и начитался всякой белиберды, увлекся народнической литературой.

В начале 1875 года с единомышленниками собирался выехать в Америку – основать там коммуну. По пути в москву будущие коммунары оказались жульманами: они «спионерили» его паспорт. Халтурин вынужден был браться за разные работы, чтобы прокормиться и обеспечить себе ночлег.

Работая в Петербурге, он установил связи с революционными народниками, трудоустроился столяром и стал «своим в доску» в политических кружках.

Вскоре провинциал выдвинулся на первые роли как толковый пропагандист. Что интересно, современники в своих воспоминаниях рассказывали, что Халтурин «убеждал со слезами на глазах своих учеников-рабочих продолжать пропаганду, но ни в коем случае не вступать на путь террора. Потом он «поменял масть»…

Вместо царя Халтурин взорвал кучу народа

Халтурин работал на Адмиралтейских верфях уже под именем Степана Батышкова, был привлечен к работам на борту императорской яхты «Ливадия». Молодой аккуратный столяр глянулся дворцовому чиновнику, и в сентябре 1879 года его наняли для столярных работ во дворце, поселив в полуподвале.

Здесь Халтурина и посетила мысль, что «падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Смерть Александра II принесет с собой политическую свободу». Главной целью было после смерти императора поднять крестьян на бунт и с их помощью уничтожить самодержавие.

5 февраля 1880 года Халтурин осуществил взрыв в Зимнем дворце – покушение на Александра II. Взрыв не принес ожидаемых террористами результатов – Александр II не пострадал, вместо него погибли 11 солдат – героев недавно закончившейся русско-турецкой войны, за свое отличие зачисленных на службу в императорский дворец и несших там службу, 56 человек были ранены.

После взрыва Халтурин был откомандирован подельниками в москву. Александра II через год все же грохнули в Петербурге в марте 1881 года, но Халтурин «пролетел», чем был весьма расстроен.

Как Халтурин «схалтурил» в Одессе

Но «работы» было навалом. В 1882 году в Одессе вместе с неким Желваковым Халтурин участвовал в убийстве прокурора Стрельникова. Желваков выстрелом из пистолета в упор смертельно ранил прокурора, а Халтурин, переодетый извозчиком, не смог помочь Желвакову смыться: они оба были задержаны прохожими. Желваков и Халтурин были по распоряжению Александра III преданы военному суду и повешены 22 марта 1882 года в Одесском тюремном замке.

СтОит ли говорить, что с захватом власти Советами этот борец с царизмом – Халтурин – вошел в число очень даже уважаемых людей. Более того, кремлевский кабинет самогО Ленина украшали лики Маркса и Халтурина.

Судьба названий

Ну и пошло-поехало: памятники, бюсты, пароходы, кинофильмы, фабрики и заводы, улицы… Но потом, как водится, перебесились. Город в кировской области рф (те края, где он родился) был с 1923-го по 1992-й Халтуриным. Бумажная фабрика в петрограде носила его имя с 1922-го по 1938-й, а потом его «подвинул» убитый в 1934-м Киров.

Ну а об улицах в многочисленных городах бывшего СССР уже и говорить нечего. Даже в петербурге улицу Халтурина, выходящую на Дворцовую площадь, где расположен Зимний дворец, в котором было совершено неудачное покушение на императора, с 1991 года вновь сделали Миллионной. В Казахстане тоже «открестились» от неизвестного там Халтурина. Улица в Шымкенте – теперь улица Омирбека Жолдасбекова, а в Семее теперь – Шоже Каржаубайулы.

В нашей Одессе в 1994-м улице Халтурина (она в историческом центре города) вернули ее «почти первое» название – ГАванная. Первоначальное ее название – Портовая, а в 1827 году была переименована в Гаванскую. В 1831-м название было изменено на Гаванную, но уже в 1832-м старый вариант – Гаванская был возвращен. С 1924-го она носила имя Халтурина.

В материале использованы иллюстрации художника-авангардиста художника Леонида Чупятова