Бывшая улица Пятницкого в Одессе – ныне Владимира Винниченко: кем были эти люди

Константин Пятницкий – директор культовой школы в Одессе

Для начала о том, кто же такой Пятницкий. Хороший был человек, толковый, нужный Одессе – судя по тому, что писала о нем наша почти тезка, газета «Одесские новости» в трех(!) сентябрьских 1895 года номерах. Материалы в них были посвящены 30-летию педагогической деятельности тогдашнего директора Второй Одесской мужской гимназии Константина Андреевича Пятницкого.

Родился он в 1841 году в Черниговской губернии, в дворянской семье. Еще в гимназии пристрастился к изучению древних языков, впоследствии они и стали его специальностью. Затем – Киевский университет, историко-филологический факультет. Педагогические способности Константина проявились еще в университете, и студент Пятницкий учительствовал в воскресной школе.

После университета он в 1865 году стал учителем 2-й гимназии в Одессе. Спустя год был переведен в Ришельевскую гимназию (сейчас – Ришельевский лицей). Три года спустя Пятницкий убыл в загранкомандировку для ознакомления с гимназиями и преподаванием древних языков в Берлине, Дрездене и других городах Германии. Службу в Ришельевской гимназии Константин Андреевич продолжал до 1873 года, когда был назначен инспектором вновь открытой Первой прогимназии. Через 3 года его перевели в Симферополь директором гимназии.

А через 2 года он вернулся в Одессу. И всего себя отдал работе на ставший родным город. Пятницкий создал прецедент, настояв на приобретении министерством просвещения здания, где располагалась Ришельевская гимназия, в свою (министерства) собственность. Оно было перестроено и приспособлено к требованиям учебного заведения. При гимназии создали пансион (это наличие общежития с 3-разовым питанием).

В Одессе это было первое здание для среднего учебного заведения, приобретенное в собственность министерства. Ранее здесь подобные учебные заведения располагались в арендованных и чаще всего неудобных, неприспособленных помещениях.

Финализируем этот краткий рассказ об этом человеке, оставившем свой позитивный след в истории Одессы, цитатой из той дореволюционной газеты:» Под его просвещенным руководством воспиталось несколько поколений юношей, из которых уже многие сами работают с пользою на различных общественных поприщах».

Писатель и политик Владимир Винниченко: социалист, выступивший против большевиков

А сейчас эта улица носит имя Владимира Винниченко. Это украинский политический и государственный деятель, писатель.

Винниченко родился в 1880 году и стал одной из знаковых фигур Украинской революции 1917-1921 годов. Он один из крупных деятелей Центральной Рады, первый глава украинского правительства – Генерального секретариата Украинской Центральной Рады, автор и соавтор всех основных законодательных актов УЦР. Первый глава Директории УНР (1918 год).

Из Директории в 1919-м Винниченко вышел, не согласившись с политикой ориентации на Антанту. В 1920-м приехал в москву, встречался с Троцким, Зиновьевым, Каменевым. Ему было предложено стать наркомом иностранных дел УССР, но Винниченко уже убедился в невозможности сотрудничества с Советами и уехал за границу.

Итог своей политической карьере, живя уже в Австрии, он подвел мемуарно-публицистическим 3-томником «Возрождение нации». В 1922-м он переехал в Чехословакию. А вообще Владимир Винниченко – автор многочисленных драматических, беллетристических и публицистических произведений.

Собрание его сочинений в Украине издавались в 21 томе (1923-28 гг) и в 23 томах (1928-1930). Тогда в УССР его считали пролетарским писателем. Но в 1933 году Винниченко, протестуя против Голодомора 1932-1933 годов в Украине, обратился с открытым письмом к Политбюро ЦК КП(б)У. После этого сочинения Винниченко были запрещены и изъяты из всех библиотек СССР.

Умер Владимир Кириллович Винниченко в 1951 году во Франции. Там он жил с 1925 года. В годы Второй мировой за отказ сотрудничать с нацистами попал в концлагерь. После окончания войны призывал к всеобщему разоружению и мирному сосуществованию народов мира. В романе «Слово за тобой, Сталин!» (1950 год) обратился к тирану и узурпатору с предложениями демократизации в Советском Союзе.