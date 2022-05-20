«Убрать из Одессы все, что касается россии»: депутат предложил переименовать десятки улиц (видео)

Интересную и в то же время очень болезненную тему поднял депутат Одесского городского совета Петр Обухов: он предлагает обсудить «деколонизацию» Одессы, а именно – переименование ряда одесских улиц, в названии которых фигурируют российские города либо исторические личности, не имеющие непосредственно к Одессе никакого отношения.

Как отмечает Петр Обухов на своей странице в Facebook, после всех зверств, которые в ходе этой войны россия учинила в Украине, в частности, после Бучи, Гостомеля, Харькова, Сум, Мариуполя, Чернигова, а также после ракетных ударов по нашему городу «очень странно видеть многие улицы, включающие Одессу в российский культурный контекст».

«Больше двадцати улиц и переулков назвали в честь русских населенных пунктов – Онежская, Новгородская, Махачкалинская, Новомосковская и так далее. Почему нет, например, улицы Вашингтона, Лондона?»

– интересуется депутат.

По его мнению, из Одессы необходимо убрать все, что касается страны-агрессора, чтобы никто не мог утверждать, что Одесса якобы «российский город».

«А это выглядит так, потому что у нас есть улицы в честь московского князя Дмитрия Донского и новгородского Александра Невского. Какое они имеют отношение к Одессе или Украине?»

– добавил Обухов.

Он также предлагает переименовать Суворовский район Одессы. Как вариант – в Крымский.

Между тем, депутат отмечает, что переименование улиц – процесс не одного дня: этим занимается горсовет на своих сессиях по представлению историко-топонимической комиссии. Но с начала войны никаких заседаний историко-топонимической комиссии не было так же, как и сессий горсовета.

Больше подробностей депутат рассказал на видео:

Как сообщала «Одесская жизнь», на Аллее Славы в Одессе, возле памятника Неизвестному матросу, закрыли черной пленкой монумент с надписью «Город-герой Москва».

Ранее на Думской площади сняли с указателя с табличками городов-побратимов Одессы пять табличек с названиями российских городов.

Фото: скриншот с видео