Ключевые моменты

Защитников, которые находились в плену, поздравили с возвращением домой в Савранской общине. Это Виктор Ивашковский, Виктор Карпенко, Владимир Мельничук. Еще стало известно об освобождении Виталия Удодова.

В Саврани также вспомнили о погибших земляках. Церемония прошла на Аллее Славы.

В Савране поздравили защитников, вернувшихся из плена

Земляки искренне приветствовали еще одного своего защитника — Владимира Мельничука, который также недавно вернулся из плена. Родители лично привезли его домой из реабилитационного центра.

Встречали Героев в Байбузовке с флагами. Со слезами радости и искренними объятиями воинов ждали родные, близкие, друзья и односельчане. Люди пришли, чтобы лично поблагодарить воинов за стойкость, мужество и любовь к Родине.

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На днях пришла еще одна радостная весть: из плена освобожден еще один уроженец Савранщины, воин из села Осиповка Бакшанского старостата Виталий Удодов.

На Аллее Славы в поселке Саврань, открытой в марте в честь 59 погибших земляков, состоялась символическая акция. Ветераны войны и жители громады собрались вместе с флагами и плакатами «Остановись! Почти память Героев!», чтобы напомнить всем: свобода имеет цену — жизнь лучших сыновей и дочерей Украины.

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