Пенсионный лабиринт: как найти ошибки при расчете пенсии и добиться перерасчета

Как считают пенсию?

Главная проблема заключается в несовершенстве пенсионного законодательства. В большинстве случаев пенсии у всех рассчитаны правильно, то есть в существующие формулы, утвержденные законами и постановлениями, подставляются данные о стаже и зарплате, имеющиеся в пенсионном деле. На выходе каждый получает то, что наработал, с поправкой на установленные правила, которые далеко не всегда справедливы. Многие пенсионеры с этим смирились, живут от пенсии к пенсии и периодически надеются хоть на какую-то индексацию.

Можно ли проверить правильность расчета?

Что делать тем, кто не может принять такое положение дел? Для начала нужно понять механизм расчета своей пенсии. К сожалению, в современном пенсионном законодательстве разобраться способны не все, да и разъяснительная работа в органах Пенсионного фонда (ПФУ) иногда хромает.

Всегда нужно помнить, что человек вправе обратиться лично как к рядовому специалисту ближайшего управления Пенсионного фонда, так и к руководителям данного отдела или управления в целом (согласно установленным графикам). Кроме того, вы вправе написать письменное обращение в органы ПФУ, на которое обязаны ответить (обычно в пределах 30 дней). Такое заявление можно принести лично, отправить по почте или через интернет. В зависимости от поставленных в заявлении вопросов можно получить информацию о том, как посчитана пенсия, как рассчитан стаж, зарплата, на основании каких нормативных документов принято или не принято то или иное решение относительно вашей пенсии.

В случае несогласия с таким ответом (решением) его всегда можно оспорить в областном управлении или в центральном аппарате ПФУ, а также в судебном порядке (об этом чуть ниже).

Все ли периоды учтены в стаж?

Если вы разобрались, как считается пенсия, то стоит перепроверить, все ли периоды трудовой деятельности учтены в стаж. Возможно, что-то не учли, а вас «забыли» уведомить. Например, какая-то запись в трудовой книжке вызвала сомнения и этот кусочек стажа потерялся. Нужно донести уточняющую справку с места работы, но вы об этом даже не знаете. Очень редко, но может случиться и так, что данные из личного дела введены в компьютер с ошибкой или по невнимательности не введены вовсе (всякое бывает). Потому для тех, кто не доверяет системе, всегда есть возможность все перепроверить самостоятельно.

При желании вы можете попросить распечатку своего трудового стажа или посмотреть его в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Тогда вы точно поймете, все ли периоды работы, учебы, службы, декрета и так далее, зачтены в стаж. Это если мы говорим, о периодах работы до 2004 года. Далее стаж засчитывается на основании данных об уплате взносов. Там ситуация несколько иная. Человек мог отработать 20 лет с 2004-го по 2024 год и даже не знать, что в какие-то месяцы, а то и годы, работодатель не платил за него взносы в ПФУ. Пенсию, естественно, назначают без этих периодов, о чем новоиспеченный пенсионер даже не догадывается. Здесь уже нужно ставить вопрос руководству по месту работы. Возможно, каким-то образом удастся добиться погашения страховых взносов за соответствующие периоды.

Проверяем зарплату

Своевременно уплаченные взносы и правильно поданные отчеты в ПФУ влияют не только на страховой стаж, но и на расчет заработной платы. Напомним, что для назначения пенсии по возрасту на сегодняшний день учитывается зарплата за все периоды работы, начиная с июля 2000 года до момента назначения пенсии. Она берется автоматически из системы персонифицированного учета (реестра застрахованных лиц). При желании можно дополнительно подать справку о зарплате за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года. Если выгодно, то эту зарплату приобщат к остальным годам, учтенным за двухтысячные. Нюанс заключается в том, что можно выбрать данные о зарплате за все периоды трудовой деятельности до 2000 года, чтобы из них выбрали самые выгодные 60 месяцев подряд. Это может стоить некоторых усилий и вообще оказаться невыгодным, но в некоторых случаях индивидуальный коэффициент зарплаты все-таки хоть немного, но увеличивается.

Можно перейти на другой вид пенсии

Кроме того, что можно донести недостающие документы о стаже и дополнительные документы о зарплате, возможно, кто-то забыл, что имеет определенный статус. Например, ПФУ устанавливает доплаты за статус ветерана войны, за особые заслуги, за статус почетного донора, надбавку на уход, надбавку за наличие несовершеннолетних детей и так далее.

Еще один вероятный способ увеличить пенсию – перейти с одного вида пенсии на другой. По закону человек имеет право получать только один вид пенсии. Но бывает, что некоторые люди имеют право на сразу несколько видов пенсии. Тогда нужно выбрать один – наиболее выгодный. Поскольку законодательство меняется, то время от времени случается так, что сегодня выгоден один вид пенсии, а завтра — уже другой. Здесь нужно быть очень внимательными.

К слову, выгодно перейти с одного вида пенсии на другой зачастую помогают адвокатские конторы. Здесь дело заключается в разной трактовке пенсионного законодательства, которое местами прописано не очень четко. Например, ПФУ при переводе с одного вида пенсии на другой использует старый показатель средней зарплаты по стране (тот, который учитывался бы при расчете предыдущего вида пенсии). Но суды в некоторых случаях обязывают ПФУ пересчитать пенсию с учетом нового показателя средней зарплаты по стране так, будто это не переход на другой вид пенсии, а назначение пенсии по возрасту впервые.

Когда следует идти в суд?

На этом фоне также существует устоявшаяся практика увеличения через суд военных и чернобыльских пенсий. Последнее время встает вопрос о том, чтобы через суд получить более справедливую индексацию. Есть масса и других частных случаев, например, когда суд может обязать засчитать в обычный или льготный стаж тот или иной период.

Обращаться в суд или нет – это личное право каждого. Одна из главных целей любого адвокатского бюро – зарабатывание денег. Они могут получить деньги за свои услуги, но дело в суде проиграть, то есть по факту, пенсионеру не помочь. На это может влиять масса факторов: и суть самого дела, и компетентность адвоката, и то, какой судья попадется, и прочее. Также важно понимать, что даже если суд выигран и его решение обязывает пересчитать пенсию с такого-то числа, то долги по перерасчету ПФУ выплачивает очень неохотно. Известно, что государство проиграло в судах пенсионерам уже более 60 миллиардов гривен. Но денег на выплату задолженности нет. В лучшем случае пенсию по решению суда пересчитают с текущей даты.

Так или иначе, есть ситуации, когда обращение в суд становится выгодным и пенсионеру, и адвокату, когда пересчитанная впоследствии пенсия окупает все расходы, затраченные на юридическое сопровождение.

Нужно все тщательно взвесить

В завершение добавим, что действующее законодательство чуть больше благоволит тем, у кого есть полный стаж – 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Бывает так, что кому-то до этого рубежа не хватает буквально нескольких месяцев, а то и дней. Тем, у кого есть возможность и здоровье, было бы неплохо доработать эти несколько месяцев. При этом важно отметить, что те, кто уже на пенсии, не имеют право докупить недостающий стаж. Покупка стажа распространяется только на тех, кто еще не является пенсионером.

Также добавим, что у некоторых людей такая структура пенсии, что некий индивидуальный перерасчет далеко не всегда приносит какую-либо пользу. От перерасчета может увеличиться основной размер пенсии, но общий останется неизменным (сверху все равно будет установлена доплата до минимального размера). Все очень индивидуально. Прежде чем предпринять попытки по увеличению своей пенсии, нужно все тщательно взвесить и понять, стоит ли игра свеч.