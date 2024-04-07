С Вами не рассчитался работодатель при увольнении? Немедленно обращайтесь в суд!

Таким образом, работодатель должен с Вами рассчитаться при увольнении, выплатить все, что Вам предусмотрено – задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, другие выплаты.

Не нужно ждать, пока работодатель «заплатит впоследствии» или «в день аванса» необходимо обращаться в суд сразу, как Вы узнали о нарушенном праве.

Перед увольнением, вы должны знать, сколько вам начислено и какие виды начислений и отчислений. Причем расчет этот должен быть письменным, подписан руководителем и главным бухгалтером. Если Вам устно сообщили сумму выплат – это неправильное отношение работодателя к расчету с работником.

Согласно статье 30 Закона Украины «Об оплате труда» (редакция от 08.03.2024), при каждой выплате заработной платы работодатель должен сообщить работнику о таких данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда:

а) общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

б) размеры и основания отчислений из заработной платы;

в) сумма заработной платы, причитающаяся к выплате.

Работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет затрат на оплату труда в установленном порядке.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24.12.1999 года № 13 «О практике применения судами законодательства об оплате труда» не проведение расчета с работником в день увольнения, или если в этот день он не был на работе, на следующий день после его обращение с требованием о расчете является основанием для применения ответственности предусмотренной ст. 117 КЗоТ Украины.

А применение ст. 117 КЗоТ Украины предусмотрено, что в случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 настоящего Кодекса, при отсутствии спора об их размере, предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за весь время задержки по дню фактического расчета.

Таким образом Вы можете подать в суд с требованием о полном расчете с Вами при увольнении и взыскании средней заработной платы за задержку денег Вам.

Какие документы необходимо обратиться в суд?

Копия трудовой книжки (где указан Ваш прием на работу и увольнение);

Или копии приказов о приеме на работу и увольнении или копии контракта;

Копию паспорта и идентификационного номера.

Справку о Вашей средней заработной плате, справку о среднедневной заработной плате.

Справку ОК7 (можно самостоятельно сделать подъемник на сайте Пенсионного Фонда Украины или пригласить напрямую.

Банковская выписка о движении средств на Вашем счете.

Другие документы, которые могут доказать о Ваших трудовых отношениях, переписке с работодателем.

Все документы Вы должны сделать в двух экземплярах, заверить собственноручно подписью «ФИО, дата, подпись, «согласно оригиналу» и два экземпляра направить в суд. Суд самостоятельно посылает другой экземпляр Вашему бывшему работодателю – ответчику по делу.

В какой суд обращаться?

Согласно ст.232 КЗоТ, непосредственно в местных общих судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям:

1) работников предприятий, учреждений, организаций, где комиссии по трудовым спорам не избираются;

2) работников о возобновлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, изменении даты и формулировки причины увольнения, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы, за исключением споров работников, указанных в части третьей статьи 221 и статьи 222 настоящего Кодекса ;

3) руководителя предприятия, учреждения, организации (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения), его заместителей, главного бухгалтера предприятия, учреждения, организации, его заместителей, а также должностных лиц налоговых и таможенных органов, которым присвоены специальные звания , и должностных лиц центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах государственного контроля и контроля за ценами; руководящих работников, которые избираются, утверждаются или назначаются на должности государственными органами, органами местного самоуправления, а также общественными организациями и другими объединениями граждан, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую работу, оплаты за время вынужденного прогула и наложение дисциплинарных взысканий, за исключением споров работников, указанных в части третьей статьи 221 и статьи 222 настоящего Кодекса;

4) работодателя о возмещении работниками материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации;

5) работников по вопросу применения законодательства о труде, которое в соответствии с действующим законодательством предварительно было решено работодателем и выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, организации (подразделения) в пределах предоставленных им прав;

6) работников об оформлении трудовых отношений в случае выполнения ими работы без заключения трудового договора и установления периода такой работы (кроме случаев выполнения работ или предоставления услуг по гиг-контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине»).

При подаче искового заявления в суд платить судебный сбор обязательно!

Судебный сбор Вы можете оплатить в любом банке, но при этом необходимо взять с собой паспорт и идентификационный номер. Реквизиты можно взять на сайте суда, куда Вы будете обращаться. Необходимо указать: назначение сбора – «За подачу в суд искового заявления неимущественного характера, которое подано физическим лицом». Сбор составляет – 0,4 размера прожиточного минимума на одного трудоспособного человека, в настоящее время сумма сбора составляет: 1211.20 гривен.

При подаче искового заявления укажите, что судебные издержки возлагаете на Ответчика по делу.

Нужно ли в исковом заявлении потребовать взыскания морального вреда от работодателя?

Ответственность собственника перед работником в части возмещения морального вреда определяется ст. 237-1 КЗоТ, согласно которой моральный вред возмещается собственником работнику в случае если нарушения его законных прав привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

В таком случае вам необходимо доказать эти обстоятельства, например, если вы взяли кредит, в то время, когда у вас не было денег, приложить кредитный договор. Если Вы лечились – к исковому заявлению приложить копии эпикризов, назначений врача, квитанций, если покупали лекарства.

Заявление в суд пишете произвольно, где Вы – Истец, Ваш работодатель – Ответчик. Обязательно укажите в заявлении все Ваши контакты для связи суда с Вами и полностью юридический адрес, код ЕГРПОУ, ФИО руководителя.

Если Вам задерживают выдачу трудовой книжки, обязательно обратитесь на Ваше предприятие, желательно с письменным заявлением или в устной форме с требованием о выдаче трудовой книжки. Если трудовую книжку Вам не выдали – обязательно укажите об этом в суд в исковом заявлении.

Если Вы не можете самостоятельно получить документы, которые будут необходимы в суде, как доказательство, подайте в суд, где открыто производство по делу, ходатайство.

Согласно ч. 1ст.84 ГПК, участник дела, в случае невозможности самостоятельно предоставить доказательства, вправе подать ходатайство о истребовании доказательств судом. Такое ходатайство должно быть подано в срок, указанный в частях второй и третьей статьи 83 настоящего Кодекса. Если такое ходатайство заявлено с пропуском установленного срока, суд оставляет его без удовлетворения, кроме случая, когда подающее его лицо обосновывает невозможность его представления в установленный срок по причинам, не зависевшим от него.

Часть 3 настоящей статьи предусмотрено, что в случае удовлетворения ходатайства суд своим определением истребует соответствующие доказательства.

Если работодатель будет в суде доказывать, что не было денег у предприятия или отсутствует финансирование

Все равно Вы должны уверенно отстаивать свою позицию.

Конституционный Суд Украины в Решении от 22 февраля 2012 г. №4-рп/2012 по делу за конституционным обращением относительно официального толкования положений статьи 233 Кодекса законов о труде Украины во взаимосвязи с положениями статей 117, 237-1 настоящего Кодекса разъяснил, что по статье 47 КЗоТ Украины работодатель обязан выплатить работнику при увольнении все суммы, принадлежащие ему от предприятия, учреждения, организации, в сроки, указанные в ст. 116 Кодекса, а именно в день увольнения или не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. Не проведение по вине собственника или уполномоченного им органа расчета с работником в указанные сроки является основанием ответственности, предусмотренной ст. 117 Кодекса, то есть выплаты работнику его среднего заработка за все время задержки по дню фактического расчета.

Европейский суд по правам человека в решении от 8 ноября 2005 года по делу «Кечко против Украины» (пункт 23, заявление №63134/00) указал: если действующее правовое положение предусматривает выплату определенных надбавок и соблюдены все необходимые для этого требования органы государственной власти не могут сознательно отказывать в этих выплатах пока соответствующие положения действуют.

Вы должны наверняка знать – Закон на стороне работника!

Удачи Вам в защите своих прав.

Виктория ГУСАКОВА, юрист