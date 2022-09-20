Как украинцы смогут сами увеличить себе пенсии?

Чиновники ищут пути реформирования пенсионной системы. В приоритете – создание модели, когда трудоспособные граждане должны сами позаботиться о своей безбедной старости. В начале сентября в Верховной Раде был зарегистрирован очередной законопроект, касающийся пенсионной системы будущего. Что предлагают законодатели?

Кто и когда сможет накапливать?

Проект «О казначейском пенсионном плане» №7722 предполагает создание добровольной накопительной системы, которая позволит гражданам осуществлять дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость через казначейство.

Предполагается, что уже с 1 января 2023 года у людей появится возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительные пенсионные выплаты, кроме тех, что предусмотрены существующей солидарной системой.

Участником новой системы может стать тот, кто по состоянию на дату заключения договора не достиг 65 лет. Размер накопительного взноса определяется человеком самостоятельно. Взносы будут попадать на индивидуальный казначейский пенсионный счет.

В чем новшество и есть ли другие варианты?

Напомним, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система: работающие люди платят налоги, и часть этих денег идет на выплаты нынешним пенсионерам. Существуют также частные негосударственные пенсионные фонды. Туда люди могут делать добровольные отчисления, чтобы на пенсии получать дополнительные выплаты. С таким же успехом можно положить деньги на счет в банке или заключить договор со страховой компанией, где есть пенсионная программа. Это личное право каждого при наличии у человека лишних денег.

Новшество указанного законопроекта заключается лишь в том, чтобы создать добровольный пенсионный фонд, принадлежащий государству. То есть создать альтернативу существующим частным пенсионным фондам. Очевидно, что ключевая цель – попытка привлечь в госбюджет дополнительные средства. Возможно, есть задача сделать добровольное пенсионное страхование более популярным и переманить клиентов частных фондов на сторону нового государственного учреждения.

Что это даст? В ближайшем будущем, наверно, ничего. Маловероятно, что в условиях тяжелейшего экономического кризиса люди массово начнут вкладывать свои деньги. После завершения войны и при стабилизации экономики, возможно, это направление начнет потихоньку развиваться.

Как это работает в других странах?

Уже давно планируют, да все никак не запустят, накопительную систему, что предполагает дополнительные обязательные отчисления из зарплаты. А это, по сути, дополнительная налоговая нагрузка. То есть людей хотят заставить сегодня платить больше, чтобы, возможно, в будущем они получали более высокие пенсии.

Впрочем, добровольное страхование в Украине уже и так давно работает, но оно пока не очень популярно. Сама по себе трехуровневая система пенсионного обеспечения неплоха: солидарная система плюс накопительная плюс добровольная. Она работает во многих странах мира. Но прижилась такая система не везде. Ведь задача – не просто накопить деньги. Важно, чтобы они с годами не были разворованы и не обесценились из-за инфляции. В идеале отложенные средства должны уполномоченными органами вкладываться в какой-то бизнес и приносить клиентам дивиденды. Именно это спасет вклад от обесценивания через много лет. Такие же вклады автоматически становятся дополнительной инвестицией в развитие страны. Но все это возможно только в условиях крепкой и стабильной экономики.

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Сергей Коробкин