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На Соборной площади в Одессе появились мусорохранилища с wi-fi (видео)

На Соборной площади в Одессе появились мусорохранилища с wi-fi (видео)

На Соборной площади в центре Одессы установили две секции подземных мусорных хранилищ по шесть контейнеров в каждой.

Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии Одессы, по сравнению со своими предшественниками, появившимися в прошлом году на Приморском бульваре, улицах Гаванной и Греческой, новые системы имеют ряд преимуществ: они оборудованы электроприводом и заряжаются от солнечных батарей. Полный заряд аккумуляторов рассчитан на 50 подъемов и спусков этих баков. Так, водитель мусоровоза может поднять контейнеры с помощью пульта дистанционного управления, что может существенно сэкономить время сбора мусора.

Поднимать контейнеры можно не только с помощью пульта, но и через мобильное приложение: система хранилищ оборудована собственным wi-fi.

Кроме того, каждый контейнер снабжен специальными датчиками, и когда баки наполнятся, в диспетчерскую департамента городского хозяйства и в компанию, вывозящую мусор, поступит специальный сигнал. Предполагается, что коммунальщики будут получать оповещение на телефон и вовремя вывозить мусор.

Кроме того, переполненный контейнер начинает светиться красным цветом, а его крышка автоматически блокируется.

В ближайшее время подобные подземные хранилища будут установлены на углу улиц Малой Арнаутской и Ришельевской и на Греческой.

Новые контейнеры обошлись городу в 2 360 миллиона гривен.

А о том, как устанавливали «умные» контейнеры, можно узнать из фоторепортажа «Одесской жизни».

Видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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