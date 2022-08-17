Залужный – железный генерал: как видят поляки украинского главнокомандующего

Если бы Микеланджело изваял генерала Залужного на основе записей в Интернете, он бы соединил Давида с Моисеем.

Бегство из дебальцевского котла

Российское командование не может поверить, что Валерий Залужный никогда не служил в Советской армии, потому что, наверное, без советских погон и огромных фуражок, круглых, как огромный блин, не бывает настоящего офицера высокого ранга. Так недавно считал Владимир Путин, поэтому и другие россияне были уверены, что с этим узловым, малороссийским, почти 50-летним солдатом расправятся раз, два или три. Даже до двух не сосчитали.

На самом деле оказалось, что советско-российский опыт, включая войну в Афганистане, двойное «умиротворение» Чечни, войну в Грузии и вторжение в Крым и Донбасс в 2014 году, является убогим питомником опухолей по сравнению с умением и опытом Залужного.

Что интересно – настоящую войну он встретил на Донбассе после агрессии таинственных зеленых человечков, а затем и регулярных кремлевских войск. Залужный, заметим, в каком-то смысле проиграл ту игру. Его кремлевские враги победили. Какой вывод? Никакого.

Собственно, Валерий Залужный отлично сделал выводы из домашнего задания по Донбассу. Российские военные, хорошо втолковали ему в голову. И также это не менее важно, украинский генерал не грабил свою армию. А они полагали и считают, что без этого нет смысла служить в армии.

Залужный стал героем не только в СМИ, но и среди простых украинцев и прежде всего своих подчиненных, поскольку обращался с рядовыми так же, как и с полковниками.

Солдатскую жизнь он ценит и не использует, это всем известно, несмотря на потери украинской армии. Русские же делают ставку на пушечное мясо и бандитов, они бросают в грязь войны воров и неудачников.

Кроме того, у генерала нет казацкого рта, как на старых картинах и гравюрах, его рыхлый нос отличается от крупных атаманов, Мазепы, Сагайдачного или Кривоноса. На вид он довольно коренастый и добродушный, хотя многие украинцы после начала войны считали, что он очень красив, был по крайней мере в молодости. Мог, например, носить оселедец, прядь волос до плеч, растущую из центра головы, как носили славные украинские гетманы. Но Залужный сбривал волосы до голой кожи. А поскольку такая мода почти во всех армиях мира, то его не спрашивают, почему у него такая прическа. Вполне возможно, что, как и многие 50-летние, он просто лысеет. Но это совсем не беспокоит Залужного.

Золотой медалист из Новогрода-Волынского

Он происходит из Новограда-Волынского, города, который во время польско-большевистской войны был среди войск Пилсудского. Рижское соглашение 1920 года решило, что Новгород пойдет под советскую власть, ведь он был всего в 150 км от Киева.

Он родился в 1973 году в семье, принадлежащей к правильному классу, потому что она рабочая и военная. Еще в детстве хотел быть военным. Когда Советский Союз распался и Украина провозгласила независимость, ему было 18 лет, поэтому у него не было возможности даже прикоснуться к советской версии военного образования. Учился в Военном институте Военной академии в Одессе и Национальной академии обороны в Киеве, где был награжден золотой медалью за лучшие результаты. В командование механизированной бригадой он прошел все ступени военной карьеры. В 2014 году, спустя несколько месяцев после Революции Достоинства, свергшей тогдашнего президента Виктора Януковича, он закончил обучение.

Это уже было после сдачи Крыма, а на Донбассе шла очередная война. Валерий без удовольствия наблюдал кадры, представленные по всем телевизорам мира, как украинские офицеры, в том числе генералы и адмиралы, смиряются перед россиянами, заявляют о своей лояльности Москве по старой лояльности или подсказкам Кремля, а главное, они хотят вернуться под защиту Кремля.

Символом национального отвращения оказался адмирал Денис Березовский, который на следующий день после своего назначения главнокомандующим украинского флота надел форму зеленых кремлевцев в Севастополе. Россия взяла Крым не потому, что он так силен, а из-за украинской слабости.

Украинская армия к тому времени была почти полностью развалена. По всей стране организовывались добровольческие отряды самообороны, которых поддерживали некоторые украинские олигархи, иногда от всей души, а иногда потому, что агрессия Путина начинала мешать их делу. Запад считал, что после аннексии Крыма и создания кабаре народных республик в Луганске и Донецке все наконец-то заработает под старым российским или советским зонтиком. На Востоке снова состоится мирная нормализация. Но немногие заметили, что на Донбассе с очередной агрессией Кремля борются украинские войска и добровольческие батальоны. Сражаются до последней капли крови, как в аэропорту Донецка или под Иловайском. С осознанием того, что этот этап войны проигран, но и того, что большое сражение за Донбасс затянется на годы, даже если мир о нем совсем забудет.

Валерий Залужный был на Донбасском фронте. Он командовал бригадой в Дебальцево, где украинские войска понесли значительные потери. Россия потирала руки и кормила наивной пропагандой о том, что Дебальцевский котел закрыли взбунтовавшиеся марионеточные отряды пророссийских Донецкой и Луганской республик. Тем временем украинцы боролись с регулярной российской армией и в таком столкновении у них не было шансов. Только картина относительно безопасных путей эвакуации из Дебальцевского котла казалась граничащим с чудом искусством. 300 украинских солдат были убиты, но в десять раз больше были выведены и спасены. Города Дебальцево больше нет на карте.

Результатом поражения стали Минские соглашения, подписанные президентом Петром Порошенко. Россия все равно не собиралась их выполнять.

Не встретим цветами россиян!

Донбасс истекал кровью, а Запад до сих пор не замечал, что это не периферийный конфликт, а прелюдия к настоящей войне за независимость Украины. Залужные приобретали все большее значение в армии, что также заставляло ощущать кожей необходимость реформ. Офицеры учились войне на практике на поле боя Донбасса, а в перерывах на отдых с фронта тренировались вместе с офицерами НАТО на полигонах в западной части страны.

Ни одна армия в мире не испытывала такой интенсивной подготовки. Западные советники были шокированы быстротой ее модернизации и особенно ее мышления. Неоднократно думали, что когда они впервые встретились с остатками украинской армии, вскоре после 2014 года, они столкнулись с более советской, чем российской армией, которую возглавляли некомпетентные, часто коррумпированные командиры. Вскоре уровень подготовки спецподразделений или воздушно-десантных войск не уступал лучшим американским или британским подразделениям. Адмирал Березовский, символ измены – Путин сделал его заместителем командующего Черноморским флотом России – и многие другие подобные ему офицеры не отражали имидж украинской армии.

Он знал, что украинская армия должна научиться командовать стандартами НАТО, как вести современную войну. Если бы она знала только советско-российскую тактику и стратегию, сформировавшуюся на восточных фронтах в 1940-х годах, а затем в Афганистане и Чечне, она была бы обречена на поражение, хотя бы потому, что Россия имеет вторую армию в мире.

Западные обозреватели предсказывали, что будущая украинская война должна выглядеть как фронт 1943 года – победителями должна была стать российская масса, размер армии, безжалостность к гражданскому населению и пренебрежение жизнью собственных солдат.

Еще до февральской атаки генерал Залужный не скрывал, что многолетняя война на Донбассе и военное сотрудничество с Западом должны дать Кремлю пищу для размышлений, если он решит пойти на полномасштабную агрессию: — 420 тысяч украинских военных и каждый командир, без исключения, уже смотрел смерти в глаза (…). Мы не отдадим ни кусочка украинской земли! Могу заверить вас, что Вооруженные Силы готовы к бою.

Он добавил, что украинские военнослужащие, территориальная оборона, мирные жители готовы встретить врага. Цветами его точно не встретят, не убегут. Он обратился к россиянам с тремя словами: «Добро пожаловать в ад»

Мои люди не столь тупые!

Залужный ведет войну, как и обещал: беспилотники для уничтожения российских колонн с техникой и запасами, удары украинских артиллерийских батарей в километрах от линии фронта, спецназ и партизаны проводят диверсионные операции на оккупированных территориях. Об этом говорят военные аналитики и военные теоретики из лучших мозговых центров и офицерских школ. Доказательством украинского героизма стали двойной отскок аэропорта Гостомель под Киевом, куда Путин отправил отборных десантников, Харьков, изгнание россиян из Сумской области и, прежде всего, проигранное сражение за Азовсталь, сковывающее войска, нападавшие на многие недели.

Генерал знал по Донбассу, что решения на фронте могут принимать не только генералы, но и по инициативе снизу вверх. Также может принимать решение местная разведка вражеских сил, к данным которой высшее начальство часто не имело доступа или, по крайней мере, не сразу.

Он децентрализовал управление армией, что для россиян до сих пор непонятно. Вот они и отправляют на передовую десятки генералов, полковников и майоров, а они в результате оперативности украинской разведки и партизан и сотрудничества с системами электронной разведки – умирают и умирают, а их чествуют торжественными похоронами где-то под Москвой, Ленинградом или Чечней.

Или же их захоронение и могилы надо спрятать, потому что плохое моральное состояние московских боевиков будет еще хуже.

Более того, Залужный откровенно говорит, что украинская армия полна молодых, профессиональных солдат, и у многих из них в рюкзаках маршальская булава: — Это совсем другие люди, не то, что мое поколение, когда мы были лейтенантами. Вскоре они полностью сменят армию. Они знают иностранные языки, умеют обращаться с электроникой, умеют пользоваться предоставляемыми компьютерами возможностями.

Они коснулись НАТО и даже прошли обучение на Западе. Они знают о новом оборудовании. Наши сержанты не грубые старики из советской и русской армий, тупые пьяные идиоты. Они не пушечное мясо, потому что никто не решится отвести им такую роль. Они умеют воевать и почти все настолько подготовлены, что могут получить офицерские навыки.

В способности генерала не верили опытнейшие военные специалисты. Когда в конце прошлого года западные спецслужбы уже были уверены, что Москва нападет на Украину, Киеву дали несколько десятков часов. Все предсказывали поражение, очередное, после 2014 года, позорную капитуляцию и смену власти прокремлевским марионеткам. Судя по всему, возглавить их должен был Виктор Янукович, бежавший в Россию после Революции Достоинства 2014 года под прикрытием местных спецназовцев.

А нужно было доверять генералу Залужному.

Он предпочел бы признание его компетентности, чем место в топ-100 самых влиятельных людей мира, куда его поместил журнал Time.

Прыжок, удар, назад

В начале войны в Украине, когда атака российских гвардейцев и спецназа на Киев была отбита (хотя большая часть востока и юга была потеряна), пора тактики «прыгнул, бей, отступай». Кремлевские командиры, воспитанные на схемах второй мировой войны, не знали, что с этим делать. Пригодилось доставленное с Запада оружие, которым может пользоваться практически каждый солдат: противотанковые «Джавелины», стрингеры и польские «молнии» для борьбы с самолетами и вертолетами. Россияне дали голову, что через несколько дней оккупируют Украину, под аплодисменты местного населения. Сказка об украинских нацистах, терроризирующих мирное население, прижилась в армии агрессоров. Оказалось, что ни украинцы не хотят жить под сапогом Кремля, ни военные, ни территориальная оборона, ни партизаны не думают сдаваться.

Залужный был известен как «железный генерал». Бесплатно такой никнейм не получишь. В первые часы агрессии, действительно, могло произойти все, что угодно, рассматривалось множество вариантов развития ситуации, и каждый последующий был хуже предыдущего.

Важные люди в Киеве упомянули поражение Донбасса и Крыма в 2014 году. Но Залужный утверждал, что может это сделать.

Во всем мире президент Зеленский является иконой борьбы за независимость и демократические ценности. Залужный, приглашенный сегодня через Интернет на важнейшие съезды НАТО, заставил Зеленского сыграть важнейшую роль в жизни с большим успехом. Сам он наотрез отказывается от интервью и не торопится перед камерой. Он имеет полевую форму и если в интернете есть его фотографии, то это с передовой.

Хороший генерал и плохой генерал

Украинский юморист Евгений Крутоглов серьезно сказал: — Если рядом с фотографией нашего главнокомандующего поставить фото любого российского генерала, то сразу видно, где зло, а где добро. Когда смотришь в глаза Валерия Федоровича, видишь уверенность в себе, уме, доброте. Всего лучшего, господин генерал, крепкого здоровья и сил.

Залужного встретил российский ас генерал Александр Дворников, на десять лет старше Валерия, назначенный Путиным главнокомандующим в Украине после того, как другие потерпели военные поражения. Дворников сумел усмирять чеченских горцев, в том числе истребляя до голой земли непокорные деревни. Он убивал Сирию, превращал Алеппо в руины, несмотря на мирных жителей. Учился на солдата в советское время на Дальнем Востоке в Уссурийске, а затем в Академии Фрунзе, он прошел полный путь советско-российской армейской карьеры. Это ему не помогло.

И потому Дворников может говорить о счастье. Если бы оно у него кончилось бы, он оставил бы Украину в цинковом ящике, как и чеченцы, Магомед Тушаев, Владимир Фромов, плюс еще десяток, включая некоего Кутузова из московских войск, сформированных на аннексированной части Донбасса, которому не помогло имя великого полководца наполеоновских. войн. Дворникову удалось уйти из командного пункта как раз перед точным ударом украинцев.

Кремлевские порталы много места отводят Залужному. Он уже несколько раз успел попрощаться с жизнью, доказательством чего стали видеоматериалы и показания очевидцев. Единственная проблема заключалась в том, что через день или неделю после успешной атаки, по мнению россиян, генерал Залужный разговаривает с офицерами НАТО.

Московские пропагандисты рассказали, что он ворует. Возможно, не лично, но точно ворует жена и дочери, потому что у них три сельских участка и одна квартира. Сфотографированный со всех сторон автомобиль Chery Tiggo t11 должен был стать венцом морального падения генерала, поскольку это была роскошь и роскошь, которая подошла бы украинскому флагману. По сути, этот Chery Tiggo – китайский клон, копия Toyota Rave 4; этот производитель автомобилей даже сделал подделку Daewoo Matiz.

И потому, судя по всему, Валерий Залужный постоянно ошибается в налоговых декларациях. В комментариях обычно спрашивают: «Разве это не дает вам пищу для размышления?»

Под опекой астральных тел

Поскольку Залужный избегает СМИ, о нем мало известно. Жена Елена работает в банке. Старшая дочь избрала военную карьеру. Младший – врач. Генерал якобы любит кошек, о чем высказывается в соцсетях, а до войны во время отпуска сбрасывал форму, одевал удобную одежду и путешествовал с женой по Украине, желательно там, где заканчиваются битые дороги, а начинается интерьер.

И в Новоград Волынский, потому что генерал часто сожалеет о родном городе.

Можно предположить, что у него есть чувство юмора. Война уже витала в воздухе, когда журналист попросил интервью у генерала и в шутку спросил, не хочет ли он прокатиться на танке под украинским флагом по Красной площади. Залужный ответил, что конечно, а еще он планировал прокатиться московским Арбатом. Однако он хотел бы успокоить москвичей, что сделает это деликатно, потому что Арбат – памятник, а памятники разрушать нельзя.

Сразу же кремлевские порталы прыгнули ему в глотку, восхваляя путинских боевиков, когда они разрушают древний собор или церковь.

Ему нравится Facebook. В соцсетях он сообщает, как его солдаты сбили очередной самолет или вертолет, разбили «старинную, еще времен Второй мировой» колонну танков и вообще справились. Добавляет записи с верхнего этажа: «Вооруженные Силы Украины – щит Европы», «Цена свободы высока. Помните об этом!», «Украинцы разучились бояться. Наша цель – победа».

Благодаря Facebook известна дата его рождения (8 июля), поэтому онлайн пожеланий здоровья и счастья можно было насчитать около ста тысяч. Теплые слова, искренние и серьезные приветствия, но и записи, которые трепетные подростки размещают на профилях звезд мировой поп-культуры: что генерал Залужный самый лучший, талантливый, знает, знает, знает языки (это факт). Качества Валерия сравнимы с перечнем качеств, которыми поляки наделили в свое время Папу-поляка, когда знали о нем чуть меньше, чем сегодня.

Простые люди, звезды эстрады, писатели, поэты, художники, знаменитости склоняют головы перед генералом.

Одна очень популярная в Украине певица-трансгендер заявила, что в ее жизни был один герой – генерал. Если бы, согласно этим записям в Интернете, Микеланджело должен был вылепить генерала, но не видел бы оригинала, то он связал бы Давида с Моисеем, самым красивым и в то же время самым мудрым человеком в мире.

И самое интересное в этом всем то, что – как точно сказал автор текста на сайте Politico – Залужный герой, но отнюдь не звезда.

Валерий Залужный:

Наши сержанты – это не грубые старцы из советской и русской армий, тупые пьяные идиоты. Они не пушечное мясо, потому что никто не осмелится отводить им такую роль

Paweł SMOLEŃSKI; перевел и подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ